УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13229 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 139 23
Білорусь (5968) бізнес (812) букмекери (66) війна (56406) Росія (47208)

Білоруський і російський ринок приносять Parimatch найбільший прибуток

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

parimatch

Український букмекер Parimatch не має наміру йти з ринків РФ і Білорусі, що приносять мільйонні доходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті РБК-Україна "Закони воєнного часу. Що буде з компаніями, які продовжують працювати в Росії".

"Проблема Parimatch, що отримала першу ліцензію на здійснення гральної діяльності в Україні в тому, що ринки Росії та Білорусі є для її бізнесу системоутворюючими. За словами керуючого компанією Сергія Портнова, середня ставка гравців по всіх регіонах, де працює Parimatch, - $6,5. "Номер один по чеку - Росія, там ставлять в середньому $8-9. В Україні - $5-6. У Білорусі - $7-8", - йдеться в статті.

Власне, це і пояснює, чому Parimatch продовжує працювати в Білорусі, з території якої летять в Україну російські ракети і йшли російські війська – "брати Київ за три дні".

За інформацією видання, в Білорусі компанія до останнього часу навіть зберігала свій бренд і логотип "Parimatch-Кубка Білорусі" і лише зараз запустив схему ребрендингу з "передачею бізнесу локальній команді", раніше обкатану в Росії, з метою заспокоїти гравців і громадськість.

Що стосується роботи Parimatch у РФ, то після маскування під новим брендом Paribet компанія зберегла на новій платформі всі колишні сервіси укладення парі і сум на рахунках гравців. При цьому з квітня Paribet почав отримувати програмне від іншого російського букмекера "Фонбет", який тоді змінив адресу свого сайту з fonbet.ru на fon.bet і став працювати за Ліцензією ТОВ "Пін-Ап.Ру" замість ТОВ "Ф. Про.н.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Parimatch йде з білоруського ринку, але бізнес в РБ не закриватиме

Новим засновником "Пін-Ап.Ру" став Олександр Удодов - колишній зять (чоловік сестри) прем'єра Росії Михайла Мішустіна. А тиждень тому ТОВ "Пін-Ап.Ру" знову змінили засновників: Удодов передав контрольний пакет акцій компаніям "Клір Центр" і "Тріпл Ві". Генеральним директором і кінцевим бенефіціарним "Тріпл Ві" вказана громадянка РФ Вероніка Далецька. Але в букмекерських колах запевняли, що Удодов передав бізнес Олександру Карманову - багаторічному партнеру по спільному бізнесу з сестрою Мішустіна.

Співрозмовники в силових структурах кажуть, що українські правоохоронці зараз глибоко вивчають російський вектор діяльності Parimatch, в тому числі і на предмет причетності букмекерської контори до масштабної схеми виведення з України мільйонів доларів російського і білоруського бізнесу.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Портнов *** о мать. Всех с такой фамилией нужно кидать на подвал
показати весь коментар
03.06.2022 16:25
+3
Так пусть тогда и конфет нормальных попробуют, а не свое пластилиновое говно.пусть гамбургеров пожрут, а не бутер с майонезом дяди wани. Мобилы нормальные юзают, а не свою хрень. Та и вообще нахрена эти санкции, они им только на пользу
показати весь коментар
03.06.2022 16:49
+3
"Зеленые", опять зеленые - 2 марта 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины объявила о своем намерении выдать первую лицензию на прием спортивных пари БК Париматч. . Ну и что мешает отобрать эту лицензию? Только сумма которую заплатил "Париматч" господам Кабинета Министров Украины
показати весь коментар
03.06.2022 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Портнов *** о мать. Всех с такой фамилией нужно кидать на подвал
показати весь коментар
03.06.2022 16:25 Відповісти
Вымывают у рашки деньги, что плохого? Пользы от них для рф никакой
показати весь коментар
03.06.2022 16:28 Відповісти
податок вони не платять в рашкінський бюджет? якщо ні, то хай лишаються
показати весь коментар
03.06.2022 16:30 Відповісти
лучше футбол смотреть чем россия 24. Те кто ставят за открытые границы должны быть, иначе пистец всему спорту
показати весь коментар
03.06.2022 16:35 Відповісти
Нет, они наоборот везут деньги в раиссю. Читать статью вообще стоит для начала, перед тем, как её комментировать.
показати весь коментар
03.06.2022 18:06 Відповісти
букмекеры везут деньги, мешками. Не смеши. По поводу типа налогов то таке. Надл конкретику смотреть. Есть или нет арендованные, рабочие места. Если всё виртуально, то скорее польза чем вред
показати весь коментар
04.06.2022 10:20 Відповісти
Так пусть тогда и конфет нормальных попробуют, а не свое пластилиновое говно.пусть гамбургеров пожрут, а не бутер с майонезом дяди wани. Мобилы нормальные юзают, а не свою хрень. Та и вообще нахрена эти санкции, они им только на пользу
показати весь коментар
03.06.2022 16:49 Відповісти
ставки это виртуальное действие, требующее не заурядного ума. Схавать бюргер много ума не надо. Я бы их оставил, потому что вреда они не делают, а вымывают деньги из рф экономики
показати весь коментар
03.06.2022 23:45 Відповісти
Посадят
показати весь коментар
03.06.2022 16:37 Відповісти
Как и Эпицентр, работающий и процветающий на всех оккупированных территориях-просто сменят название, перерегистрируютя на васю пупкина и дальше будут работать! И дальше платить налоги в бюджет оккупантов
показати весь коментар
03.06.2022 16:45 Відповісти
вони грабують кацапів, най продовжують
показати весь коментар
03.06.2022 16:48 Відповісти
а ну тагда ладна, пусть нас бабмбятъ, или о чём новость? сам играю на 888 и там нет ни кацапов ни бульбашей
показати весь коментар
03.06.2022 16:53 Відповісти
"Зеленые", опять зеленые - 2 марта 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины объявила о своем намерении выдать первую лицензию на прием спортивных пари БК Париматч. . Ну и что мешает отобрать эту лицензию? Только сумма которую заплатил "Париматч" господам Кабинета Министров Украины
показати весь коментар
03.06.2022 16:58 Відповісти
Це ненормально. Потрібно припинити діяльність в Білорусі та РФ. Хай шукають інші засоби роботи в інших країнах. Немає виправдання навіть якщо там мільярдні статки. Це повинно бути принциповим.
показати весь коментар
03.06.2022 17:26 Відповісти
Та нехай московити про_сир_ають сіменйні бюджети на ставках. Скоріш країна загнеться.
показати весь коментар
03.06.2022 17:48 Відповісти
Кацапы своими ставками наполняют госбюджет роисси. И оплачивают ими оружие, которым нас будут убивать. Именно так работают налоги с бизнеса. Берем деньги граждан из их семейных бюджетов, и часть их отдаем в госбюджет государству. Часть тратим на рекламу, чтобы вещала из каждого пылесоса. А это опять таки, деньги другому бизнесу, который из них часть отдаст государству, и т.д. Это рабочие места, это соцвыплаты. И, грубо говоря, из миллиарда денег, взятых из семейных бюджетов простых кацапских граждан, на миллион будет куплен самолет, или яхта для владельца. Остальные 999 миллионов по факту достанутся государству. Так что всё с точностю до наоборот, это очень полезный и нужный для кацапского государства бизнес. Сейчас даже более нужный, чем нефтяная скважина.
показати весь коментар
03.06.2022 18:14 Відповісти
Тоді нема чого звинувачувати другі країни, та вимагати, щоб наложили санкції на кацапію.
показати весь коментар
03.06.2022 18:17 Відповісти
ней собі дрочать
показати весь коментар
03.06.2022 18:30 Відповісти
Париматч - взйобывай из Украины!!!
показати весь коментар
03.06.2022 20:43 Відповісти
А потім ще на Европу ображаються, або Орбана Фу тварини. Якщо ********** рашку та РБ - то "чемодан-вокзал-досвіданья".
показати весь коментар
03.06.2022 22:38 Відповісти
Я только за. Разводить кацапов и кацапов-лайт на бабло - годится. Они же не спонсируют агрессию.
показати весь коментар
04.06.2022 00:27 Відповісти
 
 