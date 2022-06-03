УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 048 6
армія РФ (13478) війна (56406) обстріл (21057) Росія (47208) Сумська область (2204)

Продовжуються обстріли Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,вибухівка

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, о 09:15 спостерігачі зафіксували 8 вибухів (приходів), попередньо з міномету на напрямку н.п. Старікове.

"Втрат серед особового складу та техніки не має. Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що о 10:05 зафіксовано 5 вибухів (приходів) по території України на напрямку Шалигіне.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території РФ знову обстріляно Сумщину: зафіксовано близько 20 прильотів із міномета

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І будуть продовжуватися, поки не буде відповіді.
показати весь коментар
03.06.2022 14:54 Відповісти
Терпилы вечные
показати весь коментар
03.06.2022 15:01 Відповісти
Вофка, твою мать, ты думаешь ответку кацапам запустить или все еще думаешь что путя войска введет??!!!!
показати весь коментар
03.06.2022 15:06 Відповісти
що будемо весь час це терпити, napoleon bonevtic????
показати весь коментар
03.06.2022 15:55 Відповісти
Будете,бо їм байдуже на вас усіх,їх цікавить великий Ісраїль,без терплячих телепнів.
показати весь коментар
03.06.2022 15:58 Відповісти
Що то за Тампакс на малюнку?
показати весь коментар
03.06.2022 16:14 Відповісти
 
 