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Продолжаются обстрелы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,вибухівка

Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Так, в 09:15 наблюдатели зафиксировали 8 взрывов (приходов), предварительно из миномета по направлению н.п. Стариковое.

"Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры не поступало", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 10:05 зафиксировано 5 взрывов (приходов) по территории Украины в направлении Шалыгино.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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І будуть продовжуватися, поки не буде відповіді.
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03.06.2022 14:54 Ответить
Терпилы вечные
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03.06.2022 15:01 Ответить
Вофка, твою мать, ты думаешь ответку кацапам запустить или все еще думаешь что путя войска введет??!!!!
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03.06.2022 15:06 Ответить
що будемо весь час це терпити, napoleon bonevtic????
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03.06.2022 15:55 Ответить
Будете,бо їм байдуже на вас усіх,їх цікавить великий Ісраїль,без терплячих телепнів.
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03.06.2022 15:58 Ответить
Що то за Тампакс на малюнку?
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03.06.2022 16:14 Ответить
 
 