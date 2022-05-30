Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко
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Ночь на Днепропетровщине прошла с затяжной тревогой, враг бил по Зеленодольской и Апостоловской громадам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"Ночь с затяжной тревогой... По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия. Были по Зеленодольской и Апостоловской громадам.
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