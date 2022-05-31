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Рашисти з мінометів обстріляли два населених пункти на Сумщині, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Окупанти ввечері 31 травня обстріляли з території РФ прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 17:15 до 18:15 спостерігачі зафіксували 16 вибухів (приходи) на території України (по околицям н.п. Середина Буда та н.п. Прогрес). Вогонь вівся попередньо з міномету (калібр 80 мм та 120 мм)", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу ЗСУ та техніки не має.

Інформація, щодо загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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А в ответ тишина!! Йоханий монах,в ЗСУ що, нема мінометів ??))
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31.05.2022 21:29 Відповісти
нема стріляти дозволу бояневтіка
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31.05.2022 21:48 Відповісти
Не стріляти,бо Путін нападе!!)
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31.05.2022 21:59 Відповісти
У ДПСУ нет. Там пулемёты и пару АГС. Ну, и собаки.
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31.05.2022 22:07 Відповісти
кроме того, даже если бы и был, то надо уметь им пользоваться, и знать куда стрелять, шоб не ********* в ихний зерновский дом культуры барачного стиля, а то потом они эти фотографии на всех международных форумах будут европоцифистам в нос тыкать.
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31.05.2022 22:17 Відповісти
Там що ЗСУ нема? А для кого локшина про тримання кордонів?))
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31.05.2022 22:18 Відповісти
Чауса викрасти з Молдови і спалитися на весь світ ми можемо , а стрільнути один раз з миномета у відповідь в бік Росії - кішка тонка . Менталитет зеленого новороса .
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31.05.2022 23:09 Відповісти
Взагалі то, у рашиків там нічим боротися з бпла... Просто дпсу їх не дають... Такі щоб ударні
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01.06.2022 01:02 Відповісти
 
 