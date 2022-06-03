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Новости Война в Украине Санкции против России
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санкции (10616) Арахамия (956)

В седьмом пакете мы разрабатываем "смарт-санкции" против России, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арахамія

В седьмом пакете мы разрабатываем так называемые "смарт-санкции" против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Давид Арахамия.

"В седьмом пакете санкций мы будем работать над полным отключением российских банков от SWIFT. Будем настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго, но лично я в это не верю, ведь вскоре наступит отопительный сезон. Думаю, что решение будет где-то посередине. В седьмом пакете мы разработаем так называемые "смарт-санкции" - они точечные, но очень болезненные. Например, речь идет о санкционировании страховых компаний, страхующих танкеры с российской нефтью. Также мы уже сформировали второй список бизнесменов, дешево скупивших акции российских олигархов и поддерживающих рашистский режим", – объяснил Арахамия.

По его словам, для принятия нового пакета санкций потребуется два-три месяца.

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Топ комментарии
+48
вылечился таки от оспы, выпал с гнезда и с визгом понёсся по ветках власти.
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03.06.2022 19:58
+36
О,бибизяна выползла,ты хде?
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03.06.2022 19:59
+29
"Думаю, що рішення буде десь посередині" - сказав Арахноморф.

...на цьому моменті мені чомусь стало зле.
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03.06.2022 19:59
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вылечился таки от оспы, выпал с гнезда и с визгом понёсся по ветках власти.
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03.06.2022 19:58 Ответить
Вай вай,абізяна,вай вай ешчо і разгаваріваєт!!))
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03.06.2022 20:09 Ответить
По ветвям! К бананам! Где успех!
И престиж! Ещё один прыжок! Сотни обезьян несутся вверх,
И ужасен вид их голых жоп!

Чучундра всех чучундр в своём репертуаре!

И мы позволяем этим ... управлять страной и говорить от нашего имени???
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03.06.2022 20:14 Ответить
Как не печально но вы позволили в2019 управлять,а выгребает вся Украина .😢
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03.06.2022 20:50 Ответить
Как раз я и был категорически против зелёных обезьян. В отличии от пресловутых семидесятитрёхпроцентников.
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03.06.2022 20:57 Ответить
У вас *** завжди рішення десь посередині?
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03.06.2022 19:59 Ответить
Тільки диктатура може дати максимум. Бажаєш?
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05.06.2022 13:32 Ответить
О,бибизяна выползла,ты хде?
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03.06.2022 19:59 Ответить
смарт-абізянка мутить санкції...абізянкі вони такі...Смартивні.
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03.06.2022 20:49 Ответить
"смарт-санкції" это кейс диджитализированных, ветированных эмбарго, секвестированных табуштрафов с взысканием пени.
**** ну вумный!
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03.06.2022 23:30 Ответить
"Думаю, що рішення буде десь посередині" - сказав Арахноморф.

...на цьому моменті мені чомусь стало зле.
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03.06.2022 19:59 Ответить
десь посередині,между большими пальцами ног
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03.06.2022 23:31 Ответить
Краде б ділом зайнявся. Хоча добре вже те, що з кацапами поки що не шушукається.
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03.06.2022 19:59 Ответить
(але це не точно)
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03.06.2022 20:02 Ответить
Ну его на хер, не надо делом заниматься. Лучше без них. Ну в крайнем случае, раз уж смарт санкции, то пусть отрежет российских ******* от Дии.
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03.06.2022 23:02 Ответить
Я вже про цю мавпу і забув.
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03.06.2022 20:00 Ответить
Хламідія, ми, це хто? Кацапська агентура і трактор?
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03.06.2022 20:03 Ответить
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03.06.2022 20:08 Ответить
👍поржал,зачёт
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03.06.2022 20:23 Ответить
ой, я собі уявляю ваші дурнуваті пропозиції. ви ж дебіли. не ганьбіться ото. залучіть професіоналів - Порошенка, Гончаренка, Яценюка, Гонтареву, Гопко, Сотник, Фурсу, Дениса Довгополого, Клімкіна, Огризка - є ж люди нормальні, розумні, з вами не порівняти.
і цей іще, на Г, як його, теж уряд очолював при Порошенку.
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03.06.2022 20:03 Ответить
Гройсман.
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03.06.2022 20:06 Ответить
Да, точно!
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03.06.2022 20:07 Ответить
Це сарказм?
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03.06.2022 20:26 Ответить
а скаких это пор Огрызко в одном ряду с этими на "Г"
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03.06.2022 20:32 Ответить
Ви шо не вірите словам улюбленою мартишки Найвеличнішого? найвеличніший придумав альтернативу ООН і НАТО, U24. в и не розумієте. він геній, він деміург, він Боневтік I
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03.06.2022 20:06 Ответить
Шось лепече.Хто йому дозволить вводити якісь поправки.Ви краще виконайте закон і викиньте МПЦМ зУкраїни.
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03.06.2022 20:06 Ответить
Гнида вылезла. А гнид надо ДАВИТЬ.
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03.06.2022 20:08 Ответить
До глибокої дупи комусь твої поради звідки винирнув давно небуло,"спочивав"-,позбавити це чучело громадянства гнати сраною мітлою з України,в Україні і своїх радників вдосталь.
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03.06.2022 20:08 Ответить
О, вылизло. Де отдыхал, болезный?
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03.06.2022 20:08 Ответить
Я щось недобачаю, чи недочуваю А де, серед, арахмійі зелеманов один українець?
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03.06.2022 20:09 Ответить
vot eto chuvirlo teper budet EU sankciji razpisivatj ?
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03.06.2022 20:09 Ответить
Тобто гаплик сьомому пакету санкцій. "Посередині"
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03.06.2022 20:10 Ответить
Це ЄС буде вирішувати, а середину забезпечать угорці.
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05.06.2022 13:43 Ответить
Хламидия и слово "смарт" в одном предложении звучит диковато
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03.06.2022 20:11 Ответить


Ірка

@3F8eObxwgBt6Ol5

·
1 июн.

Зевиборці, кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони.

Тільки залізні яйця лідора не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було
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03.06.2022 20:12 Ответить
Що несе? Які смарт санкції) ? Він як Зе ) щось дурне несе і добавляє якісь модні словечка) щоб не далеким голову задурити) одним словом ЗЕзрада)
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03.06.2022 20:13 Ответить
Воно з двоперстовим лобом допущено і щось розробляє...
Це просто якийсь ******* ..
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03.06.2022 20:14 Ответить
опять выпендрились, слово придумали - смарт-санкции словоблудие - не признак ума !
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03.06.2022 20:15 Ответить
"Адженда" - у них ще колись було таке хайпове слово
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03.06.2022 20:17 Ответить
что вы хотите от сбежавшего из сухумского абизьянего питомника =)
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03.06.2022 20:18 Ответить
"смарт-санкції"

А пам'ятаєте, як два роки тому zeкоманда придумала "інтєрєсноє рішєніє, чтоби снізіть камуналку"? Вони втроє підняли її!
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03.06.2022 20:16 Ответить
смарт і агрохімія це антоніми
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03.06.2022 20:16 Ответить
Самой лучше смарт-санкцией будет вернуть Агрохимию, Ермака, Подляка и прочую рашисткую сволочь на историческую родину!
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03.06.2022 20:17 Ответить
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03.06.2022 20:18 Ответить
Саме це падло рекомендовало союзникам "не нагнітати обстановку"!
І я не вірив що це гівно після 24 лютого, взагалі з'явиться в медіапросторі.
Нормальна людина, після такого просто не зможе дивитися в очі оточуючим!
Але це нормальна людина.
Так що, стули свою пельку, мавпо абхазька!
Переговорник сраний.
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03.06.2022 20:18 Ответить
Вот сейчас даже не буду ругаться на арахамию и комментить его очередной бред, а просто вопрос : какой у него лично смарт-рейтинг и как с такими отрицательно "высокими" цифрами можно вообще маячить на горизонте принятия каких-либо государственных решений, которые как известно "посередине"?...
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03.06.2022 20:19 Ответить
ну так нужно светить ****** иногда, не важно какой набор букв из его рта вылетает, главное в телевизоре быть , они так выборы выиграли , сплошное вранье, популизм, некомпетентность и не дальновидность , их деятельность привела к войне и к десяткам тысяч мертвых людей , а им похер, главное мордой в телике светить, а что будет потом не важно.
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03.06.2022 20:25 Ответить
,, мы,, это кто ?
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03.06.2022 20:21 Ответить
Цей разом з д'Єрмаком входять в робочу групу з розробки санкцій.
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04.06.2022 02:53 Ответить
ого ?
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03.06.2022 20:22 Ответить
Хто "Ми"?? Воно вже з паспортом ЗША?
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03.06.2022 20:22 Ответить
всю эту шоблу во главе с арахамией выставить на линию ноль 0 ,разрабатывает он чмо
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03.06.2022 20:26 Ответить
От агрохімія кончена... скільки можна цього дебила слухати...воно ж гидотне та тупе як баран... вже б..ь мали країну в смартфоні... як вже забембали ці дурні манагери від влади...здохни вже непотріб... Слава України та Польщі !!! Смерть москві та москалям !!!
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03.06.2022 20:28 Ответить
нарешті зелені мавпу за хвіст витягнули.
нагадую - це піздувате є обличчам керуючії партії!
для розумних достатньо - для зеленех баранів не дійде ніколи...
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03.06.2022 20:28 Ответить
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03.06.2022 20:30 Ответить
Агрохимия, разрабатывай "смарт-фрикции". Тебе это пригодится на зоне и надолго.
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03.06.2022 20:30 Ответить
Зе-шобла накерувала...

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03.06.2022 20:31 Ответить
о хамия всплыла
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03.06.2022 20:34 Ответить
Ви? Смарт санкції? ***
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03.06.2022 20:34 Ответить
Опаньки, геніталія об'явилася,якеж воно огидне та кончене...
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03.06.2022 20:36 Ответить
отправите его в заказник в Абхазию пипец он бубизян
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03.06.2022 20:37 Ответить
зелений непритомний потний огризок...
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03.06.2022 20:42 Ответить
Смарт - это вроде бы автомобиль? Т.е., пересадят всех российских чиновников на смарты? Или наоборот, не пересадят? Блин, можно же пользоваться не заемными словами??
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03.06.2022 20:42 Ответить
де ти, а де смарт?
ти себе у дзеркалі бачило?
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03.06.2022 20:56 Ответить
Смарт і Агрохімія - то як?
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03.06.2022 21:03 Ответить
Твою дивизию, арахуйчик нарисовался и уже что-то там разрабатывает!!!! Ты бы лучше свою задницу разрабатывал что-бы на зоне, куда ты попадешь, тебе не так больно было бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2022 21:26 Ответить
Не можна показуватицього ідіота разом з падальяком на люди! Вони лише викликають огиду і діють на людей токсичніше за всю московську пропаганду!
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03.06.2022 21:37 Ответить
Дивна заява, він нічого розробляти і тим паче пропонувати не може,пакети до слуг ніяк не відносяться, що тільки сміттєві
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03.06.2022 22:10 Ответить
еСанкції?
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03.06.2022 22:20 Ответить
Будемо знищувати кацапію прямо в Дії!
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03.06.2022 22:45 Ответить
Для чого та хломідія знову вилізла з підворотні,та сидів собі той сиди десь в закамарку,і не дратуй людей ітак не добе а тут ще воно появилось..
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03.06.2022 23:14 Ответить
Після слів «смарт-санкції», та «арахамія» якось не пособі.
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04.06.2022 00:43 Ответить
басня крыладзе мартышка и очко
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04.06.2022 08:20 Ответить
 
 