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Оккупанты хотят отправить жителей Херсона разбирать руины Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Захватчики обещают, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в Херсоне коллаборанты открыли контору "Единой России". Там паспортные данные горожан собирают "за пару банок просроченной тушенки".

"Секретарь путинской партии Турчак,  приехавший "помочь", заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя", - сообщили в Страткоме.

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Таким образом, для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев – жителей оккупированного Херсона.
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Топ комментарии
+11
А свидетелей потом в тот же ров или в теплушки и на Магадан.
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04.06.2022 11:47
+8
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с)
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04.06.2022 11:55
+7
Есть замечательный датский фильм The land of mine (в названии игра слов, моя земля либо минированная земля). После окончания Второй Мировой восемнадцатилетних пленных немцев отправляют на разминирование прибрежной зоны Дании. И каждый день кто-то из них подрывается на мине, и если не умирает сразу, то умирает потом в страшных муках без медицинской помощи. Руководитель этих работ, датчанин, вначале не проявляет никакого участия к этим пленным, которых для него и для его страны, по сути, уже нет в живых, но в какой-то момент в нем происходит перемена.
Фильм никак не соприкасается с темой происходящего в Херсоне.
Если бы расиянцам со школьной скамьи рассказывали о том, что война - это про смерть, а не про победу, то на 140 миллионов моральных уродов на земле было бы меньше.
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04.06.2022 12:22
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А свидетелей потом в тот же ров или в теплушки и на Магадан.
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04.06.2022 11:47 Ответить
Хз. Кацапам нравитсапесня про магадан. Смотри как зажигают и подпевают. Наверное там карашо
Вася Обломов - Еду в Магадан (live на А1)
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04.06.2022 12:20 Ответить
пусть заберут блогеров из Херсона. сильно умных и бесконечно глупых. их там много. эх... как же все тупо.
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04.06.2022 11:47 Ответить
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с)
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04.06.2022 11:55 Ответить
Да уж, а тут оккупантов ,кормят, купают, беседы ведут доверительные ,а потом отпускают, заместо того, чтобы пленные разбирали завалы, как это было 45-м .Как вы там говорите женевская конвенция? Ага. А я утверждаю, что это геноцид украинцев с обоих сторон. Вы ещё желаете евреев у власти?
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04.06.2022 11:58 Ответить
Цих полонениних використовують для того, щоб повернути нашіх хлопців додому, які теж потрапили у полон.
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04.06.2022 12:11 Ответить
Вернее сказать: Жванецкая конвекция
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04.06.2022 12:13 Ответить
З якої радості Херсонців? Хто руйнував, той хай відновлює за "власні" (путлерівські гроші).) Після відновлення всіх додому-дохати.)
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04.06.2022 12:19 Ответить
Пусть руины Мариуполя разбирает тот кто Чонгар разминировал!!!
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04.06.2022 12:22 Ответить
Есть замечательный датский фильм The land of mine (в названии игра слов, моя земля либо минированная земля). После окончания Второй Мировой восемнадцатилетних пленных немцев отправляют на разминирование прибрежной зоны Дании. И каждый день кто-то из них подрывается на мине, и если не умирает сразу, то умирает потом в страшных муках без медицинской помощи. Руководитель этих работ, датчанин, вначале не проявляет никакого участия к этим пленным, которых для него и для его страны, по сути, уже нет в живых, но в какой-то момент в нем происходит перемена.
Фильм никак не соприкасается с темой происходящего в Херсоне.
Если бы расиянцам со школьной скамьи рассказывали о том, что война - это про смерть, а не про победу, то на 140 миллионов моральных уродов на земле было бы меньше.
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04.06.2022 12:22 Ответить
У Херсонській області на ворожій міні підірвалися мирні жителі

В окупованому курортному смт Лазурне біля місцевого пансіонату "Парус" троє цивільних підірвалися на міні, яка була встановлена російськими військовими. Від потужного вибуху люди загинули на місці.

За інформацією обласної прокуратури, росіяни замінували узбережжя Чорного моря, тому перебування там несе загрозу життю. За цим фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, здійснюється досудове розслідування.
https://t.me/operativnoZSU/27243
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04.06.2022 12:27 Ответить
А на х... вони до міни підходили?? Що металу захотілося?? Адже усіх попереджали, що не лізь до подібних речей.
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04.06.2022 14:07 Ответить
На Сталинских стройках ГУЛАГа работало за похлёбку пол дохлого сссра...
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04.06.2022 12:34 Ответить
30 декабря 2022 года был основан концлагерь по имени дохлый ссср...,100 летние Дохлятины...
21 век...а башке мавзолейного Шариковского краснопузого быдла...праздник дебелизма...
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04.06.2022 12:40 Ответить
вся вата должна понимать их братья будут вести себя по отношению к ним как с крепостными как с быдлом без прав и свобод спросите жителей свободного от всего лугандона
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04.06.2022 12:52 Ответить
Что ж херсонцьІ ето цена вашего предательства.
Ето цена того, что вьІ не оказали помощи ЗСУ, которьІе три дня сражалась за Антоновстий мост.
Ето цена тому, что вьІ не разрушили тот долбанньІй мост и не бьІло бьІ орков в Херсоне.
Ето цена тому, что и в Мелитополе и в Бердянске идет спротивление, взрьІвают и убивают предателей и орков, а вьІ пару дней водили хороводьІ с флагами пока вас не разогнала росгвардия.
А орков убивать надо, неужели в четьІрехсотьІсячном городе нет не идиного охотничьего ружья??? ВьІ надели не ту шапку и ждете, чья возьмет верх, а по ходу сос... в русни, вместе со СтремоусовьІм и Сальдо.
Рабов до раю не пускают.
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04.06.2022 14:13 Ответить
не хотели защищать свой город, будут зачищать Мариуполь
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04.06.2022 15:22 Ответить
Так паспортные данные местные сольют... + мобиль пакеты по паспортам...
А очереди к этим гумм конторам действит большие.
Да и по Херсону бомжей полно ходит.
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06.06.2022 05:49 Ответить
 
 