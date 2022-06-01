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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ "Торнадо", - ОВА
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Російські війська 1 червня обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області з РСЗВ "Торнадо".
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети із РСЗВ "Торнадо". Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо.
На місці працюють рятувальники. Їх роботу ускладнює негода", - написав Резніченко в телеграм-каналі.
Топ коментарі
+5 Владимир Бений 4ae0e923
показати весь коментар01.06.2022 21:17
+3 Александр Стороженко
показати весь коментар01.06.2022 21:08
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Будь ласка, зачекайте...
Не насильственной смерти бояться надо,
А насильственной жизни - оно страшнее.
Потому что счастья не заработаешь, как ни майся,
Потому что счастье - тамтам ямайца,
Счастье, не ломайся во мне,
Вздымайся,
Не унимайся,
Разве выживу в этой дьявольской тишине я;
Потому что счастье не интервал - кварта, квинта, секста,
Не зависит от места бегства, состава теста,
Счастье - это когда запнулся в начале текста,
А тебе подсказывают из зала.
Это про дочь подруги сказать «одна из моих племянниц»,
Это «пойду домой», а все вдруг нахмурились и замялись,
Приобнимешь мальчика - а у него румянец,
Скажешь «проводи до лифта» - а провожают аж до вокзала.
И не хочется спорить, поскольку все уже
Доказала."
Я думаю, обстріляли 122 снарядами (Градовими), бо 300 - вони замало мають.
А 122 снаряди мають дальність до 40 км. Найчастіше використовуються на відстань 25-30 км.
С Булгаков
Почти 100лет прошло как эти слова были написаны, а в России так ничего и не изменилось
Про те , про що він пише в цій цитаті:
такою московія в минулому Булгакова ніколи не була. Можна про неї сказати їхнім же язиком: "Какой ты была, такой ты и осталась"