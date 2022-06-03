Продовжуються обстріли Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, о 09:15 спостерігачі зафіксували 8 вибухів (приходів), попередньо з міномету на напрямку н.п. Старікове.

"Втрат серед особового складу та техніки не має. Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що о 10:05 зафіксовано 5 вибухів (приходів) по території України на напрямку Шалигіне.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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