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"Российская Федерация всегда боялась "Азов"" – экс-командир полка Жорин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская Федерация с 2014 года всегда боялась полка "Азов" и потратила много финансов на его дискредитацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал, отвечая на вопросы итальянского издания LIMES.

"Азов" - это военное подразделение, любящее и защищающее Украину. Точка. Российская Федерация всегда боялась "Азова", поэтому израсходовала так много сил, чтобы убедить весь мир, что мы нацисты. Но время и реальные действия показали, что единственные нацисты в Европе сегодня россияне", - объяснил свою позицию Жорин.

Он сообщил, что с началом полномасштабной войны "Азов" превратился в объединение, состоящее из нескольких частей. Бесспорно, самая сильная и профессиональная часть находилась в Мариуполе, когда началось вторжение. В это время ветераны батальона сформировали разнообразные подразделения почти по всей стране с разной спецификой: территориальная оборона, специальные оперативные силы, разведка. Самые активные подразделения находятся сейчас в Харькове, Днепре, Киеве и в Волынской области. Киевское подразделение самое большое, оно насчитывает более двух тысяч человек, которые после освобождения области направили свою деятельность на Запорожскую область.

"Все без исключения подразделения "Азова" являются неотъемлемой частью ВСУ или Нацгвардии. Поэтому они действуют по приказам и в пределах, определяемых Верховным Главнокомандующим. Однако замечу, что обеспечение сейчас поручено в основном нам самим и волонтерам", - добавил Максим Жорин.

Напомним, что зарубежная пресса периодически распространяет российские пропагандистские фейки о полке "Азов". В частности, в начале апреля 2022 года более 200 украинских политиков и бизнесменов подписали открытое письмо в CNN о недопущении использования российских пропагандистских нарративов. В свою очередь, в апреле этого года Япония исключила полк "Азов" из списка террористических организаций.

Российская Федерация всегда боялась Азов – экс-командир полка Жорин 01
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Топ комментарии
+24
Поясніть, куди зе-лох здав азовців?! Чому їх ще досі не повернули додому в рамках обміну?!
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03.06.2022 20:20
+23
Вона на просто боялася, а сралася з ляку від "Азова", "Донбасса", "Айдара"!
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03.06.2022 20:17
+18
Парадокс в том, что даже в Украине многим политикам и генералам не по нраву Азов по разным причинам : идеологическим, зависть к успеху и вниманию, самостоятельность, яркая демонстрация работающей модели военного подразделения не будущего, а уже настоящего, вместо постсовковщины к которой многие привыкли и так уютненько и сыто жили все минувшие 30 лет. Правда?..
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03.06.2022 20:31
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Вона на просто боялася, а сралася з ляку від "Азова", "Донбасса", "Айдара"!
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03.06.2022 20:17 Ответить
А ще більше їх боялася українська влада. Прикро, але факт.
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03.06.2022 20:31 Ответить
Поясніть, куди зе-лох здав азовців?! Чому їх ще досі не повернули додому в рамках обміну?!
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03.06.2022 20:20 Ответить
І тепер в нього за них не болить голова
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03.06.2022 20:22 Ответить
Он их здал.И теперь спит спокойно.Гадина.Никакого обмена и не предвиделось.
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03.06.2022 22:39 Ответить
куди. віддав у полон до ворогів своїми руками. дав рашистам такий іструмент шантажу, що ох. і ще не відомо, що рашистам пообіцяли взамін. може, Південь. може, Південь і Схід. знов КГБ обвів круг пальця КВН.
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03.06.2022 20:23 Ответить
Їх можуть повертати не один рік це рохляндія,це терористи така реальність нажаль.😢
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03.06.2022 20:46 Ответить
а ты шо всерьез поверил шо сдача АЗОВА в руки в руки врага " это операция по освобождению " ?? ... УДИВИТЕЛЬНО но все хотелки путлера как то в унисон совпадают с действиями нашей ЗЕЛЕДЕРЬМАКОВСКОЙ ВЛАСТИ : хотел путлер сухопупуный коридор в крым - да пожалуйста , двое суток и без проблем и без боя ; хотел днепровскую воду в крым - да получите , нам шо жалко ; хотел наказать " нацистов из " АЗОВА " - ДА ПОЛУЧИТЕ ИХ В РУКИ , МЫ ЖЕ ВСЕ СДЕЛАЛИ ШОБ ОНИ ОКАЗАЛИСЬ В ВАС В РУКАХ !!! а лохам поют все песни как Порошенко удрал за кардон ... а " зе-нелох " не втик и бореться !!!
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03.06.2022 20:59 Ответить
Зе-гном это редкая мразь.Абсолютная цензура ,незаконное снятие Денисов, сдача Азова тому подтверждение
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03.06.2022 22:50 Ответить
Слава Україні!!! Азов - Героям Слава!!!
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03.06.2022 20:20 Ответить
Азов ще себе покаже у справі. Ці хлопці ще повернуться, увійдуть на танках Абрамс у Маріуполь. Запам'ятайте це.
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03.06.2022 20:21 Ответить
AZOV Akbar!
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03.06.2022 20:23 Ответить
Нравіца нє нравіца-Азов буде й надалі...
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03.06.2022 20:23 Ответить
Парадокс в том, что даже в Украине многим политикам и генералам не по нраву Азов по разным причинам : идеологическим, зависть к успеху и вниманию, самостоятельность, яркая демонстрация работающей модели военного подразделения не будущего, а уже настоящего, вместо постсовковщины к которой многие привыкли и так уютненько и сыто жили все минувшие 30 лет. Правда?..
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03.06.2022 20:31 Ответить
100 баллов
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03.06.2022 20:45 Ответить
Самые активные подразделения находятся сейчас в Харькове, Днепре, Киеве и в Волынской области--------бойтесь,свиноорки
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03.06.2022 20:35 Ответить
до сіх сситься, і завжди буде...
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03.06.2022 20:50 Ответить
"Недоимперия шизанутых карликов"



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03.06.2022 21:06 Ответить
здається хтось умикнув пинєходи )
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03.06.2022 21:49 Ответить
Величайший из величайших сдал Азов своему врагу как подарок, просто так загубил столько жизней лично, не на поле боя, это так Азовцам отомстил за смелость и любовь к Родине, которые контрастировали с его пониманием жизни, зависть, знаете ли, штука серьёзная. Навесили лапшу
народу, якобы очередной договорняк и надо молчать, а верующий народ купился,смолчал. Так что
это на совести народа тоже. У честных людей нет договорняков (не устали верить после Омана?),
только официальные договоры и НЕ НАИДИНЕ. А здесь всё продают и покупают . Называйте свою цену, господа! Лучше бы в КВН играл, а не в рулетку.
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03.06.2022 21:42 Ответить
 
 