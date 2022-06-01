Рашисти планують зносити будинки в Маріуполі, а людей виселяють, - Андрющенко
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Окупанти в Маріуполі готуються зносити пошкоджені їхніми обстрілами будинки.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з мчс росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літьного віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення", - розповів він.
Водночас власників будівель, які планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю.
"На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади", - додав Андрющенко.
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Захватчик приехал в Украину из Челябинской области РФ.
На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.
Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.
В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".
Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.
"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", - рассказала Лариса Рябова.
Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.
Це саме росіяни є вбивцями.