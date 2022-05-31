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Дніпропетровщина (2347) обстріл (21010) Резніченко (493)

Ворог вкотре обстріляв громаду у Криворізькому районі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Уранці 31 травня окупанти завдали удар по одній із громад Криворізького району на Дніпропетровщині. Жертв немає.

Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч більш-менш спокійна. Одна коротка тривога на ранок. Ворог продовжує обстріли Криворізького району. Знову ударив по Зеленодольській громаді. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Каждый день одно и тоже.та ******* по ним чем то тяжелым.
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31.05.2022 08:47 Відповісти
вкотре обстріляв..., вже повинно якось і комусь набриднути, є ж якісь там безпілотники, може навіть і ударні..., треба щось таке зробити, щоб нічим було обстрілювати і нікому...
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31.05.2022 08:50 Відповісти
вылазит одна установка на горку в одно и тоже место практически в одно время и лупит и уезжает вопрос что делать как быть ?
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31.05.2022 10:38 Відповісти
 
 