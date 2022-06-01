Россия увеличила темпы депортации мариупольцев, - Андрющенко
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Россия увеличила темпы депортации жителей оккупированного Мариуполя в приграничные области. Это связано с невозможностью эвакуации на подконтрольную Украине территорию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что за минувшие сутки из Мариуполя в фильтрационный пункт в с.Безымнное доставлено 355 человек, в том числе 32 ребенка. А из с.Безымянное в г.Таганрог (Россия) депортировано 324 человека, в том числе 27 детей.
"За последнюю неделю наблюдаем тенденцию увеличения количества депортированных лиц. Отчасти это связано с ротацией так называемых "государственных волонтеров" Молодой Гвардии, частично - с закрытием пути эвакуации к территории, контролируемой Украиной", - говорится в сообщении.
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@vinnicanin
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2 ч
Тільки що Тарас Чорновіл заявив,що влада не вела ні з ким жодних перемовин щодо АЗОВу.
Усі заяви про домовленість про їх повернення - брехня .
Ніхто ні з ким не домовлявся. Бійців обдурили. Згадувати АЗОВ на ЗЕмарафоні- заборонено.
АЗОВ зрадили!!!!