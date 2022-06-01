Рашисты планируют сносить дома в Мариуполе, а людей выселяют, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты в Мариуполе готовятся сносить поврежденные их обстрелами дома.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, которые пострадали от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС россии и военных обходят квартиры, которые уцелели и где живут люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение. Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение", - рассказал он.
В то же время владельцев построек, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу.
"На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей", - добавил Андрющенко.
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Захватчик приехал в Украину из Челябинской области РФ.
На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.
Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.
В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".
Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.
"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", - рассказала Лариса Рябова.
Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.
Це саме росіяни є вбивцями.