РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5185 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 977 4
депортация (618) Мариуполь (5562) Россия (91250) Андрющенко Петр (526)

Россия увеличила темпы депортации мариупольцев, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,андрющенко

Россия увеличила темпы депортации жителей оккупированного Мариуполя в приграничные области. Это связано с невозможностью эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что за минувшие сутки из Мариуполя в фильтрационный пункт в с.Безымнное доставлено 355 человек, в том числе 32 ребенка. А из с.Безымянное в г.Таганрог (Россия) депортировано 324 человека, в том числе 27 детей.

"За последнюю неделю наблюдаем тенденцию увеличения количества депортированных лиц. Отчасти это связано с ротацией так называемых "государственных волонтеров" Молодой Гвардии, частично - с закрытием пути эвакуации к территории, контролируемой Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты планируют сносить дома в Мариуполе, а людей выселяют, - Андрющенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kurt Wootz

@vinnicanin

·
2 ч

Тільки що Тарас Чорновіл заявив,що влада не вела ні з ким жодних перемовин щодо АЗОВу.

Усі заяви про домовленість про їх повернення - брехня .

Ніхто ні з ким не домовлявся. Бійців обдурили. Згадувати АЗОВ на ЗЕмарафоні- заборонено.

АЗОВ зрадили!!!!

показать весь комментарий
01.06.2022 17:26 Ответить
Нажаль я не відношуся до тих хто за годину до окупації може покинути країну, як Зе, Порошенко чи Тарас, то качати човен Тарасу краще в іншому місці
показать весь комментарий
01.06.2022 17:45 Ответить
ну правильно ж: не качайте човен, бо "пацюка" нудить
показать весь комментарий
01.06.2022 18:29 Ответить
 
 