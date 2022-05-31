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Рашисти з мінометів обстріляли два населених пункти на Сумщині, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти ввечері 31 травня обстріляли з території РФ прикордонні населені пункти Сумської області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"З 17:15 до 18:15 спостерігачі зафіксували 16 вибухів (приходи) на території України (по околицям н.п. Середина Буда та н.п. Прогрес). Вогонь вівся попередньо з міномету (калібр 80 мм та 120 мм)", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед особового складу ЗСУ та техніки не має.
Інформація, щодо загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.
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