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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ "Торнадо", - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,обстріл

Російські війська 1 червня обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області з РСЗВ "Торнадо".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети із РСЗВ "Торнадо". Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо.

На місці працюють рятувальники. Їх роботу ускладнює негода", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Також читайте: Росіяни завдали артилерійського удару по громаді Дніпропетровщини

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
все правильно и умно сказано. только одно никогда не было . они никогда не были народом Бога и никогда ими не будут.
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01.06.2022 21:17
+3
Погибло, все погибло! Умерло все, и мы умерли, бродим, как живые трупы и мертвые души. До сих пор ничего я не понимаю, мой ум отказывается вместить. Была могучая держава, нужная друзьям, страшная недругам, а теперь - это гниющая падаль, от которой отваливается кусок за куском на радость всему слетевшемуся воронью. На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, чистотой и незлобивостыо даровитостью и смирением? А теперь - это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве. Совершилось какое-то черное преображение, народ Божий стал стадом свиней[

С Булгаков

Почти 100лет прошло как эти слова были написаны, а в России так ничего и не изменилось
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01.06.2022 21:08
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"Я умею жить что в торнадо, что без торнадо.

Не насильственной смерти бояться надо,

А насильственной жизни - оно страшнее.

Потому что счастья не заработаешь, как ни майся,

Потому что счастье - тамтам ямайца,

Счастье, не ломайся во мне,

Вздымайся,

Не унимайся,

Разве выживу в этой дьявольской тишине я;

Потому что счастье не интервал - кварта, квинта, секста,

Не зависит от места бегства, состава теста,

Счастье - это когда запнулся в начале текста,

А тебе подсказывают из зала.

Это про дочь подруги сказать «одна из моих племянниц»,

Это «пойду домой», а все вдруг нахмурились и замялись,

Приобнимешь мальчика - а у него румянец,

Скажешь «проводи до лифта» - а провожают аж до вокзала.

И не хочется спорить, поскольку все уже

Доказала."
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01.06.2022 20:55 Відповісти
На какую дальность стрелял враг из Торнадо ?
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01.06.2022 20:55 Відповісти
Дальність до 120 км.
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01.06.2022 20:59 Відповісти
Вони нові модифікація Граду та Смерчу називають Торнадо.

Я думаю, обстріляли 122 снарядами (Градовими), бо 300 - вони замало мають.

А 122 снаряди мають дальність до 40 км. Найчастіше використовуються на відстань 25-30 км.
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01.06.2022 21:01 Відповісти
"Дальность ведения огня до 120 км, в перспективе с возможностью увеличения до 200 км.".
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01.06.2022 21:03 Відповісти
В результате вражеского удара тремя ракетами "Торнадо" по Синельниковскому району, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Разрушений жилых домов или объектов инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщает Горсовет со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука
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01.06.2022 21:04 Відповісти
Погибло, все погибло! Умерло все, и мы умерли, бродим, как живые трупы и мертвые души. До сих пор ничего я не понимаю, мой ум отказывается вместить. Была могучая держава, нужная друзьям, страшная недругам, а теперь - это гниющая падаль, от которой отваливается кусок за куском на радость всему слетевшемуся воронью. На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, чистотой и незлобивостыо даровитостью и смирением? А теперь - это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве. Совершилось какое-то черное преображение, народ Божий стал стадом свиней[

С Булгаков

Почти 100лет прошло как эти слова были написаны, а в России так ничего и не изменилось
показати весь коментар
01.06.2022 21:08 Відповісти
все правильно и умно сказано. только одно никогда не было . они никогда не были народом Бога и никогда ими не будут.
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01.06.2022 21:17 Відповісти
Правильто про те, якою московія стала при Булгакові. А про те, якою вона була раніше - суцільна брехня. До того ж - Булгаков - великодержавний шовініст. Навіть у цій цитаті це проявляється
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02.06.2022 06:30 Відповісти
Булгаков ще той фрукт, почитайте його "Я убил".
Про те , про що він пише в цій цитаті:
такою московія в минулому Булгакова ніколи не була. Можна про неї сказати їхнім же язиком: "Какой ты была, такой ты и осталась"
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02.06.2022 06:25 Відповісти
хочу щоб всі наші люди жили...в мене трішки був вибух за російську мову...я знаю багато людей дуже добрих і простих хто розмовляє по-російськи....але пару днів тому був вибух нервів.....просто так виходить, нерви, зриви....мені чомусь здається як навколо мене розмовляють по-рос. то це росіяни. і таке якесь невдоволення...... діло не в мові. є ньюанси, але я знаю дуже гарних людей, але вони так і з народження розмовляють по-російськи.....колись в юності були друзі з Кривого рогу, з Сум, казали Гулять в карти....... і ми гуляли. я так сміялась. дівчата хлопці!! будем гулять в карти і в інше! аби ми всі жили, перемоги нам любі українці, всім здоров.я, бережіть дітей
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01.06.2022 22:35 Відповісти
 
 