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"Російська Федерація завжди боялася "Азов"" - екскомандир полку Жорін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська Федерація від 2014 року завжди боялася полку "Азов" і витратила багато фінансів на його дискредитацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив, відповідаючи на питання італійського видання LIMES.

"Азов" - це військовий підрозділ, який любить і захищає Україну. Точка. Російська Федерація завжди боялася "Азова", тому витратила так багато сил, щоб переконати весь світ, що ми нацисти. Але час і реальні дії показали, що єдиними нацистами в Європі сьогодні є росіяни", - пояснив свою позицію Жорін.

Він повідомив, що з початком повномасштабної війни "Азов" перетворився на об’єднання, що складається з кількох частин. Безперечно, найсильніша і найбільш професійна частина перебувала в Маріуполі, коли почалося вторгнення. Саме тоді ветерани батальйону сформували різноманітні підрозділи майже по всій країні з різною специфікою: територіальна оборона, спеціальні оперативні сили, розвідка. Найактивніші підрозділи розташовані наразі в Харкові, Дніпрі, Києві та у Волинській області. Київський підрозділ є найбільший, він налічує понад дві тисячі осіб, які після визволення області спрямували свою діяльність на Запорізьку область.

"Усі без винятку підрозділи "Азову" є невід’ємною частиною ЗСУ чи Нацгвардії. Тому вони діють за наказами і в межах, визначених Верховним Головнокомандувачем. Однак зауважу, що забезпечення зараз доручено в основному нам самим і волонтерам", - додав Максим Жорін.

Нагадаємо, що закордонна преса періодично поширює російські пропагандистські фейки про полк "Азов". Зокрема, на початку квітня 2022 року понад 200 українських політиків і бізнесменів підписали відкритий лист до CNN щодо недопущення використання російських пропагандистських наративів. В свою чергу у квітні цього року Японія виключила полк "Азов" із списку терористичних організацій.

Російська Федерація завжди боялася Азов - екскомандир полку Жорін 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Поясніть, куди зе-лох здав азовців?! Чому їх ще досі не повернули додому в рамках обміну?!
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03.06.2022 20:20
+23
Вона на просто боялася, а сралася з ляку від "Азова", "Донбасса", "Айдара"!
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03.06.2022 20:17
+18
Парадокс в том, что даже в Украине многим политикам и генералам не по нраву Азов по разным причинам : идеологическим, зависть к успеху и вниманию, самостоятельность, яркая демонстрация работающей модели военного подразделения не будущего, а уже настоящего, вместо постсовковщины к которой многие привыкли и так уютненько и сыто жили все минувшие 30 лет. Правда?..
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03.06.2022 20:31
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Вона на просто боялася, а сралася з ляку від "Азова", "Донбасса", "Айдара"!
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03.06.2022 20:17 Відповісти
А ще більше їх боялася українська влада. Прикро, але факт.
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03.06.2022 20:31 Відповісти
Поясніть, куди зе-лох здав азовців?! Чому їх ще досі не повернули додому в рамках обміну?!
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03.06.2022 20:20 Відповісти
І тепер в нього за них не болить голова
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03.06.2022 20:22 Відповісти
Он их здал.И теперь спит спокойно.Гадина.Никакого обмена и не предвиделось.
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03.06.2022 22:39 Відповісти
куди. віддав у полон до ворогів своїми руками. дав рашистам такий іструмент шантажу, що ох. і ще не відомо, що рашистам пообіцяли взамін. може, Південь. може, Південь і Схід. знов КГБ обвів круг пальця КВН.
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03.06.2022 20:23 Відповісти
Їх можуть повертати не один рік це рохляндія,це терористи така реальність нажаль.😢
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03.06.2022 20:46 Відповісти
а ты шо всерьез поверил шо сдача АЗОВА в руки в руки врага " это операция по освобождению " ?? ... УДИВИТЕЛЬНО но все хотелки путлера как то в унисон совпадают с действиями нашей ЗЕЛЕДЕРЬМАКОВСКОЙ ВЛАСТИ : хотел путлер сухопупуный коридор в крым - да пожалуйста , двое суток и без проблем и без боя ; хотел днепровскую воду в крым - да получите , нам шо жалко ; хотел наказать " нацистов из " АЗОВА " - ДА ПОЛУЧИТЕ ИХ В РУКИ , МЫ ЖЕ ВСЕ СДЕЛАЛИ ШОБ ОНИ ОКАЗАЛИСЬ В ВАС В РУКАХ !!! а лохам поют все песни как Порошенко удрал за кардон ... а " зе-нелох " не втик и бореться !!!
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03.06.2022 20:59 Відповісти
Зе-гном это редкая мразь.Абсолютная цензура ,незаконное снятие Денисов, сдача Азова тому подтверждение
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03.06.2022 22:50 Відповісти
Слава Україні!!! Азов - Героям Слава!!!
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03.06.2022 20:20 Відповісти
Азов ще себе покаже у справі. Ці хлопці ще повернуться, увійдуть на танках Абрамс у Маріуполь. Запам'ятайте це.
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03.06.2022 20:21 Відповісти
AZOV Akbar!
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03.06.2022 20:23 Відповісти
Нравіца нє нравіца-Азов буде й надалі...
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03.06.2022 20:23 Відповісти
Парадокс в том, что даже в Украине многим политикам и генералам не по нраву Азов по разным причинам : идеологическим, зависть к успеху и вниманию, самостоятельность, яркая демонстрация работающей модели военного подразделения не будущего, а уже настоящего, вместо постсовковщины к которой многие привыкли и так уютненько и сыто жили все минувшие 30 лет. Правда?..
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03.06.2022 20:31 Відповісти
100 баллов
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03.06.2022 20:45 Відповісти
Самые активные подразделения находятся сейчас в Харькове, Днепре, Киеве и в Волынской области--------бойтесь,свиноорки
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03.06.2022 20:35 Відповісти
до сіх сситься, і завжди буде...
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03.06.2022 20:50 Відповісти
"Недоимперия шизанутых карликов"



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03.06.2022 21:06 Відповісти
здається хтось умикнув пинєходи )
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03.06.2022 21:49 Відповісти
Величайший из величайших сдал Азов своему врагу как подарок, просто так загубил столько жизней лично, не на поле боя, это так Азовцам отомстил за смелость и любовь к Родине, которые контрастировали с его пониманием жизни, зависть, знаете ли, штука серьёзная. Навесили лапшу
народу, якобы очередной договорняк и надо молчать, а верующий народ купился,смолчал. Так что
это на совести народа тоже. У честных людей нет договорняков (не устали верить после Омана?),
только официальные договоры и НЕ НАИДИНЕ. А здесь всё продают и покупают . Называйте свою цену, господа! Лучше бы в КВН играл, а не в рулетку.
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03.06.2022 21:42 Відповісти
 
 