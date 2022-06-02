Росія може відповісти на постачання американської зброї масовим обстрілом України, - NYT

Через постачання нового озброєння на Україну може чекати масований обстріл з боку Росії.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За даними видання, "моментом істини" буде наступний масований ракетний обстріл території України з боку Росії, після якого стане зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території РФ.

"США заявили, що по території Росії удари не завдаватимуться (і це повторив учора Зеленський). Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) чи юридично визнала (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне завдавати углиб цих територій – незрозуміло. Теоретично це може викликати ескалацію", - йдеться у статті.

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