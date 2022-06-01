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Дніпропетровщина (2351) обстріл (21024) Резніченко (493)

Росіяни завдали артилерійського удару по громаді Дніпропетровщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Ворог продовжує обстрілювати кордони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти з мінометів обстріляли два населених пункти на Сумщині, - ОК "Північ"

Також Резніченко додав, що у Широківській громаді електрики ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.
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Переговоры от Матвиенко. В Днепре тоже гражданская война? Мерзкие твари эти Кацапы ,причем без исключения.
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01.06.2022 08:15 Відповісти
ну с кем она говорила об этом? с каким-то мозамбиком..., там, наверное, Украину считают автономной областью россии..., поэтому, ее слова просто птичьий помет...
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01.06.2022 09:46 Відповісти
Куди дістають, туди і пуляють.
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01.06.2022 08:20 Відповісти
І навіщо нам далекобійна зброя, можна ж щодня просто потерпіти отакі обстріли, можна ж просто зруйнувати населений пункт десь там в якійсь там України, головне щоб у рашистів все ціле було...ненавиджу політиків!!!
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01.06.2022 08:41 Відповісти
Йде війна. І ніякої політики. Або ми або мордор. Це вазелинові все ще цього не зрозуміли і не зрозуміють. Вони сподіваються шляхом політичних ігрищ і домовленостей "зійтися десь так посередині". Мордор цього не розуміє.
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01.06.2022 09:04 Відповісти
 
 