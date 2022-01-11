Ан-225 "Мрия" красиво приземлилась в Польше, прорезав туман. ВИДЕО

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" красиво приземлился сквозь туман в польском Жешуве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео полета 9 января опубликовал споттер Блажей Батуг на странице Antonov An-225 Mriya в Фейсбуке.

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"Привет из туманной Польши, видеозапись замечательная", - подписал видео автор.

9 января Ан-225 выполняла рейс Стамбул – Жешув. В польском городе стояла туманная погода – самолет-гигант долгое время не был виден, хотя гул шести двигателей слышен хорошо. В последний момент "Мрия" предстала перед наблюдателями, разрезав туман. После этого туман разошелся закрученными волнами. Пользователи сети сравнили картинку с морскими водами, которые, согласно библейскому рассказу, рассек Моисей.

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Видео с другого ракурса опубликовал пользователь Мацей Скоп:

Напомним, самолет Ан-225 "Мрия" повредил стойку шасси – вероятно, во время данного приземления. Его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" направило самолет на помощь.