Враг в очередной раз обстрелял громаду в Криворожском районе

Утром 31 мая оккупанты нанесли удар по одной из громад Криворожского района Днепропетровской области. Жертв нет.

Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь более-менее спокойная. Одна короткая тревога утром. Враг продолжает обстрелы Криворожского района. Снова ударил по Зеленодольской громаде. Людей не зацепило", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко