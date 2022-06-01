Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ "Торнадо", - ОВА

Російські війська 1 червня обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області з РСЗВ "Торнадо".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети із РСЗВ "Торнадо". Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо.

На місці працюють рятувальники. Їх роботу ускладнює негода", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

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