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У сьомому пакеті ми розробляємо "смарт-санкції" проти Росії, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арахамія

У сьомому пакеті ми розробляємо так звані "смарт-санкції" проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат Давид Арахамія.

"У сьомому пакеті санкцій ми будемо працювати над повним відключенням російських банків від SWIFT. Будемо наполягати на повному газовому та нафтовому ембарго, але особисто я цьому не вірю, адже незабаром наступить опалювальний сезон. Думаю, що рішення буде десь посередині. У сьомому пакеті ми розробимо так звані "смарт-санкції" - вони точкові, але дуже болючі. Наприклад, йдеться про санкціонування страхових компаній, які страхують танкери із російською нафтою. Також ми вже сформували другий список бізнесменів, які дешево скупили акції російських олігархів і підтримують рашистський режим", - пояснив Арахамія.

За його словами, ухвалення нового пакету санкцій потребує два-три місяці.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+48
вылечился таки от оспы, выпал с гнезда и с визгом понёсся по ветках власти.
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03.06.2022 19:58
+36
О,бибизяна выползла,ты хде?
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03.06.2022 19:59
+29
"Думаю, що рішення буде десь посередині" - сказав Арахноморф.

...на цьому моменті мені чомусь стало зле.
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03.06.2022 19:59
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вылечился таки от оспы, выпал с гнезда и с визгом понёсся по ветках власти.
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03.06.2022 19:58 Відповісти
Вай вай,абізяна,вай вай ешчо і разгаваріваєт!!))
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03.06.2022 20:09 Відповісти
По ветвям! К бананам! Где успех!
И престиж! Ещё один прыжок! Сотни обезьян несутся вверх,
И ужасен вид их голых жоп!

Чучундра всех чучундр в своём репертуаре!

И мы позволяем этим ... управлять страной и говорить от нашего имени???
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03.06.2022 20:14 Відповісти
Как не печально но вы позволили в2019 управлять,а выгребает вся Украина .😢
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03.06.2022 20:50 Відповісти
Как раз я и был категорически против зелёных обезьян. В отличии от пресловутых семидесятитрёхпроцентников.
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03.06.2022 20:57 Відповісти
У вас *** завжди рішення десь посередині?
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03.06.2022 19:59 Відповісти
Тільки диктатура може дати максимум. Бажаєш?
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05.06.2022 13:32 Відповісти
О,бибизяна выползла,ты хде?
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03.06.2022 19:59 Відповісти
смарт-абізянка мутить санкції...абізянкі вони такі...Смартивні.
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03.06.2022 20:49 Відповісти
"смарт-санкції" это кейс диджитализированных, ветированных эмбарго, секвестированных табуштрафов с взысканием пени.
**** ну вумный!
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03.06.2022 23:30 Відповісти
"Думаю, що рішення буде десь посередині" - сказав Арахноморф.

...на цьому моменті мені чомусь стало зле.
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03.06.2022 19:59 Відповісти
десь посередині,между большими пальцами ног
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03.06.2022 23:31 Відповісти
Краде б ділом зайнявся. Хоча добре вже те, що з кацапами поки що не шушукається.
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03.06.2022 19:59 Відповісти
(але це не точно)
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03.06.2022 20:02 Відповісти
Ну его на хер, не надо делом заниматься. Лучше без них. Ну в крайнем случае, раз уж смарт санкции, то пусть отрежет российских ******* от Дии.
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03.06.2022 23:02 Відповісти
Я вже про цю мавпу і забув.
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03.06.2022 20:00 Відповісти
Хламідія, ми, це хто? Кацапська агентура і трактор?
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03.06.2022 20:03 Відповісти
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03.06.2022 20:08 Відповісти
👍поржал,зачёт
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03.06.2022 20:23 Відповісти
ой, я собі уявляю ваші дурнуваті пропозиції. ви ж дебіли. не ганьбіться ото. залучіть професіоналів - Порошенка, Гончаренка, Яценюка, Гонтареву, Гопко, Сотник, Фурсу, Дениса Довгополого, Клімкіна, Огризка - є ж люди нормальні, розумні, з вами не порівняти.
і цей іще, на Г, як його, теж уряд очолював при Порошенку.
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03.06.2022 20:03 Відповісти
Гройсман.
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03.06.2022 20:06 Відповісти
Да, точно!
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03.06.2022 20:07 Відповісти
Це сарказм?
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03.06.2022 20:26 Відповісти
а скаких это пор Огрызко в одном ряду с этими на "Г"
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03.06.2022 20:32 Відповісти
Ви шо не вірите словам улюбленою мартишки Найвеличнішого? найвеличніший придумав альтернативу ООН і НАТО, U24. в и не розумієте. він геній, він деміург, він Боневтік I
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03.06.2022 20:06 Відповісти
Шось лепече.Хто йому дозволить вводити якісь поправки.Ви краще виконайте закон і викиньте МПЦМ зУкраїни.
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03.06.2022 20:06 Відповісти
Гнида вылезла. А гнид надо ДАВИТЬ.
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03.06.2022 20:08 Відповісти
До глибокої дупи комусь твої поради звідки винирнув давно небуло,"спочивав"-,позбавити це чучело громадянства гнати сраною мітлою з України,в Україні і своїх радників вдосталь.
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03.06.2022 20:08 Відповісти
О, вылизло. Де отдыхал, болезный?
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03.06.2022 20:08 Відповісти
Я щось недобачаю, чи недочуваю А де, серед, арахмійі зелеманов один українець?
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03.06.2022 20:09 Відповісти
vot eto chuvirlo teper budet EU sankciji razpisivatj ?
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03.06.2022 20:09 Відповісти
Тобто гаплик сьомому пакету санкцій. "Посередині"
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03.06.2022 20:10 Відповісти
Це ЄС буде вирішувати, а середину забезпечать угорці.
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05.06.2022 13:43 Відповісти
Хламидия и слово "смарт" в одном предложении звучит диковато
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03.06.2022 20:11 Відповісти


Ірка

@3F8eObxwgBt6Ol5

·
1 июн.

Зевиборці, кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони.

Тільки залізні яйця лідора не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було
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03.06.2022 20:12 Відповісти
Що несе? Які смарт санкції) ? Він як Зе ) щось дурне несе і добавляє якісь модні словечка) щоб не далеким голову задурити) одним словом ЗЕзрада)
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03.06.2022 20:13 Відповісти
Воно з двоперстовим лобом допущено і щось розробляє...
Це просто якийсь ******* ..
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03.06.2022 20:14 Відповісти
опять выпендрились, слово придумали - смарт-санкции словоблудие - не признак ума !
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03.06.2022 20:15 Відповісти
"Адженда" - у них ще колись було таке хайпове слово
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03.06.2022 20:17 Відповісти
что вы хотите от сбежавшего из сухумского абизьянего питомника =)
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03.06.2022 20:18 Відповісти
"смарт-санкції"

А пам'ятаєте, як два роки тому zeкоманда придумала "інтєрєсноє рішєніє, чтоби снізіть камуналку"? Вони втроє підняли її!
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03.06.2022 20:16 Відповісти
смарт і агрохімія це антоніми
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03.06.2022 20:16 Відповісти
Самой лучше смарт-санкцией будет вернуть Агрохимию, Ермака, Подляка и прочую рашисткую сволочь на историческую родину!
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03.06.2022 20:17 Відповісти
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03.06.2022 20:18 Відповісти
Саме це падло рекомендовало союзникам "не нагнітати обстановку"!
І я не вірив що це гівно після 24 лютого, взагалі з'явиться в медіапросторі.
Нормальна людина, після такого просто не зможе дивитися в очі оточуючим!
Але це нормальна людина.
Так що, стули свою пельку, мавпо абхазька!
Переговорник сраний.
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03.06.2022 20:18 Відповісти
Вот сейчас даже не буду ругаться на арахамию и комментить его очередной бред, а просто вопрос : какой у него лично смарт-рейтинг и как с такими отрицательно "высокими" цифрами можно вообще маячить на горизонте принятия каких-либо государственных решений, которые как известно "посередине"?...
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03.06.2022 20:19 Відповісти
ну так нужно светить ****** иногда, не важно какой набор букв из его рта вылетает, главное в телевизоре быть , они так выборы выиграли , сплошное вранье, популизм, некомпетентность и не дальновидность , их деятельность привела к войне и к десяткам тысяч мертвых людей , а им похер, главное мордой в телике светить, а что будет потом не важно.
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03.06.2022 20:25 Відповісти
,, мы,, это кто ?
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03.06.2022 20:21 Відповісти
Цей разом з д'Єрмаком входять в робочу групу з розробки санкцій.
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04.06.2022 02:53 Відповісти
ого ?
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03.06.2022 20:22 Відповісти
Хто "Ми"?? Воно вже з паспортом ЗША?
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03.06.2022 20:22 Відповісти
всю эту шоблу во главе с арахамией выставить на линию ноль 0 ,разрабатывает он чмо
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03.06.2022 20:26 Відповісти
От агрохімія кончена... скільки можна цього дебила слухати...воно ж гидотне та тупе як баран... вже б..ь мали країну в смартфоні... як вже забембали ці дурні манагери від влади...здохни вже непотріб... Слава України та Польщі !!! Смерть москві та москалям !!!
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03.06.2022 20:28 Відповісти
нарешті зелені мавпу за хвіст витягнули.
нагадую - це піздувате є обличчам керуючії партії!
для розумних достатньо - для зеленех баранів не дійде ніколи...
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03.06.2022 20:28 Відповісти
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03.06.2022 20:30 Відповісти
Агрохимия, разрабатывай "смарт-фрикции". Тебе это пригодится на зоне и надолго.
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03.06.2022 20:30 Відповісти
Зе-шобла накерувала...

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03.06.2022 20:31 Відповісти
о хамия всплыла
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03.06.2022 20:34 Відповісти
Ви? Смарт санкції? ***
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03.06.2022 20:34 Відповісти
Опаньки, геніталія об'явилася,якеж воно огидне та кончене...
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03.06.2022 20:36 Відповісти
отправите его в заказник в Абхазию пипец он бубизян
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03.06.2022 20:37 Відповісти
зелений непритомний потний огризок...
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03.06.2022 20:42 Відповісти
Смарт - это вроде бы автомобиль? Т.е., пересадят всех российских чиновников на смарты? Или наоборот, не пересадят? Блин, можно же пользоваться не заемными словами??
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03.06.2022 20:42 Відповісти
де ти, а де смарт?
ти себе у дзеркалі бачило?
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03.06.2022 20:56 Відповісти
Смарт і Агрохімія - то як?
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03.06.2022 21:03 Відповісти
Твою дивизию, арахуйчик нарисовался и уже что-то там разрабатывает!!!! Ты бы лучше свою задницу разрабатывал что-бы на зоне, куда ты попадешь, тебе не так больно было бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2022 21:26 Відповісти
Не можна показуватицього ідіота разом з падальяком на люди! Вони лише викликають огиду і діють на людей токсичніше за всю московську пропаганду!
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03.06.2022 21:37 Відповісти
Дивна заява, він нічого розробляти і тим паче пропонувати не може,пакети до слуг ніяк не відносяться, що тільки сміттєві
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03.06.2022 22:10 Відповісти
еСанкції?
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03.06.2022 22:20 Відповісти
Будемо знищувати кацапію прямо в Дії!
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03.06.2022 22:45 Відповісти
Для чого та хломідія знову вилізла з підворотні,та сидів собі той сиди десь в закамарку,і не дратуй людей ітак не добе а тут ще воно появилось..
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03.06.2022 23:14 Відповісти
Після слів «смарт-санкції», та «арахамія» якось не пособі.
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04.06.2022 00:43 Відповісти
басня крыладзе мартышка и очко
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04.06.2022 08:20 Відповісти
 
 