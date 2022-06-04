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В ЕС обсуждают возможность всеобщего признания водительских удостоверений украинских беженцев, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

посвідчення

Чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям Еврокомиссия планирует специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе немецкого правительства на вопросы депутата Клары Бюнгер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На уровне ЕС федеральное правительство и федеральные земли обсуждают с Европейской комиссией возможность признания украинских водительских прав.

Депутат от Левых хотела узнать, планирует ли федеральное правительство исключения, поскольку новый экзамен по вождению в Германии принесет для беженцев значительные затраты, потребует времени и будет препятствовать, в частности, в виде языкового барьера.

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Кроме того, многим беженцам требуются водительские права для получения работы.

Иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.
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Топ комментарии
+3
У Львові теж не вистачає водіїв..................... За ті копійки шо тут платять мало хто хоче працювати на бариг українських.
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04.06.2022 12:16
+1
И три месяца было до войны... А сейчас... Даже не знаю... Езжу по своим украинским правам... Потому что сейчас менять, это на три месяца остаешься без машины...
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04.06.2022 11:50
+1
Я из Красного Креста забочусь о семьях из Украины и т.д. Так что я должнa сказать, что в наших краях без машины плохо. Это станет большим облегчением для многих.
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04.06.2022 14:28
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Ну дай бог, чтоб признали, а то д тут с заменой прав целая эпопея три месяца на письменный запрос в украинское мвд, а потом сдача вождения...
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04.06.2022 11:34 Ответить
В Австрии надо прийти в автошколу, взять бланк и отнести в Polizei. Потом пройти занятие в автошколе, и ещё экзамен в Polizei. Но ждать говорят пару месяцев надо.
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04.06.2022 11:35 Ответить
Три месяца и пятьсот евро... Занятия проходить не обязательно, сдается только вождение
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04.06.2022 11:47 Ответить
И три месяца было до войны... А сейчас... Даже не знаю... Езжу по своим украинским правам... Потому что сейчас менять, это на три месяца остаешься без машины...
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04.06.2022 11:50 Ответить
Даже сумнівна пропозиція для ЄС. Знаючи, як у нас здають на права. Все купляється і продається.
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04.06.2022 12:10 Ответить
Я обома руками за ЕС. Але поки в нас така грандіозна корупція у всьому, нас туди не візьмуть. І якщо президент каже, що міністр колись вкрав дисертацію, але це було до війни а зараз він боневтік і тому йому можна, то з таким підходом і таким президентом ми вступ до ЕС будем чекати довше Туреччини
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04.06.2022 12:13 Ответить
Де вас таких тупоголових набирають? Від того, що хтось там десь купив права, ніяким чином не впливає на правильність керування. Ти спершу ознайомся з прайсом на штрафи у ЄС, а потім неси хєрню.
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04.06.2022 13:03 Ответить
У ЄС катастрофічно не вистачає водіїв, тяжка робота для лінивих європейців... Українці працюватимуть, відериють кордони і в Україні людей не залишиться!
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04.06.2022 12:15 Ответить
Не неси лайно. Статус біженця з можливістю легально працювати надається на підстві війни в Україні. Як тільки війна закінчиться, всім біженцям скажуть - досвідос. Не віриш? Почитай офіційні документи про укр біженство, там строк на працю видають до березня 2023. Тобто якщо війна закінчиться у січні, то тим чоловікам, які виїхали у січні навіть не дадуть біженства з пмж.
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04.06.2022 12:55 Ответить
У Львові теж не вистачає водіїв..................... За ті копійки шо тут платять мало хто хоче працювати на бариг українських.
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04.06.2022 12:16 Ответить
Щось не бачив жодного водія ватажівки у Нідерландах, Швейцарії чи Люксембурзі, який може собі дозволити купити порш чи ламборджині, чи принаймні новенький bmw x5. То виходить в ойропі також бариги?
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04.06.2022 12:58 Ответить
Я из Красного Креста забочусь о семьях из Украины и т.д. Так что я должнa сказать, что в наших краях без машины плохо. Это станет большим облегчением для многих.
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04.06.2022 14:28 Ответить
 
 