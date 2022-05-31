Ворог вкотре обстріляв громаду у Криворізькому районі
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Уранці 31 травня окупанти завдали удар по одній із громад Криворізького району на Дніпропетровщині. Жертв немає.
Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч більш-менш спокійна. Одна коротка тривога на ранок. Ворог продовжує обстріли Криворізького району. Знову ударив по Зеленодольській громаді. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.
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Beer Bear
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Hanka Panyanka
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частный сектор
показати весь коментар31.05.2022 10:38 Відповісти Мені подобається 0
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