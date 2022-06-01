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Рашисти планують зносити будинки в Маріуполі, а людей виселяють, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Окупанти в Маріуполі готуються зносити пошкоджені їхніми обстрілами будинки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з мчс росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літьного віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення", - розповів він.

Водночас власників будівель, які планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю.

"На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади", - додав Андрющенко.

Читайте: Понад пів тисячі дітей-сиріт з Донеччини утримують окупанти в Ростовській області, - Андрющенко

Рашисти планують зносити будинки в Маріуполі, а людей виселяють, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню 31.06.2022, 10:40 1,502

Захватчик приехал в Украину из Челябинской области РФ.

На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.

В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".

Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.

"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", - рассказала Лариса Рябова.

Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.
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01.06.2022 10:51
+7
Не називайте окупантів орками. Називайте так як є - росіяни.
Це саме росіяни є вбивцями.
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01.06.2022 10:58
+5
Прозвучить цинічно але.Всі ці ''пожилиє люді'' і ті хто міг виїхати але не виїхав ,чекали АсвАбАдітелей і руzzкагА мірра от і дочекались а тепер нехай радіюь мовчки!
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01.06.2022 11:24
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Ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню 31.06.2022, 10:40 1,502

Захватчик приехал в Украину из Челябинской области РФ.

На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.

В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".

Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.

"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", - рассказала Лариса Рябова.

Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.
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01.06.2022 10:51 Відповісти
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01.06.2022 10:57 Відповісти
с того же сайта - более 30 тысяч убитых - а им мало, похоже ими руководит засланный казачок)
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01.06.2022 11:00 Відповісти
Это уже полное освобождение или еще нет?
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01.06.2022 10:55 Відповісти
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01.06.2022 10:55 Відповісти
Не називайте окупантів орками. Називайте так як є - росіяни.
Це саме росіяни є вбивцями.
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01.06.2022 10:58 Відповісти
хтось іще має сумніви, що головна задача кацапів - це зачистка нашої території від решток четвертого індустріального укладу?
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01.06.2022 11:12 Відповісти
Вони в так рознесли все місто
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01.06.2022 11:20 Відповісти
Ну как там наша вата? Довольны?
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01.06.2022 11:20 Відповісти
Прозвучить цинічно але.Всі ці ''пожилиє люді'' і ті хто міг виїхати але не виїхав ,чекали АсвАбАдітелей і руzzкагА мірра от і дочекались а тепер нехай радіюь мовчки!
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01.06.2022 11:24 Відповісти
Ти пащу свою закрий мразь.З Маріуполя виїхати мали можливість тільки ті хто мав авто.Держава спромоглась на десяток автобусів.Хто міг йшов пішкі до Бердянська.Саме літні люди не мали ніякої можливості виїхати.Якщо в голові мізків нема,не треба і рта відкривати.
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01.06.2022 12:05 Відповісти
там не только старые, которые не могли. но и молодые и здоровые
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01.06.2022 12:41 Відповісти
А смотрите в сети события 14г там же в апреле мае---циничного ничего нет. На манеже всё те же.
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06.08.2022 14:52 Відповісти
 
 