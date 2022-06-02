Легендарный футболист Пеле призвал Путина остановить войну
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Легенда бразильского футбола Пеле призывает президента России Путина остановить злостное и неоправданное вторжение в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на инстаграм футболиста.
"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановите это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт является злым, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений", - написал Пеле.
Пеле раньше встречался с Путиным. В последний раз это произошло в 2017 году в Москве во время Кубка конфедераций – соревнования, которое проводится перед чемпионатом мира по футболу. Тогда Путин назвал Пеле одним из любимых игроков.
"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождавшимися длительным рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня", - написал Пеле.
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