Продовжуються обстріли Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"
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Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Так, о 09:15 спостерігачі зафіксували 8 вибухів (приходів), попередньо з міномету на напрямку н.п. Старікове.
"Втрат серед особового складу та техніки не має. Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що о 10:05 зафіксовано 5 вибухів (приходів) по території України на напрямку Шалигіне.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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