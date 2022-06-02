Легендарний футболіст Пеле закликав Путіна зупинити війну
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Легенда бразильського футболу Пеле закликає президента Росії Путіна зупинити злісне і невиправдане вторгнення в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інстаграм футболіста.
"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися з проханням: зупиніть це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт є злим, невиправданим і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і мук", - написав Пеле.
Пеле раніше зустрічався з Путіним. Востаннє це сталося 2017 року в Москві під час Кубка конфедерацій - змагання, яке проводиться перед чемпіонатом світу з футболу. Тоді Путін назвав Пеле одним зі своїх улюблених гравців.
"Коли ми зустрічалися в минулому та обмінювалися усмішками, які супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні", - написав Пеле.
Будь ласка, зачекайте...
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...а дома на Мацковии взрывали Ющенко и его кум Порошенко... а в Рязани прокол...Гексоген закончился...