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Белорусский и российский рынок приносят Parimatch наибольшую прибыль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

parimatch

Украинский букмекер Parimatch не намерен уходить с рынков РФ и Беларуси, приносящих миллионные доходы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье РБК-Украина "Законы военного времени. Что будет с компаниями, которые продолжают работать в России".

"Проблема Parimatch, получившей первую лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине в том, что эти два рынка являются для ее бизнеса системообразующими. По словам управляющего компанией Сергея Портнова, средняя ставка игроков по всем регионам, где работает Parimatch, – $6,5. "Номер один по чеку – Россия, там ставят в среднем $8-9. В Украине – $5-6. В Беларуси – $7-8", – говорится в статье.

Собственно, это и объясняет, почему Parimatch продолжает работать в Белоруси, с территории которой летят российские ракеты и шли российские войска – "брать Киев за три дня".

По информации издания, в Беларуси компания до последнего время компания сохраняла свой бренд и логотип "Parimatch-Кубка Беларуси" и лишь сейчас запустила схему ребрендинга с "передачей бизнеса локальной команде", ранее обкатанную в России, с целью успокоить игроков и общественность.

Что касается работы Parimatch в РФ, то после маскировки под новым брендом Paribet компания сохранила на новой платформе все прежние сервисы заключения пари и сумм на счетах игроков. При этом с апреля Paribet начал получать программное от другого российского букмекера "Фонбет", который тогда сменил адрес своего сайта с fonbet.ru на fon.bet и стал работать по лицензии ООО "Пин-Ап.Ру" вместо ООО "Ф.О.Н.".

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Новым учредителем "Пин-Ап.Ру" стал Александр Удодов – бывший зять (муж сестры) премьера России Михаила Мишустина. А неделю назад ООО "Пин-Ап.Ру" снова сменили учредителей: Удодов передал контрольный пакет акций компаниям "Клир Центр" и "Трипл Ви". Генеральным директором и конечным бенефициарным "Трипл Ви" указана гражданка РФ Вероника Далецкая. Но в букмекерских кругах уверены, что Удодов передал бизнес Александру Карманову – многолетнему партнеру по совместному бизнесу с сестрой Мишустина.

Собеседники в силовых структурах говорят, что украинские стражи порядка глубоко изучают российский вектор деятельности Parimatch, в том числе и на предмет причастности букмекерской конторы к масштабной схеме вывода из Украины миллионов долларов российского и белорусского бизнеса.
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Топ комментарии
+7
Портнов *** о мать. Всех с такой фамилией нужно кидать на подвал
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03.06.2022 16:25
+3
Так пусть тогда и конфет нормальных попробуют, а не свое пластилиновое говно.пусть гамбургеров пожрут, а не бутер с майонезом дяди wани. Мобилы нормальные юзают, а не свою хрень. Та и вообще нахрена эти санкции, они им только на пользу
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03.06.2022 16:49
+3
"Зеленые", опять зеленые - 2 марта 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины объявила о своем намерении выдать первую лицензию на прием спортивных пари БК Париматч. . Ну и что мешает отобрать эту лицензию? Только сумма которую заплатил "Париматч" господам Кабинета Министров Украины
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03.06.2022 16:58
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Портнов *** о мать. Всех с такой фамилией нужно кидать на подвал
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03.06.2022 16:25 Ответить
Вымывают у рашки деньги, что плохого? Пользы от них для рф никакой
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03.06.2022 16:28 Ответить
податок вони не платять в рашкінський бюджет? якщо ні, то хай лишаються
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03.06.2022 16:30 Ответить
лучше футбол смотреть чем россия 24. Те кто ставят за открытые границы должны быть, иначе пистец всему спорту
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03.06.2022 16:35 Ответить
Нет, они наоборот везут деньги в раиссю. Читать статью вообще стоит для начала, перед тем, как её комментировать.
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03.06.2022 18:06 Ответить
букмекеры везут деньги, мешками. Не смеши. По поводу типа налогов то таке. Надл конкретику смотреть. Есть или нет арендованные, рабочие места. Если всё виртуально, то скорее польза чем вред
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04.06.2022 10:20 Ответить
Так пусть тогда и конфет нормальных попробуют, а не свое пластилиновое говно.пусть гамбургеров пожрут, а не бутер с майонезом дяди wани. Мобилы нормальные юзают, а не свою хрень. Та и вообще нахрена эти санкции, они им только на пользу
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03.06.2022 16:49 Ответить
ставки это виртуальное действие, требующее не заурядного ума. Схавать бюргер много ума не надо. Я бы их оставил, потому что вреда они не делают, а вымывают деньги из рф экономики
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03.06.2022 23:45 Ответить
Посадят
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03.06.2022 16:37 Ответить
Как и Эпицентр, работающий и процветающий на всех оккупированных территориях-просто сменят название, перерегистрируютя на васю пупкина и дальше будут работать! И дальше платить налоги в бюджет оккупантов
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03.06.2022 16:45 Ответить
вони грабують кацапів, най продовжують
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03.06.2022 16:48 Ответить
а ну тагда ладна, пусть нас бабмбятъ, или о чём новость? сам играю на 888 и там нет ни кацапов ни бульбашей
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03.06.2022 16:53 Ответить
"Зеленые", опять зеленые - 2 марта 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины объявила о своем намерении выдать первую лицензию на прием спортивных пари БК Париматч. . Ну и что мешает отобрать эту лицензию? Только сумма которую заплатил "Париматч" господам Кабинета Министров Украины
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03.06.2022 16:58 Ответить
Це ненормально. Потрібно припинити діяльність в Білорусі та РФ. Хай шукають інші засоби роботи в інших країнах. Немає виправдання навіть якщо там мільярдні статки. Це повинно бути принциповим.
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03.06.2022 17:26 Ответить
Та нехай московити про_сир_ають сіменйні бюджети на ставках. Скоріш країна загнеться.
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03.06.2022 17:48 Ответить
Кацапы своими ставками наполняют госбюджет роисси. И оплачивают ими оружие, которым нас будут убивать. Именно так работают налоги с бизнеса. Берем деньги граждан из их семейных бюджетов, и часть их отдаем в госбюджет государству. Часть тратим на рекламу, чтобы вещала из каждого пылесоса. А это опять таки, деньги другому бизнесу, который из них часть отдаст государству, и т.д. Это рабочие места, это соцвыплаты. И, грубо говоря, из миллиарда денег, взятых из семейных бюджетов простых кацапских граждан, на миллион будет куплен самолет, или яхта для владельца. Остальные 999 миллионов по факту достанутся государству. Так что всё с точностю до наоборот, это очень полезный и нужный для кацапского государства бизнес. Сейчас даже более нужный, чем нефтяная скважина.
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03.06.2022 18:14 Ответить
Тоді нема чого звинувачувати другі країни, та вимагати, щоб наложили санкції на кацапію.
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03.06.2022 18:17 Ответить
ней собі дрочать
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03.06.2022 18:30 Ответить
Париматч - взйобывай из Украины!!!
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03.06.2022 20:43 Ответить
А потім ще на Европу ображаються, або Орбана Фу тварини. Якщо ********** рашку та РБ - то "чемодан-вокзал-досвіданья".
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03.06.2022 22:38 Ответить
Я только за. Разводить кацапов и кацапов-лайт на бабло - годится. Они же не спонсируют агрессию.
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04.06.2022 00:27 Ответить
 
 