Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко

Ночь на Днепропетровщине прошла с затяжной тревогой, враг бил по Зеленодольской и Апостоловской громадам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Ночь с затяжной тревогой... По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия. Были по Зеленодольской и Апостоловской громадам.

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