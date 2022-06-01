УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5705 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
10 130 42
війна (56365) Німеччина (4527) Греція (351) зброя (5750) БМП (219)

Україна може отримати з Греції понад 100 радянських БМП-1А1, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп

За інформацією німецького видання Die Welt, ФРН пропонує Україні бронетранспортери БМП-1А1 радянських часів, продані Греції майже 30 років тому, замість сучасних моделей Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 1994 році ФРН передала Греції сотні бронетранспортерів БМП-1А1 із колишніх запасів НДР. Тепер дідки-танкісти зі строкатою історією повинні допомагати Україні у війні з російськими військами, що наступають. У ході так званого кругового обміну Німеччина домовилася з Грецією, що бойові машини піхоти з колишніх запасів Національної народної армії (ННА) будуть доставлені через Афіни в Україну, а за даними Міноборони Греції, Афіни натомість отримають "стільки ж" бойових машин піхоти Marder", - пише видання.

БМП-1А1 засновані на радянській конструкції 1960-х років, але можуть використовуватись українськими Збройними силами без особливої підготовки, пише видання. 

Наголошується, що 28 років тому Німеччина продала Греції 501 таку машину, проте частина з них була перепродана або знищена і, за оцінками військових експертів, на озброєнні Греції все ще перебуває близько 100 БМП-1. Грецькі ЗМІ говорять про максимум 200 екземплярів.

Також читайте: Німеччина надасть Греції БМП, щоб Афіни могли відправити в Україну зброю радянського зразка, — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосили про круговий обмін із грецькими збройними силами. Деталі будуть опрацьовані в найближчому майбутньому між міністерствами оборони в Афінах та Берліні, щоб "якнайшвидше ввести угоду в дію".

При цьому Die Welt наголошує, що Київ, окрім старих БМП, хоче і сучасну західну зброю.

"Ще остаточно не ясно, яка точна кількість і як виглядає бізнес-модель із виробником Marder Rheinmetall. Бос Rheinmetall Армін Паппергер вже оголосив 10 травня, що протягом трьох тижнів він зможе поставити принаймні перші зразки із загальної кількості близько 100 Marder і що крім України будуть й інші зацікавлені сторони. Для німецької військової промисловості не за горами історична угода щодо кругового обміну, коли колишні країни Східного блоку поставлять колишню радянську зброю в Україну та будуть оснащені західним озброєнням як компенсацією", - йдеться в статті.

Також читайте: Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини

Видання нагадує, що на початку квітня Німеччина вже також схвалила постачання Києву 58 бронетранспортерів БМП-1 Чехії. Також нещодавно був опублікований ще один круговий обмін: уряди Німеччини та Чехії домовилися, що Німеччина поставить 15 танків Leopard 2A4 із промислових запасів до Чехії, а потім ще до 50 Leopard 2A7 до Чехії, а Чехія поставила в Україну радянські танки Т-72, БМП-1 і гаубиці "Дана".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Тому що це краще, ніж Кіа Спортейдж чи аналогичні тз, які зараз основа ЗСУ.
показати весь коментар
01.06.2022 21:26
+15
Ты не прав. БМП 1 в войсках сейчас очень много. И они нужны. Это бронь, какая бы не была. Украина, начиная с 2014 года покупала такие машины в рамках закупок. Покупали то, что раньше Полковник Грыцацуев и прочие воры, продали несколько тысяч.
показати весь коментар
01.06.2022 21:30
+13
Короче, благодаря Украине, те, кто воевать никогда не будет, прилично модернизировали свою военную технику + благотворительно избавились от всевозможного мотлоха.
показати весь коментар
01.06.2022 21:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От навіщо ЗСУ цей брухт???
показати весь коментар
01.06.2022 21:24 Відповісти
Тому що це краще, ніж Кіа Спортейдж чи аналогичні тз, які зараз основа ЗСУ.
показати весь коментар
01.06.2022 21:26 Відповісти
Ты не прав. БМП 1 в войсках сейчас очень много. И они нужны. Это бронь, какая бы не была. Украина, начиная с 2014 года покупала такие машины в рамках закупок. Покупали то, что раньше Полковник Грыцацуев и прочие воры, продали несколько тысяч.
показати весь коментар
01.06.2022 21:30 Відповісти
Александр , дареному коту - за ушами не смотрят , а если по теме , хоть и не очень
хорошая - но броня , рембаза есть , техника знакомая , двигун слаб - машина любит газ , но выбора у нас к сожалению нет, все-таки лучше чем просто грузовик
показати весь коментар
01.06.2022 21:33 Відповісти
Не вы кричали год назад то же самое про закупку Дан-М2? Интересно, где те зрадойопы подевались.
показати весь коментар
01.06.2022 21:34 Відповісти
Ты прав. Но в тех условиях(до масштабной войны вроде как далеко казалось), рассматривали перспективу перехода на 155 мм. Сейчас конечно-Слава Богу, правильно, что закупили.
показати весь коментар
01.06.2022 21:43 Відповісти
На тобі, небоже, що мені негоже...
показати весь коментар
01.06.2022 21:50 Відповісти
23 квітня 2022
показати весь коментар
01.06.2022 23:39 Відповісти
Брешуть, як собаки
показати весь коментар
01.06.2022 23:41 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 23:42 Відповісти
Новые правила форума читал? За *********** бан
показати весь коментар
02.06.2022 09:42 Відповісти
100 це нормально. а як по дві по 6 дають - це смішно.

а то що це буде за армія, якщо по 6 бмп разних марок, і до всіх разні **********.
показати весь коментар
01.06.2022 21:25 Відповісти
Как раз БМП-1 разных производителей уже пришло больше сотни. Тут унификация налицо.
показати весь коментар
01.06.2022 21:35 Відповісти
"... може отримати". І знову це чортове "може".
показати весь коментар
01.06.2022 21:26 Відповісти
а мы шо помойка...не брать як що це металобрухт....
показати весь коментар
01.06.2022 21:27 Відповісти
прое.ут Украину - прое.ут вост.европу...так что хай тягнут кота за яйко (у нас то выбора нема)...
показати весь коментар
01.06.2022 21:29 Відповісти
Помните я писал про идею совместного производства на территории Польши, так вот : Правительства Украины и Польши хотят создать совместное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.
показати весь коментар
01.06.2022 21:27 Відповісти
Все помнят,прям как вчера говорил.это благодаря тебе?
показати весь коментар
02.06.2022 09:45 Відповісти
Не радянські, а чеські. Це суттєва різниця в якості виробництва. Та й греки проводили ремонти.
показати весь коментар
01.06.2022 21:32 Відповісти
Вот поверьте мне - нихера не будет. Будут вестись бесконечные разговоры и "всплывать" неожиданные сложности. Потом тема с БМП будет отыграна и начнется новая.
показати весь коментар
01.06.2022 21:34 Відповісти
Треба брати.
показати весь коментар
01.06.2022 21:35 Відповісти
Весь непотріб нам передають, щоб у себе не утилізувати
показати весь коментар
01.06.2022 21:36 Відповісти
Може я чогось не розумію, але нахіба нам цей брухт? Набої ніби закінчуються до них... Чи вони під стандарт НАТО?
показати весь коментар
01.06.2022 21:36 Відповісти
Короче, благодаря Украине, те, кто воевать никогда не будет, прилично модернизировали свою военную технику + благотворительно избавились от всевозможного мотлоха.
показати весь коментар
01.06.2022 21:38 Відповісти
На тобі Боже. . . .
показати весь коментар
01.06.2022 21:47 Відповісти
Это кондовое дерьмо ( шайтан арба ) было уже устаревшим когда я служил 1984-86
показати весь коментар
01.06.2022 21:50 Відповісти
зебил должен сказать шольцу и всей *********** либо он с нами либо пошол нах.
показати весь коментар
01.06.2022 21:51 Відповісти
Шольц дал 4 миллиарда долларов деньгами.
показати весь коментар
01.06.2022 21:54 Відповісти
Які урядовці вже роздеребанил в вигляді премій..

показати весь коментар
01.06.2022 23:00 Відповісти
как в перферансе, "американская помощь". утилизация под громкие заявления о помощи.
показати весь коментар
01.06.2022 21:51 Відповісти


"Ці радянські машини майже не використовувалися, деякі з них були перепродані з Греції до Іраку та Єгипту або використовуються як навчальні мішені у військових маневрах."

Смішно і сумно...
показати весь коментар
01.06.2022 21:53 Відповісти
От би вони ще й перестали возити москальску нафту на своїх танкерах
https://www.maritime-executive.com/article/eu-could-ban-european-insurance-and-tanker-transport-for-russian-oil
показати весь коментар
01.06.2022 21:54 Відповісти
Тут нечего обсуждать: дадут - спасибо.
Не дадут - баба з воза, не будем ничего должны ни Одиссею, ни Циклопу.
показати весь коментар
01.06.2022 21:57 Відповісти
А що наш оборонпром був загружений виробництвом? А воно заглядало в очі пуйла, а тепер забрав всі свої кошти з офшорів і віддав як допомогу ЗСУ? Сволота при владі і винні в цьому ми.
показати весь коментар
01.06.2022 21:58 Відповісти
Україна МОЖЕотримати з Греції понад 100 радянських БМП-1А1, - ЗМІ
показати весь коментар
01.06.2022 22:45 Відповісти
Ліниві,підарастичні греки,за рахунок нашої трагедії, рішили модернізуватись. Най вам боком то вилізе. Амінь.
показати весь коментар
01.06.2022 23:03 Відповісти
Нахер ты *******,ты хоть новость почитай,если бы греки сами хоть что то решили то немцы послали бы их на хер.это полностью решение Германии.
показати весь коментар
02.06.2022 09:52 Відповісти
Але спочатку обіцяли нам надати Marder-и. Це якась неповага. Тут бої киплять, а вони що краще по Греціям розподіляють, щоб просто стояло, пилом припадало, хіба це справедливо?
показати весь коментар
01.06.2022 23:03 Відповісти
немцы твари, пообещали нам 100 мардеров и по итогу отдают их греции а нам этот металоллом...
показати весь коментар
01.06.2022 23:10 Відповісти
А доставка за чей счёт ?
показати весь коментар
01.06.2022 23:37 Відповісти
А «кукурудзників» в вас немає? Санкції, греки, санкції...
показати весь коментар
02.06.2022 01:33 Відповісти
Может у них там на складах в Греции еще какие-то Юнкерсы и Мессеры завалялись??
показати весь коментар
02.06.2022 09:58 Відповісти
 
 