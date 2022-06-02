УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11533 відвідувача онлайн
Новини Спорт
4 749 12
війна (56365) Пеле (2) Путін (21440) футбол (1302)

Легендарний футболіст Пеле закликав Путіна зупинити війну

Новини Цензор.НЕТ Спорт

пеле

Легенда бразильського футболу Пеле закликає президента Росії Путіна зупинити злісне і невиправдане вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інстаграм футболіста.

"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися з проханням: зупиніть це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт є злим, невиправданим і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і мук", - написав Пеле.

Пеле раніше зустрічався з Путіним. Востаннє це сталося 2017 року в Москві під час Кубка конфедерацій - змагання, яке проводиться перед чемпіонатом світу з футболу. Тоді Путін назвав Пеле одним зі своїх улюблених гравців.

Читайте: Збірна України обіграла на виїзді Шотландію і вийшла у фінал плейофф відбору на ЧС-2022, де зустрінеться з Вельсом. ВIДЕО

"Коли ми зустрічалися в минулому та обмінювалися усмішками, які супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні", - написав Пеле.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага, і ***** такий "ну якщо вже навіть Пєлє просить, тоді треба закруглятись. Гей, чєловєчкі, апорт!"
і війна скінчиться...
показати весь коментар
02.06.2022 10:33 Відповісти
Не поможет.Хуйло футбол не любит,он больше по хоккею
показати весь коментар
02.06.2022 10:35 Відповісти
Якби він закликав НАТО знищити *****... я би повірив, що він в чомусь, окрім футболу, розбирається
показати весь коментар
02.06.2022 10:38 Відповісти
А типу в 2017 Пеле не знав хто є путін? Смішно...
показати весь коментар
02.06.2022 10:40 Відповісти
на бункерного уже никакие слова не действуют, - только *********!
" Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй." (с)
показати весь коментар
02.06.2022 10:41 Відповісти
Прохання на цього покидька давно вже не діють .
Час всім людерам громадської думки об'єднатися та вимагати .
показати весь коментар
02.06.2022 10:49 Відповісти
Путлер потопил подлодку Курск и крейсер Мацковия

...а дома на Мацковии взрывали Ющенко и его кум Порошенко... а в Рязани прокол...Гексоген закончился...
показати весь коментар
02.06.2022 10:49 Відповісти
А до этого ж непонятно было, кто такой вова. Он и до этой войны уже 20 лет в крови плескался. но баранам со спортивными мозгами (джонсы-.уёнсы, сигалы, пеле и пр.) всё невдомёк было.
показати весь коментар
02.06.2022 10:51 Відповісти
Так ***** хочет остановить войну, только уже на захваченных территориях, чтобы восстановиться, учесть ошибки и опять продолжить, по такой-же схеме с просьбами остановить войну, захватывать территории.
показати весь коментар
02.06.2022 10:53 Відповісти
Ну, дурник, що тут скажеш. Треба бути відбитим на голову, щоб рибу просити припинити плавати, а людожера просити перестати пожирати людей.
показати весь коментар
02.06.2022 10:56 Відповісти
Все засмеялись, а Володя заплакал.
показати весь коментар
02.06.2022 11:15 Відповісти
Вы знаете, кто такой нефтегазодолларовый наркоман? это президент рф. когда речь идет о такой крупной дозе, как донецко-харьковское месторождение, настоящий наркоман ни перед чем не остановится...
показати весь коментар
02.06.2022 11:47 Відповісти
 
 