"Российская Федерация всегда боялась "Азов"" – экс-командир полка Жорин

Российская Федерация с 2014 года всегда боялась полка "Азов" и потратила много финансов на его дискредитацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал, отвечая на вопросы итальянского издания LIMES.

"Азов" - это военное подразделение, любящее и защищающее Украину. Точка. Российская Федерация всегда боялась "Азова", поэтому израсходовала так много сил, чтобы убедить весь мир, что мы нацисты. Но время и реальные действия показали, что единственные нацисты в Европе сегодня россияне", - объяснил свою позицию Жорин.

Он сообщил, что с началом полномасштабной войны "Азов" превратился в объединение, состоящее из нескольких частей. Бесспорно, самая сильная и профессиональная часть находилась в Мариуполе, когда началось вторжение. В это время ветераны батальона сформировали разнообразные подразделения почти по всей стране с разной спецификой: территориальная оборона, специальные оперативные силы, разведка. Самые активные подразделения находятся сейчас в Харькове, Днепре, Киеве и в Волынской области. Киевское подразделение самое большое, оно насчитывает более двух тысяч человек, которые после освобождения области направили свою деятельность на Запорожскую область.

"Все без исключения подразделения "Азова" являются неотъемлемой частью ВСУ или Нацгвардии. Поэтому они действуют по приказам и в пределах, определяемых Верховным Главнокомандующим. Однако замечу, что обеспечение сейчас поручено в основном нам самим и волонтерам", - добавил Максим Жорин.

Напомним, что зарубежная пресса периодически распространяет российские пропагандистские фейки о полке "Азов". В частности, в начале апреля 2022 года более 200 украинских политиков и бизнесменов подписали открытое письмо в CNN о недопущении использования российских пропагандистских нарративов. В свою очередь, в апреле этого года Япония исключила полк "Азов" из списка террористических организаций.