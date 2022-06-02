Цель Байдена – победа Украины над Россией, – посол США Бринк
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Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты будут помогать Украине столько, сколько потребуется.
Об этом заявила посол США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Совместная цель и президента Байдена, и Конгресса, и Администрации (и об этом свидетельствуют пакеты помощи, которые были приняты недавно и будут приняты) – это чтобы Украина в конечном счете победила. Как отметил вчера президент Байден, наша цель – помочь Украине сдерживать дальнейшую российскую агрессию и защищаться от нее", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что для достижения этой победы Украине должны помогать не только Соединенные Штаты, но и другие страны.
"Президент Байден сказал, что мы будем помогать Украине столько, сколько необходимо. Именно это мы будем делать", - отметила Бринк.
Пожалуйста, подождите...
Мета Зеленського - "про*бати" все і посадити Пороха)
И то, что мир помогает...
Украинцы,такие "наивные" ,что 73 процента проголосовали за эту войну!
Помогают - благодарите и кланяйтесь!Кланяйтесь ЗСУ в первую очередь - именно мальчикам на фронте доверяет и помогает мир!Благодарите США,Великобританию,Польшу...Не бросили, помогают...За янелохами присматривают...
Благодарите Бога, что несмотря 73% Украину не оставили один на один с мировым злом!
Дідо часом не мав коренів в Україні?
Що не день, то👍
"Грім", радіус дії 500 км.
Питання: хто, яка політична сила 4 чи 5 разів блокувала у Раді відповідний закон про заборону російської пропаганди? Якщо більшість була в БПП та НФ? І якщо після "зе-апокаліпсису" на Порошенка почалися гоніння, а дехто з НФ залишився у владі?
(а вот поздравили ли официальные рожи??? не знаю)
Украинская сторона сама будет решать, на какие расстояния применять американские ракетные системы залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг посла США Бриджит Бринк.
"Речь идет о пакете помощи на 700 млн долларов, который включает системы HIMARS, имеющие большую дальность действия. Но регулировать, на какое расстояние стрелять, будет украинская сторона", - отметила она.
Более того, при десятках миллиардов помощи, на турникеты собирают волонтёры!
Пані посол щось переплутала.
Або ж не знає, що допоки касапія буде живою - вона хоче і хотітиме бути вічною імперією з загарбанням, окупацією, анексією всіх навколішних неї територій. І саме через це вся мокшанська імперія має бути знищеною в друзки.
Борис працює для України. Майбутній негласний лідер в Європі.👍