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Украина может получить из Греции более 100 советских БМП-1А1, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бмп

По информации немецкого издания Die Welt, ФРГ предлагает Украине бронетранспортеры БМП-1А1 советских времен, проданные Греции почти 30 лет назад, вместо современных моделей Marder.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В 1994 году ФРГ передала Греции сотни бронетранспортеров БМП-1А1 из бывших запасов ГДР. Теперь старички-танкисты с пестрой историей должны помогать Украине в войне с наступающими российскими войсками. В ходе так называемого кругового обмена Германия договорилась с Грецией, что боевые машины пехоты из бывших запасов Национальной народной армии (ННА) будут доставлены через Афины в Украину, а по данным Минобороны Греции, Афины взамен получат "столько же" боевых машин пехоты Marder", - пишет издание.

БМП-1А1 основаны на советской конструкции 1960-х годов, но могут использоваться украинскими Вооруженными силами без особой подготовки, пишет издание. ВС РФ используют базовую модель БМП-1, и Украина уже уничтожила несколько таких БМП.

В сообщении отмечается, что 28 лет назад Германия продала Греции 501 такую машину,однако часть из них была перепродана или уничтожена и, по оценкам военных экспертов, на вооружении Греции все еще находится около 100 БМП-1. Греческие СМИ говорят о максимум 200 экземплярах.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявили о круговом обмене с греческими вооруженными силами. Детали будут проработаны в ближайшем будущем между министерствами обороны в Афинах и Берлине, чтобы "как можно скорее ввести соглашение в действие".

При этом Die Welt подчеркивает, что Киев, кроме старых БМП, хочет и современное западное оружие.

"Еще окончательно не ясно, каково точное количества и как выглядит бизнес-модель с производителем Marder Rheinmetall. Босс Rheinmetall Армин Паппергер уже объявил 10 мая, что в течение трех недель он сможет поставить по крайней мере первые образцы из общего количества около 100 Marder и что помимо Украины будут и другие заинтересованные стороны. Для немецкой военной промышленности не за горами историческая сделка по круговому обмену, когда бывшие страны Восточного блока поставлят бывшее советское оружие в Украину и будут оснащены западным вооружением в качестве компенсации", - говорится в статье.

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Издание напомниает, что в начале апреля Германия уже также одобрила поставку Киеву 58 бронетранспортеров БМП-1 Чехии. Также недавно был опубликован еще один круговой обмен: правительства Германии и Чехии договорились, что Германия поставит 15 танков Leopard 2A4 из промышленных запасов в Чехию, а затем еще до 50 Leopard 2A7 в Чехию, а Чехия поставила в Украину советские танки Т-72, БМП-1 и гаубицы "Дана".
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Топ комментарии
+18
Тому що це краще, ніж Кіа Спортейдж чи аналогичні тз, які зараз основа ЗСУ.
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01.06.2022 21:26
+15
Ты не прав. БМП 1 в войсках сейчас очень много. И они нужны. Это бронь, какая бы не была. Украина, начиная с 2014 года покупала такие машины в рамках закупок. Покупали то, что раньше Полковник Грыцацуев и прочие воры, продали несколько тысяч.
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01.06.2022 21:30
+13
Короче, благодаря Украине, те, кто воевать никогда не будет, прилично модернизировали свою военную технику + благотворительно избавились от всевозможного мотлоха.
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01.06.2022 21:38
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Правила форума Совет форумчан
От навіщо ЗСУ цей брухт???
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01.06.2022 21:24 Ответить
Тому що це краще, ніж Кіа Спортейдж чи аналогичні тз, які зараз основа ЗСУ.
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01.06.2022 21:26 Ответить
Ты не прав. БМП 1 в войсках сейчас очень много. И они нужны. Это бронь, какая бы не была. Украина, начиная с 2014 года покупала такие машины в рамках закупок. Покупали то, что раньше Полковник Грыцацуев и прочие воры, продали несколько тысяч.
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01.06.2022 21:30 Ответить
Александр , дареному коту - за ушами не смотрят , а если по теме , хоть и не очень
хорошая - но броня , рембаза есть , техника знакомая , двигун слаб - машина любит газ , но выбора у нас к сожалению нет, все-таки лучше чем просто грузовик
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01.06.2022 21:33 Ответить
Не вы кричали год назад то же самое про закупку Дан-М2? Интересно, где те зрадойопы подевались.
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01.06.2022 21:34 Ответить
Ты прав. Но в тех условиях(до масштабной войны вроде как далеко казалось), рассматривали перспективу перехода на 155 мм. Сейчас конечно-Слава Богу, правильно, что закупили.
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01.06.2022 21:43 Ответить
На тобі, небоже, що мені негоже...
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01.06.2022 21:50 Ответить
23 квітня 2022
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01.06.2022 23:39 Ответить
Брешуть, як собаки
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01.06.2022 23:41 Ответить
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01.06.2022 23:42 Ответить
Новые правила форума читал? За *********** бан
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02.06.2022 09:42 Ответить
100 це нормально. а як по дві по 6 дають - це смішно.

а то що це буде за армія, якщо по 6 бмп разних марок, і до всіх разні **********.
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01.06.2022 21:25 Ответить
Как раз БМП-1 разных производителей уже пришло больше сотни. Тут унификация налицо.
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01.06.2022 21:35 Ответить
"... може отримати". І знову це чортове "може".
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01.06.2022 21:26 Ответить
а мы шо помойка...не брать як що це металобрухт....
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01.06.2022 21:27 Ответить
прое.ут Украину - прое.ут вост.европу...так что хай тягнут кота за яйко (у нас то выбора нема)...
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01.06.2022 21:29 Ответить
Помните я писал про идею совместного производства на территории Польши, так вот : Правительства Украины и Польши хотят создать совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.
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01.06.2022 21:27 Ответить
Все помнят,прям как вчера говорил.это благодаря тебе?
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02.06.2022 09:45 Ответить
Не радянські, а чеські. Це суттєва різниця в якості виробництва. Та й греки проводили ремонти.
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01.06.2022 21:32 Ответить
Вот поверьте мне - нихера не будет. Будут вестись бесконечные разговоры и "всплывать" неожиданные сложности. Потом тема с БМП будет отыграна и начнется новая.
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01.06.2022 21:34 Ответить
Треба брати.
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01.06.2022 21:35 Ответить
Весь непотріб нам передають, щоб у себе не утилізувати
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01.06.2022 21:36 Ответить
Може я чогось не розумію, але нахіба нам цей брухт? Набої ніби закінчуються до них... Чи вони під стандарт НАТО?
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01.06.2022 21:36 Ответить
Короче, благодаря Украине, те, кто воевать никогда не будет, прилично модернизировали свою военную технику + благотворительно избавились от всевозможного мотлоха.
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01.06.2022 21:38 Ответить
На тобі Боже. . . .
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01.06.2022 21:47 Ответить
Это кондовое дерьмо ( шайтан арба ) было уже устаревшим когда я служил 1984-86
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01.06.2022 21:50 Ответить
зебил должен сказать шольцу и всей *********** либо он с нами либо пошол нах.
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01.06.2022 21:51 Ответить
Шольц дал 4 миллиарда долларов деньгами.
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01.06.2022 21:54 Ответить
Які урядовці вже роздеребанил в вигляді премій..

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01.06.2022 23:00 Ответить
как в перферансе, "американская помощь". утилизация под громкие заявления о помощи.
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01.06.2022 21:51 Ответить


"Ці радянські машини майже не використовувалися, деякі з них були перепродані з Греції до Іраку та Єгипту або використовуються як навчальні мішені у військових маневрах."

Смішно і сумно...
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01.06.2022 21:53 Ответить
От би вони ще й перестали возити москальску нафту на своїх танкерах
https://www.maritime-executive.com/article/eu-could-ban-european-insurance-and-tanker-transport-for-russian-oil
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01.06.2022 21:54 Ответить
Тут нечего обсуждать: дадут - спасибо.
Не дадут - баба з воза, не будем ничего должны ни Одиссею, ни Циклопу.
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01.06.2022 21:57 Ответить
А що наш оборонпром був загружений виробництвом? А воно заглядало в очі пуйла, а тепер забрав всі свої кошти з офшорів і віддав як допомогу ЗСУ? Сволота при владі і винні в цьому ми.
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01.06.2022 21:58 Ответить
Україна МОЖЕотримати з Греції понад 100 радянських БМП-1А1, - ЗМІ
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01.06.2022 22:45 Ответить
Ліниві,підарастичні греки,за рахунок нашої трагедії, рішили модернізуватись. Най вам боком то вилізе. Амінь.
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01.06.2022 23:03 Ответить
Нахер ты *******,ты хоть новость почитай,если бы греки сами хоть что то решили то немцы послали бы их на хер.это полностью решение Германии.
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02.06.2022 09:52 Ответить
Але спочатку обіцяли нам надати Marder-и. Це якась неповага. Тут бої киплять, а вони що краще по Греціям розподіляють, щоб просто стояло, пилом припадало, хіба це справедливо?
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01.06.2022 23:03 Ответить
немцы твари, пообещали нам 100 мардеров и по итогу отдают их греции а нам этот металоллом...
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01.06.2022 23:10 Ответить
А доставка за чей счёт ?
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01.06.2022 23:37 Ответить
А «кукурудзників» в вас немає? Санкції, греки, санкції...
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02.06.2022 01:33 Ответить
Может у них там на складах в Греции еще какие-то Юнкерсы и Мессеры завалялись??
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02.06.2022 09:58 Ответить
 
 