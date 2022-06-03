У сьомому пакеті ми розробляємо "смарт-санкції" проти Росії, - Арахамія
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У сьомому пакеті ми розробляємо так звані "смарт-санкції" проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат Давид Арахамія.
"У сьомому пакеті санкцій ми будемо працювати над повним відключенням російських банків від SWIFT. Будемо наполягати на повному газовому та нафтовому ембарго, але особисто я цьому не вірю, адже незабаром наступить опалювальний сезон. Думаю, що рішення буде десь посередині. У сьомому пакеті ми розробимо так звані "смарт-санкції" - вони точкові, але дуже болючі. Наприклад, йдеться про санкціонування страхових компаній, які страхують танкери із російською нафтою. Також ми вже сформували другий список бізнесменів, які дешево скупили акції російських олігархів і підтримують рашистський режим", - пояснив Арахамія.
За його словами, ухвалення нового пакету санкцій потребує два-три місяці.
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И престиж! Ещё один прыжок! Сотни обезьян несутся вверх,
И ужасен вид их голых жоп!
Чучундра всех чучундр в своём репертуаре!
И мы позволяем этим ... управлять страной и говорить от нашего имени???
**** ну вумный!
...на цьому моменті мені чомусь стало зле.
і цей іще, на Г, як його, теж уряд очолював при Порошенку.
Ірка
@3F8eObxwgBt6Ol5
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1 июн.
Зевиборці, кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони.
Тільки залізні яйця лідора не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було
Це просто якийсь ******* ..
А пам'ятаєте, як два роки тому zeкоманда придумала "інтєрєсноє рішєніє, чтоби снізіть камуналку"? Вони втроє підняли її!
І я не вірив що це гівно після 24 лютого, взагалі з'явиться в медіапросторі.
Нормальна людина, після такого просто не зможе дивитися в очі оточуючим!
Але це нормальна людина.
Так що, стули свою пельку, мавпо абхазька!
Переговорник сраний.
нагадую - це піздувате є обличчам керуючії партії!
для розумних достатньо - для зеленех баранів не дійде ніколи...
ти себе у дзеркалі бачило?