РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15280 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 297 5
Днепропетровщина (2881) обстрел (20132) Резниченко (470)

Россияне нанесли артиллерийский удар по громаде Днепропетровщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Враг продолжает обстреливать границы Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг в очередной раз обстрелял громаду в Криворожском районе

Также Резниченко добавил, что в Широковской громадде электрики ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел громады.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переговоры от Матвиенко. В Днепре тоже гражданская война? Мерзкие твари эти Кацапы ,причем без исключения.
показать весь комментарий
01.06.2022 08:15 Ответить
ну с кем она говорила об этом? с каким-то мозамбиком..., там, наверное, Украину считают автономной областью россии..., поэтому, ее слова просто птичьий помет...
показать весь комментарий
01.06.2022 09:46 Ответить
Куди дістають, туди і пуляють.
показать весь комментарий
01.06.2022 08:20 Ответить
І навіщо нам далекобійна зброя, можна ж щодня просто потерпіти отакі обстріли, можна ж просто зруйнувати населений пункт десь там в якійсь там України, головне щоб у рашистів все ціле було...ненавиджу політиків!!!
показать весь комментарий
01.06.2022 08:41 Ответить
Йде війна. І ніякої політики. Або ми або мордор. Це вазелинові все ще цього не зрозуміли і не зрозуміють. Вони сподіваються шляхом політичних ігрищ і домовленостей "зійтися десь так посередині". Мордор цього не розуміє.
показать весь комментарий
01.06.2022 09:04 Ответить
 
 