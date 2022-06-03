В седьмом пакете мы разрабатываем "смарт-санкции" против России, - Арахамия

В седьмом пакете мы разрабатываем так называемые "смарт-санкции" против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Давид Арахамия.

"В седьмом пакете санкций мы будем работать над полным отключением российских банков от SWIFT. Будем настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго, но лично я в это не верю, ведь вскоре наступит отопительный сезон. Думаю, что решение будет где-то посередине. В седьмом пакете мы разработаем так называемые "смарт-санкции" - они точечные, но очень болезненные. Например, речь идет о санкционировании страховых компаний, страхующих танкеры с российской нефтью. Также мы уже сформировали второй список бизнесменов, дешево скупивших акции российских олигархов и поддерживающих рашистский режим", – объяснил Арахамия.

По его словам, для принятия нового пакета санкций потребуется два-три месяца.

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