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Окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,обстріл

Ніч на Дніпропетровщині минула із затяжною тривогою, ворог бив по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з затяжною тривогою... По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія. Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти завдали удару з артилерії по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, під обстріл потрапила територія церкви (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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