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Мета Байдена - перемога України над Росією, - посол США Брінк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Штати допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спільна мета і президента Байдена, і Конгресу, і Адміністрації (і про це свідчать пакети допомоги, які були прийняті нещодавно і будуть прийняті) - це щоб Україна зрештою перемогла. Як зазначив учора президент Байден, наша мета - допомогти Україні стримувати подальшу російську агресію та захищатися від неї", - сказала дипломат.

Вона наголосила, що для досягнення цієї перемоги Україні мають допомагати не лише Сполучені Штати, а й інші країни.

"Президент Байден сказав, що ми допомагатимемо Україні стільки, скільки необхідно. Саме це ми робитимемо", - зазначила Брінк.

Також читайте: Росія може відповісти на постачання американської зброї масовим обстрілом України, - NYT

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Мета Байдена - перемога України над Росією Джерело: https://censor.net/ua/n3345560

Мета Зеленського - "про*бати" все і посадити Пороха)
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02.06.2022 18:19
+19
Ніхто не забороняв Україні розроляти і випускати влясні ракети.
"Грім", радіус дії 500 км.
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02.06.2022 18:44
+18
Аріна Родіоновна Мєркель - нянька Путіна
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02.06.2022 18:27
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Мета Байдена - перемога України над Росією Джерело: https://censor.net/ua/n3345560

Мета Зеленського - "про*бати" все і посадити Пороха)
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02.06.2022 18:19 Відповісти
Дякуємо, пані Брінк. Ви супер.
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02.06.2022 18:33 Відповісти
Англійською це звучить як BLUH-BLUH-BLUH. Чи всі украінці такі наівні, що довіряють словам, а не діям. Байден ні разу не сказав VICTORY -перемога. Але повторює SUCCESS-успіх. Помітили різницю? Якби він бажав перемоги Украіні, то постачання по ленд-лізу вже б відбувалось. А його досі немає. Більше того, не має навіть документованих детале як ті постачання мають відбуватись. Він би не забороняв Польщі давати літаки. Та не був би стурбований, що Украіна почне обстрілювати кремль з американськоі зброі
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02.06.2022 21:28 Відповісти
Есть варианты?Украина воюет при максимальном содействии агрессору со стороны янелохов!
И то, что мир помогает...
Украинцы,такие "наивные" ,что 73 процента проголосовали за эту войну!
Помогают - благодарите и кланяйтесь!Кланяйтесь ЗСУ в первую очередь - именно мальчикам на фронте доверяет и помогает мир!Благодарите США,Великобританию,Польшу...Не бросили, помогают...За янелохами присматривают...
Благодарите Бога, что несмотря 73% Украину не оставили один на один с мировым злом!
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02.06.2022 21:57 Відповісти
ЗСУ і нарід України при надійній підтримці мету Байдена обов"язково реалізують.
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02.06.2022 22:38 Відповісти
Тоді не потрібно забороняти бити у відповідь по території запарєбрікавага свінарніка...
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02.06.2022 18:21 Відповісти
А нафіга ж вєлікій здав південь *****?
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02.06.2022 18:30 Відповісти
ПримЕрению - твоё знание русского языка выдаёт в тебе защитника этого самого языка . А налезло вас в последнее время как тараканов .
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02.06.2022 18:42 Відповісти
Блаблабла, цього всього не було б, якби восени минулого року до Одеси, Миколаєва, Херсона зайшли на півроку американські військові кораблі типу на навчання, і пару батільйонів спецназу США до Харкова, Києва, Маріуполя...
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02.06.2022 18:23 Відповісти
Так, база НАТО у Сумах, Харкові, Маріуполі, Херсоні. А трошки пізніше у Севастополі.
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02.06.2022 18:25 Відповісти
Дякую, це був найкращий анекдот з тих, які я читав за 40 років життя.
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02.06.2022 18:36 Відповісти
Буде Зеленський - не буде баз НАТО, тут ти правий
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02.06.2022 18:38 Відповісти
Цього всього не було б, якщо б у 2019 не обрали замість справжнього українського Президента - москальського реЗЕдента.
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02.06.2022 18:33 Відповісти
Невжн досі не зрозуміло, що проблема не в президенті Украіни, а в президенті США? І я не маю на увазі, що Зе-це нормально. Я маю на увазі, що Байден топить Украіну.
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02.06.2022 21:32 Відповісти
Был бы Трамп-пам-пам - Украину бы уже порвали...Ни информационной, ни военной помощи...Ещё бы дерьмом измазали...А скорее всего Рыжий +Зелёный+Кровавый клоуны заключили бы "хорошую сделку" ,как говорил агент"Рыжий"..
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02.06.2022 22:03 Відповісти
Може тебе ще й поцілувати такого невмитого?
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02.06.2022 19:13 Відповісти
Дякую, пане Байденюк! Якщо б не ви, товарищи Шольцов з Орбановим вже з хууйлом-ханом мінськ-3 уклали би.
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02.06.2022 18:23 Відповісти
Печеш, пекельний дідько!
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02.06.2022 18:40 Відповісти
Не зрештою перемогла, а Впевнено Перемогла.
Дідо часом не мав коренів в Україні?
Що не день, то👍
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02.06.2022 18:24 Відповісти
Слава Украине!
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02.06.2022 18:25 Відповісти
Украина сама будет решать, как далеко стрелять из американских HIMARS, - Бринк
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02.06.2022 18:26 Відповісти
что из всех четырех!?
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02.06.2022 19:25 Відповісти
что из всех четырех дивизионов MLRS
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02.06.2022 20:41 Відповісти
Аріна Родіоновна Мєркель - нянька Путіна
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02.06.2022 18:27 Відповісти
Схоже стара комсомолка зранку за півасом пішла... Ранок і в Берліні добрим не буває...
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02.06.2022 18:35 Відповісти
Досить її тролити. Хай сама мовчки.
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02.06.2022 22:08 Відповісти
"Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я - привет тебе, привет!"
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03.06.2022 06:26 Відповісти
Премію Дарвіна в студію! Колективну!

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02.06.2022 18:33 Відповісти
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02.06.2022 19:05 Відповісти
Хотели натоптать "лохи". Но грамматику в школе плохо учились.
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02.06.2022 19:06 Відповісти
Допомагає , але відносно перемоги не дуже віриться . Артилерією від ракет захиститись не вдасться .
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02.06.2022 18:36 Відповісти
Ніхто не забороняв Україні розроляти і випускати влясні ракети.
"Грім", радіус дії 500 км.
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02.06.2022 18:44 Відповісти
Не совсем так - первым закрыл программу Гром2 (Сапсан) министр обороны януковича - лебедев - генерал фсб рф. Вторым закрыл эту программу нарид Украины - выбрав членограя презедентом Украины - любимая фраза политического руководителя Украины и всей его шоблы - этого хотели 73% избеееерателей.
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02.06.2022 19:59 Відповісти
Виборці - виборцями. Але ж, усі канали, більшість, транслювали проросійські пропаганду.
Питання: хто, яка політична сила 4 чи 5 разів блокувала у Раді відповідний закон про заборону російської пропаганди? Якщо більшість була в БПП та НФ? І якщо після "зе-апокаліпсису" на Порошенка почалися гоніння, а дехто з НФ залишився у владі?
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02.06.2022 21:38 Відповісти
Нагадаєте, коли це ВР блокувала закон про заборону російської пропаганди? Який рік?
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02.06.2022 22:33 Відповісти
Панство, у нас з вами спільна мета. І це радує.
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02.06.2022 18:38 Відповісти
А Украина поздравила Королеву Британии ? Сегодня 2 июня
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02.06.2022 18:40 Відповісти
Начиная со 2 июня в Великобритании в течение четырех дней будут торжественно отмечать 70-летие царствования королевы Елизаветы II. Такого юбилея в истории британской монархии еще не было: ни один король или королева, занимавшие английский или британский трон со времен Вильгельма Завоевателя, не находились во главе государства так долго.
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02.06.2022 18:41 Відповісти
Украина поздравляет ЕЕ Величество - Боже, храни Королеву !!!
(а вот поздравили ли официальные рожи??? не знаю)
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02.06.2022 18:43 Відповісти
З ювілеєм, Королево!
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02.06.2022 18:50 Відповісти
///
Украинская сторона сама будет решать, на какие расстояния применять американские ракетные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг посла США Бриджит Бринк.

"Речь идет о пакете помощи на 700 млн долларов, который включает системы HIMARS, имеющие большую дальность действия. Но регулировать, на какое расстояние стрелять, будет украинская сторона", - отметила она.
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02.06.2022 18:41 Відповісти
Аби іще сумма допомоги була адекватна війні. Бо 700 млн звучить несерйозно
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02.06.2022 21:36 Відповісти
Так можешь добавить...Из Бениных...Он серьёзно "допомиг" - хрен с прибором!И преЗЕдент не поскупился - ещё ,хрен...Ну и дальше по списку - никто,из высосавших сотни миллиардов из Украины особо не вложился...
Более того, при десятках миллиардов помощи, на турникеты собирают волонтёры!
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02.06.2022 22:12 Відповісти
Треба розуміти, що штати налаштовані давати зброю лише щоб стримати ворога, а не звільнити території. Поки що. Тому, не завищуйте своїх очікувань.
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02.06.2022 18:46 Відповісти
ЗСУ ЗБС
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02.06.2022 18:54 Відповісти
Зєля обісциться кип'ятком, побачивши цю картинку.
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02.06.2022 19:45 Відповісти
Это, я так понимаю, нач.ген.штаба - это тот который допустил миллиардные задолженности по выплатам в ЗСУ перед войной и ссался сказать верх гл. о вооружении, которого нет.
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02.06.2022 20:04 Відповісти
Теперь лепять из него мессию. Сидит ночами не спит все об армии переживает. Все об армии беспокоится. Типа гади савченко .
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02.06.2022 20:22 Відповісти
От Залужний кацапью на ***** нассцал!!! Любо дорого читать!!!!!!!! ))))
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02.06.2022 20:44 Відповісти
Так. так. Тільки не стріляйте по території расеї.
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02.06.2022 19:02 Відповісти
кремлебот?
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02.06.2022 19:11 Відповісти
Дякую ! Thanks !


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02.06.2022 19:08 Відповісти
Боже, допоможи МЕТІ Байдена здійснитися
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02.06.2022 19:10 Відповісти
Однако дозировки поставок вооружения не вписываются в данную концепцию
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02.06.2022 19:14 Відповісти
Та да, по чайной ложке дают, шоб мы не сдохли.
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02.06.2022 19:25 Відповісти
Вагнергейт помните? Просто скажите спасибо посторонним людям.
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02.06.2022 20:05 Відповісти
"щоб Україна зрештою перемогла"(с) та "допомогти Україні стримувати подальшу російську агресію, захищатися від неї"(с) - не контекстують.
Пані посол щось переплутала.
Або ж не знає, що допоки касапія буде живою - вона хоче і хотітиме бути вічною імперією з загарбанням, окупацією, анексією всіх навколішних неї територій. І саме через це вся мокшанська імперія має бути знищеною в друзки.
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02.06.2022 19:18 Відповісти
Судячи з того, як США та їхні союзники вклалися в Україну, Зе!Ко-манді не дозволять злити перемогу через договорняки з ******.
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02.06.2022 19:35 Відповісти
Закрытием всех проукраинских каналов тв. Конечно начал.
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02.06.2022 20:07 Відповісти
Королева? Елизавета? Та не вже? Оз, ужасний.
Борис працює для України. Майбутній негласний лідер в Європі.👍
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02.06.2022 22:11 Відповісти
Ангелочки еще денек, годок. Не жми. Принцесса.
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02.06.2022 22:13 Відповісти
Я, пролиню слезу. На похоронах. Не взирая, как кинула. Елинка.
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02.06.2022 22:15 Відповісти
 
 