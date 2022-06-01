7 144 13
Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО "Торнадо", - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска 1 июня обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области из РСЗО "Торнадо".
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо". Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем.
На месте работают спасатели. Их работу усложняет непогода", - написал Резниченко в телеграмм-канале.
Топ комментарии
+5 Владимир Бений 4ae0e923
показать весь комментарий01.06.2022 21:17
+3 Александр Стороженко
показать весь комментарий01.06.2022 21:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не насильственной смерти бояться надо,
А насильственной жизни - оно страшнее.
Потому что счастья не заработаешь, как ни майся,
Потому что счастье - тамтам ямайца,
Счастье, не ломайся во мне,
Вздымайся,
Не унимайся,
Разве выживу в этой дьявольской тишине я;
Потому что счастье не интервал - кварта, квинта, секста,
Не зависит от места бегства, состава теста,
Счастье - это когда запнулся в начале текста,
А тебе подсказывают из зала.
Это про дочь подруги сказать «одна из моих племянниц»,
Это «пойду домой», а все вдруг нахмурились и замялись,
Приобнимешь мальчика - а у него румянец,
Скажешь «проводи до лифта» - а провожают аж до вокзала.
И не хочется спорить, поскольку все уже
Доказала."
Я думаю, обстріляли 122 снарядами (Градовими), бо 300 - вони замало мають.
А 122 снаряди мають дальність до 40 км. Найчастіше використовуються на відстань 25-30 км.
С Булгаков
Почти 100лет прошло как эти слова были написаны, а в России так ничего и не изменилось
Про те , про що він пише в цій цитаті:
такою московія в минулому Булгакова ніколи не була. Можна про неї сказати їхнім же язиком: "Какой ты была, такой ты и осталась"