Рашисты планируют сносить дома в Мариуполе, а людей выселяют, - Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе готовятся сносить поврежденные их обстрелами дома.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, которые пострадали от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС россии и военных обходят квартиры, которые уцелели и где живут люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение. Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение", - рассказал он.

В то же время владельцев построек, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу.

"На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей", - добавил Андрющенко.

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