Ворог вкотре обстріляв громаду у Криворізькому районі

Уранці 31 травня окупанти завдали удар по одній із громад Криворізького району на Дніпропетровщині. Жертв немає.

Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч більш-менш спокійна. Одна коротка тривога на ранок. Ворог продовжує обстріли Криворізького району. Знову ударив по Зеленодольській громаді. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.

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