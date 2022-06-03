РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5642 посетителя онлайн
Новости Общество
32 629 83
Днепр_город (3763) ОПГ (260) Филатов (551) Петровский Александр (30)

Мэр Днепра Филатов официально обратился в правоохранительные органы по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Петровским и Арутюняном

Новости Цензор.НЕТ Общество

Городской глава города Днепр Борис Филатов официально обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Национальное антикоррупционное бюро по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Александром Петровским и Эмилем Арутюняном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение он разместил в фейсбуке.

Филатов отметил: Официально. Мое открытое обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Национальное антикоррупционное бюро

Это далеко не первая публичная констатация того, что в Днепре действует организованная преступная группировка, возглавляемая Александром Петровским и Эмилем Арутюняном. Годами она приобретала политическое влияние и кормилось из земельных схем и имущественных сделок, проталкивая "своих" людей везде - от государственных служб и ведомств до правоохранительных органов.

Их бизнес-интересы развернуты не только на оккупированных территориях нашего государства, но и тесно связаны со страной-агрессором РФ.

С началом полномасштабного вторжения риторика подконтрольного Петровскому-Арутюняну медийного пула стала откровенно пророссийской. Их блоггеры сомнительного толка вместе с телеканалом D1 (где, среди прочего, работает ряд экс-чиновников времен Януковича) системно тиражируют лживые обвинения в адрес не только мэрии Днепра и Офиса Президента, но и украинских военных и добровольцев.

Они снимают фальшивые фильмы (якобы по авторству зарубежных расследователей), где не просто извращают события 2014 года, но и продвигают нарративы о неизбежном захватероссией Днепра и всей Украины.

Впрочем, их команда "иностранных журналистов" — не более, чем сборище футбольных комментаторов, пророссийского хлама и просто мошенников, которые, по странному стечению обстоятельств, являются тезками реальных расследователей и писателей.

И пока "говорящие головы" рассказывают, что "Филатов оскорбляет международных политиков" или "планирует покинуть город в случае наступления россиян", бенефициары их канала скрылись как плюгивые крысы, и сейчас сидят за границей.

Не очень понятно, как люди, младше 60 лет, выехали за пределы страны уже после введения военного положения.

Так же загадкой остается то, как удалось пересечь границу членам группировки, которые охраняют их мошеннические "колл-центры" для выманивания из людей денег.

Более того, почему эти люди провоцируют международные скандалы? Позорят наш город и нашу страну, избивая до бессознательного состояния людей среди спокойных европейских городов.

Да так, что теперь австрийские политики настаивают на их депортации.

Так что, уважаемые коллеги, очень уважаемые Алексей Мячеславович, Иван Геннадиевич, Гизо Тристанович и Ольга Владимировна, я обращаюсь к вам еще раз. Публично. И прошу:

1. Проверить обстоятельства и основания выезда за границу граждан Александра Петровского и Эмиля Арутюняна во время военного положения.

2. Проверить обстоятельства и основания выезда за границу молодых людей, которые были сняты во время драки в Вене на двух внедорожниках с номерами Днепропетровской области.

3. Проверить деятельность телеканала D1 – ЧП "ТРК "РЕГИОН" – относительно распространения пророссийской и манипулятивной информации и осуществить действия по запрету пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращению предоставления услуг по ретрансляции / распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей.

Все официальные документы с детальным приведением фактов уже отправлены в ваши ведомства.

И после того, как вы получите их, я тоже публично оставляю за собой право быть в курсе хода этого дела.

Пожалуйста, сделайте все должное. После стольких лет моих обращений следует наконец прекратить делать вид, что этих людей не существует. Сейчас самое время".

Мэр Днепра Филатов официально обратился в правоохранительные органы по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Петровским и Арутюняном 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+58
Які добрі пики, відразу видно, що чесні громадяни.
показать весь комментарий
03.06.2022 21:36
+35
Зейобіки фасають тільки на пороха, все інше їм не цікаво(
показать весь комментарий
03.06.2022 21:42
+33
В чому їх не можна просто знищити, як звичайних орків?! І на тому закрити тему?
показать весь комментарий
03.06.2022 21:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які добрі пики, відразу видно, що чесні громадяни.
показать весь комментарий
03.06.2022 21:36 Ответить
В чому їх не можна просто знищити, як звичайних орків?! І на тому закрити тему?
показать весь комментарий
03.06.2022 21:46 Ответить
Это подручные Бени. Кто их тронет? Филатов и Корбан сами такими же были.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:01 Ответить
Да, я опубликовал ЦИТАТУ Луценко, которая находится в открытом доступе на сайте "Зеркала недели", и выложил фотографию "Нарика" с Порошенко, взятую с сайта президента Украины, и за это должен заплатить 357 тысяч в пользу "Нарика" и "Эмиля". Забавно, что имени "Эмиля" я не назвал, но судья разобралась сама, что "Эмиль" - это конкретный подручный "Нарика"! Источник: https://censor.net/ru/b3123399
показать весь комментарий
03.06.2022 22:34 Ответить
А ще вам достатньо пройтиись у правого підніжжя першї , з двох відомих дніпропетровських башен і , саме головне навколо них в радіусі 1 км. і "обрящете"...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:39 Ответить
Мінора вам " в помощь" ...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:41 Ответить
тоді точно "Наріка" і його підручного посадют, бо він є на фото з Порошенко? А будуть садити тих, хто є на фото з Зеленським? Наприклад ті, що розмінували Чонгар, злили південь, злили "вагнерівців",,,
показать весь комментарий
03.06.2022 23:12 Ответить
Петровский уже давно за кордоном, как и Порошенко
показать весь комментарий
04.06.2022 03:11 Ответить
Хто не тємі Дніпропетровського бізнесу - той не зрозуміє , не зрозуміє "всей полноти широт" ...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:36 Ответить
А там бородая бабушка кормится также тому типа никто не видит и не слышит ...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:08 Ответить
Наоборот, вони кормяЦЦА у бородатой бабушки
показать весь комментарий
03.06.2022 22:23 Ответить
Й це єдине що їх зробить краще, виправить- куля.
показать весь комментарий
04.06.2022 02:05 Ответить
І що характерно -''ліца чістА украІнскіє'')))), правда трішечки кошернообрізані)))
показать весь комментарий
03.06.2022 21:46 Ответить
Серьезно в вашем Израиле каждый второй с таким интерфейсом и прихлопни возмущение свое у меня в Одессе таких духовно с крестом и без трусов 300 тысяч недавно под ногами плескалось так что я профессионально знаю ваш пошив и покрой все вы русские цыгане молдоване и украинцы армяне таджики даже.... а потом чудесное превращение таджика с помощью справочки из Одесской синагоги раз и стал.... рабом Египта .....родословную чай не забыли с чего начиналась ваша обособленная нация народность
показать весь комментарий
03.06.2022 22:15 Ответить
і дуже щирі укгаїнці.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:03 Ответить
Зелебобики, фас!!!
показать весь комментарий
03.06.2022 21:36 Ответить
Зейобіки фасають тільки на пороха, все інше їм не цікаво(
показать весь комментарий
03.06.2022 21:42 Ответить
петровський, закамуфльований агент фсб... дуже слизька й одіозна особа....
показать весь комментарий
03.06.2022 21:37 Ответить
rebjata...u vas voina.....RAZSTREL. vse.
показать весь комментарий
03.06.2022 21:38 Ответить
Какіє атвратітєльниє рожи...
показать весь комментарий
03.06.2022 21:38 Ответить
Не гарно так мовити про єврейські личка
показать весь комментарий
03.06.2022 21:44 Ответить
Ви антісіміт і кацап))))
показать весь комментарий
03.06.2022 21:48 Ответить
Дніпро це заповєднік совка і кацапофілів, Коломойша не виключеня

показать весь комментарий
03.06.2022 21:45 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 21:48 Ответить
Якщо не монтаж ,то лютий треш!)
показать весь комментарий
03.06.2022 21:49 Ответить
не монтаж; але хто злочинець, хто ні - визначає суд. А перед тим - неупереджене слідство.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:03 Ответить
ну якщо це самий великий злочинець, то у якого Володі в кабінеті сидів, поклавши ноги на стіл пан не злочинець Беня? А хто на його телеканалі проводить один свій марафон? А чому в ОП одні регіонали, які давили Майдан: татаров,єрмак, смірнов, демченко, подоляк та інші?
показать весь комментарий
03.06.2022 23:07 Ответить
Був суд. Визнав злочинцем Бутусова. За саме це фото.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:07 Ответить
та ні, Бутусова злочинцем не визнав, лише бездоказовим наклепником... Саме - бездоказовим.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:30 Ответить
нет, не монтаж, причем одного подельника он сделал попом той церкви, а другого Вором в законе но послушай, я тебе как коренной днепровец скажу что этот персонаж гораздо честнее чем правящая ОПГ "Ворсовет" и превратившая его в личную частную парковку.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:16 Ответить
Там и белый за ним слева тоже стоит.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:00 Ответить
Дожились, мэр города публично обращается к "правоохранителям" с просьбой разобраться с лидерами ОПГ, которое орудует ещё с начала далёких 90-х... 2022-й на дворе
показать весь комментарий
03.06.2022 21:53 Ответить
Протягом двох місяців від початку війни СС знешкодила 100% кримінальних злочинців включно з елітними медвежатниками у Третьому Рейху. Це все що потрібно знати про можливості боротьби з кріміналітетом під час дії військового стану. Доречи зрівняння СС з тим руським гімном яке приперлося до України в 2022-му це зневага до СС. Соррі. Це не популярна думка.....
показать весь комментарий
03.06.2022 21:53 Ответить
Коли я запропонував це зробити у 2014му,мене обізвали мань'яком та звільнили зі служби,тут все прогнило у цій державі...
показать весь комментарий
04.06.2022 00:26 Ответить
Медведчука ТБпомийки з помпою закрили, за критику зелених закрили Еспресо, 5, Прямий, а тут дивним чином нічого не помічають.
показать весь комментарий
03.06.2022 21:54 Ответить
Щось ці пики схожі на коломойського!
показать весь комментарий
03.06.2022 21:56 Ответить
а це злочин?
Тобі, що, невідомо, що злочинці - як правило, набожні?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:01 Ответить
Да,он перед тем как тебе карманы вывернуть в церковь сходит.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:45 Ответить
ну, карати потрібно не перед тим, а після того. "Перед тим" - профілактика, або провокація, якщо є достатні підстави, що в інших повевертав.

Але це до їх набожності, до їх віри не має жодного ЮРИДИЧНОГО стосунку.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:34 Ответить
а що- Letchik, який неодноразово лайкнув тут - вже знесенйи в деактив з фейк?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:33 Ответить
а чого за Павелка забув?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:00 Ответить
Много текста. Пора *******.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:00 Ответить
Пане Філатов, не приберуть зелені цих негідників.
Зелені вже про вибори думають, тому вони їх зараз нагнуть і будуть ще активніше використовувати у своїх спробах звеличення ЛІДОРА.
Також пане Філатов, очікуйте чергової порції лайна від цих покидьків, матеріальних для яких можуть те саме СБУ та менти підкинути.
Десь так
показать весь комментарий
03.06.2022 22:08 Ответить
ОПГ "Ворсовет" корбана-филатова жалуется мусорам на конкурирующую ОПГ, кто-то когда-то мог поверить что такое может случиться?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:10 Ответить
согласен💯
показать весь комментарий
03.06.2022 22:21 Ответить
Де СБУ? Що ще занята Медведчуком?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:12 Ответить
Комментарий от венедиктовой хотелось бы услышать! Ась?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:16 Ответить
Венедиктова,ваш ёпта выход
показать весь комментарий
03.06.2022 22:17 Ответить
Зеля прикроет,не ссыте
показать весь комментарий
03.06.2022 22:19 Ответить
Всі місцеві мусора куплені. Як і скрізь вже 30 років поспіль.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:27 Ответить
Так это же дружбаны и спонсоры БУБОЧКИ, а как говорится: "русские своих не кидают".
показать весь комментарий
03.06.2022 22:28 Ответить
Невірно написали, я з Вашого дозволу доповню, потрібно в оригіналі :"гускіє своїх не бгосают".
показать весь комментарий
03.06.2022 23:08 Ответить
Ворон ворону ока не виклює. Вони своїх не порозганяють. Проінструктують, що не час так явно палитись.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:39 Ответить
Ніхто ДОСІ не звертає уваги, що Павелко і федерація футболу там замішана?
показать весь комментарий
03.06.2022 23:35 Ответить
Розстріляти вслєд за русскім корабльом!
показать весь комментарий
03.06.2022 23:38 Ответить
это бени кало-мойского зэлиного хозяина -кенты по днепру поэтому их никто не тронет
показать весь комментарий
04.06.2022 00:06 Ответить
Часто містами керують не українці, а жидва, криміналітет вірмен, грузинів, азербайджанців і ін. Висновок: Україна в небезпеці від кацапів-фашистів, українських москалів-колаборантів та ще й чужинців, що заправляють у більшості міст. Варто задуматися та діяти.
показать весь комментарий
04.06.2022 00:35 Ответить
А що за відео, де якісь наші молодики на позашляховиках у Відні лупцюють когось? Про що Філатова говорить?
показать весь комментарий
04.06.2022 00:49 Ответить
Наші гниди не менш небезпечні ніж вказані вами.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:03 Ответить
Маєте на увазі Зелену банду .
показать весь комментарий
04.06.2022 09:34 Ответить
і звісно ж жоден олігарх ту п...ту не підтримує, а от так просто вона взяла з"явилася.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:06 Ответить
Якщо це правда, то чому би не зробити так щоб цих людей дійсно не існувало? І робити вигляд не доведеться.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:30 Ответить
Йой. Клони Бені???
показать весь комментарий
04.06.2022 02:01 Ответить
Та ну.... Це все не наразі.... Треба зерно вивезти з України, бо "в афріке голод"...
показать весь комментарий
04.06.2022 06:04 Ответить
Та они друг друга стоят))) И пыжатся друг на друга для вида, а сами вместе пилят Днепр, пилят бюджет, мутят парковки по 25 грн в час и занимаются рэкетом
показать весь комментарий
04.06.2022 06:30 Ответить
Очередной ответ по части не принятия закона о коротком огнестрел никогда и на веки! Хохлы не спать! К бою!!!
показать весь комментарий
04.06.2022 07:23 Ответить
Ну і до чого тут Зеленський , відморозиться як завжди .
показать весь комментарий
04.06.2022 09:36 Ответить
Прифронтова зона,люди прпадають,Філатов що не годен організувати пропажу
цих бандюг,даже ніхто після цього не вспомнить.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:12 Ответить
за фото с патриархом суд может проявить к ним снисхождение.
показать весь комментарий
09.06.2022 01:17 Ответить
 
 