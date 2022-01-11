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Ан-225 "Мрия" красиво приземлилась в Польше, прорезав туман. ВИДЕО

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" красиво приземлился сквозь туман в польском Жешуве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео полета 9 января опубликовал споттер Блажей Батуг на странице Antonov An-225 Mriya в Фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У самолета "Мрия" возникли проблемы в Польше - повреждена стойка шасси

"Привет из туманной Польши, видеозапись замечательная", - подписал видео автор.

9 января Ан-225 выполняла рейс Стамбул – Жешув. В польском городе стояла туманная погода – самолет-гигант долгое время не был виден, хотя гул шести двигателей слышен хорошо. В последний момент "Мрия" предстала перед наблюдателями, разрезав туман. После этого туман разошелся закрученными волнами. Пользователи сети сравнили картинку с морскими водами, которые, согласно библейскому рассказу, рассек Моисей.

Смотрите также: Новый рекорд АН-225 "Мрія": восемь сильнейших спортсменов Украины сдвинули самолет весом 330 тонн на 4 метра 30 сантиметров. ВИДЕО

Видео с другого ракурса опубликовал пользователь Мацей Скоп:

Напомним, самолет Ан-225 "Мрия" повредил стойку шасси – вероятно, во время данного приземления. Его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" направило самолет на помощь.

Автор: 

авиация (2834) Польша (8435) Мрия (69)


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Топ комментарии
+57
Я був свідком як Мрія несла Буран. Буран згнив у кацапстані, а Мрія жива в Україні. Символічно.
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11.01.2022 11:30
+46
Я ніколи не казав, що Зеленський поганий. Він просто дебіл, як і ті, що його обрали. А Порох - банальний Гетьман України, доречі не найгірший. Так нормально?)))
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11.01.2022 11:38
+39
Неймовірні кадри, правда ж?
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11.01.2022 11:27
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эх ты, это же самый большой самолёт в в мире, он очень дорогой, он перевозит гигантские грузы очень дорогие, которые нельзя поо железке транспортировать, мы такой один продадим и будем год оплачивать твои коменты.
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11.01.2022 19:58 Ответить
Больше - летающих самолетов!!! Больше перемог для зелибобиков!!!!
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12.01.2022 10:51 Ответить
Если надо - перевезём большой-пребольшой путинский гроб,
где он будет со всеми своими Песковыми и Шойгу.
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11.01.2022 12:56 Ответить
Уже в новостях проскакивало, что в Польшу вылетела наша группа спецов, вроде как при этой посадке передняя шасси получила незначительное повреждение. Будут осматривать и ремонтировать если нужно будет
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11.01.2022 14:02 Ответить
Респект "Мрії". Треба ще декілька таких побудувати )

Кацапи обсираються від заздрощів - слава Богу кгбистська
комуняка Кравчук за газові борги не віддав кацапам разом з
чорноморським флотом і Мрію
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11.01.2022 16:23 Ответить
ДЯКУЄМО, ЩО ЗБЕРЕГЛИ УКРАЇНІ ТАКИЙ ВЕЛИЧНИЙ ЛІТАК!!! ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ДО МРІЇ ПРИЧЕТНИЙ!!!
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11.01.2022 18:26 Ответить
Такая полоса, называется "Вспахал небо" ))))
Сверху, смотрится ещё более круто.
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11.01.2022 19:27 Ответить
ох красавчик песта
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11.01.2022 19:55 Ответить
Джерелом натхнення групи українських дизайнерів став найзнаменитіший транспортник Ан-225 "Мрія"!
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11.01.2022 20:28 Ответить
електросуперкар KRAINA 225 !
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11.01.2022 20:30 Ответить
Дідько - я навіть не міг собі уявити, що це може бути так... фейєрично!
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11.01.2022 23:24 Ответить
я тут вижу что потрохоботы развякались. по их убеждению "Мрию" сделал сам гетьман потрошенко первый!
ох и дебилы...
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13.01.2022 09:16 Ответить
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