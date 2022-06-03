"Російська Федерація завжди боялася "Азов"" - екскомандир полку Жорін

Російська Федерація від 2014 року завжди боялася полку "Азов" і витратила багато фінансів на його дискредитацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив, відповідаючи на питання італійського видання LIMES.

"Азов" - це військовий підрозділ, який любить і захищає Україну. Точка. Російська Федерація завжди боялася "Азова", тому витратила так багато сил, щоб переконати весь світ, що ми нацисти. Але час і реальні дії показали, що єдиними нацистами в Європі сьогодні є росіяни", - пояснив свою позицію Жорін.

Він повідомив, що з початком повномасштабної війни "Азов" перетворився на об’єднання, що складається з кількох частин. Безперечно, найсильніша і найбільш професійна частина перебувала в Маріуполі, коли почалося вторгнення. Саме тоді ветерани батальйону сформували різноманітні підрозділи майже по всій країні з різною специфікою: територіальна оборона, спеціальні оперативні сили, розвідка. Найактивніші підрозділи розташовані наразі в Харкові, Дніпрі, Києві та у Волинській області. Київський підрозділ є найбільший, він налічує понад дві тисячі осіб, які після визволення області спрямували свою діяльність на Запорізьку область.

"Усі без винятку підрозділи "Азову" є невід’ємною частиною ЗСУ чи Нацгвардії. Тому вони діють за наказами і в межах, визначених Верховним Головнокомандувачем. Однак зауважу, що забезпечення зараз доручено в основному нам самим і волонтерам", - додав Максим Жорін.

Нагадаємо, що закордонна преса періодично поширює російські пропагандистські фейки про полк "Азов". Зокрема, на початку квітня 2022 року понад 200 українських політиків і бізнесменів підписали відкритий лист до CNN щодо недопущення використання російських пропагандистських наративів. В свою чергу у квітні цього року Японія виключила полк "Азов" із списку терористичних організацій.