Россияне нанесли артиллерийский удар по громаде Днепропетровщины

Враг продолжает обстреливать границы Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Также Резниченко добавил, что в Широковской громадде электрики ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел громады.