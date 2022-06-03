В седьмом пакете мы разрабатываем "смарт-санкции" против России, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В седьмом пакете мы разрабатываем так называемые "смарт-санкции" против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Давид Арахамия.
"В седьмом пакете санкций мы будем работать над полным отключением российских банков от SWIFT. Будем настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго, но лично я в это не верю, ведь вскоре наступит отопительный сезон. Думаю, что решение будет где-то посередине. В седьмом пакете мы разработаем так называемые "смарт-санкции" - они точечные, но очень болезненные. Например, речь идет о санкционировании страховых компаний, страхующих танкеры с российской нефтью. Также мы уже сформировали второй список бизнесменов, дешево скупивших акции российских олигархов и поддерживающих рашистский режим", – объяснил Арахамия.
По его словам, для принятия нового пакета санкций потребуется два-три месяца.
Пожалуйста, подождите...
И престиж! Ещё один прыжок! Сотни обезьян несутся вверх,
И ужасен вид их голых жоп!
Чучундра всех чучундр в своём репертуаре!
И мы позволяем этим ... управлять страной и говорить от нашего имени???
**** ну вумный!
...на цьому моменті мені чомусь стало зле.
і цей іще, на Г, як його, теж уряд очолював при Порошенку.
Ірка
@3F8eObxwgBt6Ol5
·
1 июн.
Зевиборці, кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони.
Тільки залізні яйця лідора не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було
Це просто якийсь ******* ..
А пам'ятаєте, як два роки тому zeкоманда придумала "інтєрєсноє рішєніє, чтоби снізіть камуналку"? Вони втроє підняли її!
І я не вірив що це гівно після 24 лютого, взагалі з'явиться в медіапросторі.
Нормальна людина, після такого просто не зможе дивитися в очі оточуючим!
Але це нормальна людина.
Так що, стули свою пельку, мавпо абхазька!
Переговорник сраний.
нагадую - це піздувате є обличчам керуючії партії!
для розумних достатньо - для зеленех баранів не дійде ніколи...
ти себе у дзеркалі бачило?