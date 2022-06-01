РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15137 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 239 13
война (46696) Мариуполь (5562) оккупация (9504) Андрющенко Петр (526)

Рашисты планируют сносить дома в Мариуполе, а людей выселяют, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Оккупанты в Мариуполе готовятся сносить поврежденные их обстрелами дома.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, которые пострадали от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС россии и военных обходят квартиры, которые уцелели и где живут люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение. Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение", - рассказал он.

В то же время владельцев построек, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу.

"На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей", - добавил Андрющенко.

Также читайте: Более полутысячи детей-сирот из Донецкой области оккупанты удерживают в Ростовской области, - Андрющенко

Рашисты планируют сносить дома в Мариуполе, а людей выселяют, - Андрющенко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню 31.06.2022, 10:40 1,502

Захватчик приехал в Украину из Челябинской области РФ.

На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.

В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".

Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.

"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", - рассказала Лариса Рябова.

Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.
показать весь комментарий
01.06.2022 10:51
+7
Не називайте окупантів орками. Називайте так як є - росіяни.
Це саме росіяни є вбивцями.
показать весь комментарий
01.06.2022 10:58
+5
Прозвучить цинічно але.Всі ці ''пожилиє люді'' і ті хто міг виїхати але не виїхав ,чекали АсвАбАдітелей і руzzкагА мірра от і дочекались а тепер нехай радіюь мовчки!
показать весь комментарий
01.06.2022 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню 31.06.2022, 10:40 1,502

Захватчик приехал в Украину из Челябинской области РФ.

На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.

В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".

Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.

"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", - рассказала Лариса Рябова.

Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.
показать весь комментарий
01.06.2022 10:51 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 10:57 Ответить
с того же сайта - более 30 тысяч убитых - а им мало, похоже ими руководит засланный казачок)
показать весь комментарий
01.06.2022 11:00 Ответить
Это уже полное освобождение или еще нет?
показать весь комментарий
01.06.2022 10:55 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 10:55 Ответить
Не називайте окупантів орками. Називайте так як є - росіяни.
Це саме росіяни є вбивцями.
показать весь комментарий
01.06.2022 10:58 Ответить
хтось іще має сумніви, що головна задача кацапів - це зачистка нашої території від решток четвертого індустріального укладу?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:12 Ответить
Вони в так рознесли все місто
показать весь комментарий
01.06.2022 11:20 Ответить
Ну как там наша вата? Довольны?
показать весь комментарий
01.06.2022 11:20 Ответить
Прозвучить цинічно але.Всі ці ''пожилиє люді'' і ті хто міг виїхати але не виїхав ,чекали АсвАбАдітелей і руzzкагА мірра от і дочекались а тепер нехай радіюь мовчки!
показать весь комментарий
01.06.2022 11:24 Ответить
Ти пащу свою закрий мразь.З Маріуполя виїхати мали можливість тільки ті хто мав авто.Держава спромоглась на десяток автобусів.Хто міг йшов пішкі до Бердянська.Саме літні люди не мали ніякої можливості виїхати.Якщо в голові мізків нема,не треба і рта відкривати.
показать весь комментарий
01.06.2022 12:05 Ответить
там не только старые, которые не могли. но и молодые и здоровые
показать весь комментарий
01.06.2022 12:41 Ответить
А смотрите в сети события 14г там же в апреле мае---циничного ничего нет. На манеже всё те же.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:52 Ответить
 
 