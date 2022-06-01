Россияне нанесли артиллерийский удар по громаде Днепропетровщины
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Враг продолжает обстреливать границы Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Также Резниченко добавил, что в Широковской громадде электрики ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел громады.
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