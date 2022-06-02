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Легендарный футболист Пеле призвал Путина остановить войну

Новости Цензор.НЕТ Спорт

пеле

Легенда бразильского футбола Пеле призывает президента России Путина остановить злостное и неоправданное вторжение в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на инстаграм футболиста.

"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановите это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт является злым, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений", - написал Пеле. 

Пеле раньше встречался с Путиным. В последний раз это произошло в 2017 году в Москве во время Кубка конфедераций – соревнования, которое проводится перед чемпионатом мира по футболу. Тогда Путин назвал Пеле одним из любимых игроков.

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"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождавшимися длительным рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня", - написал Пеле.

Автор: Анастасія Потіха
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ага, і ***** такий "ну якщо вже навіть Пєлє просить, тоді треба закруглятись. Гей, чєловєчкі, апорт!"
і війна скінчиться...
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02.06.2022 10:33 Ответить
Не поможет.Хуйло футбол не любит,он больше по хоккею
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02.06.2022 10:35 Ответить
Якби він закликав НАТО знищити *****... я би повірив, що він в чомусь, окрім футболу, розбирається
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02.06.2022 10:38 Ответить
А типу в 2017 Пеле не знав хто є путін? Смішно...
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02.06.2022 10:40 Ответить
на бункерного уже никакие слова не действуют, - только *********!
" Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй." (с)
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02.06.2022 10:41 Ответить
Прохання на цього покидька давно вже не діють .
Час всім людерам громадської думки об'єднатися та вимагати .
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02.06.2022 10:49 Ответить
Путлер потопил подлодку Курск и крейсер Мацковия

...а дома на Мацковии взрывали Ющенко и его кум Порошенко... а в Рязани прокол...Гексоген закончился...
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02.06.2022 10:49 Ответить
А до этого ж непонятно было, кто такой вова. Он и до этой войны уже 20 лет в крови плескался. но баранам со спортивными мозгами (джонсы-.уёнсы, сигалы, пеле и пр.) всё невдомёк было.
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02.06.2022 10:51 Ответить
Так ***** хочет остановить войну, только уже на захваченных территориях, чтобы восстановиться, учесть ошибки и опять продолжить, по такой-же схеме с просьбами остановить войну, захватывать территории.
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02.06.2022 10:53 Ответить
Ну, дурник, що тут скажеш. Треба бути відбитим на голову, щоб рибу просити припинити плавати, а людожера просити перестати пожирати людей.
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02.06.2022 10:56 Ответить
Все засмеялись, а Володя заплакал.
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02.06.2022 11:15 Ответить
Вы знаете, кто такой нефтегазодолларовый наркоман? это президент рф. когда речь идет о такой крупной дозе, как донецко-харьковское месторождение, настоящий наркоман ни перед чем не остановится...
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02.06.2022 11:47 Ответить
 
 