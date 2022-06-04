Оккупанты хотят отправить жителей Херсона разбирать руины Мариуполя
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Захватчики обещают, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя".
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в Херсоне коллаборанты открыли контору "Единой России". Там паспортные данные горожан собирают "за пару банок просроченной тушенки".
"Секретарь путинской партии Турчак, приехавший "помочь", заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя", - сообщили в Страткоме.
Таким образом, для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев – жителей оккупированного Херсона.
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Вася Обломов - Еду в Магадан (live на А1)
Фильм никак не соприкасается с темой происходящего в Херсоне.
Если бы расиянцам со школьной скамьи рассказывали о том, что война - это про смерть, а не про победу, то на 140 миллионов моральных уродов на земле было бы меньше.
В окупованому курортному смт Лазурне біля місцевого пансіонату "Парус" троє цивільних підірвалися на міні, яка була встановлена російськими військовими. Від потужного вибуху люди загинули на місці.
За інформацією обласної прокуратури, росіяни замінували узбережжя Чорного моря, тому перебування там несе загрозу життю. За цим фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, здійснюється досудове розслідування.
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21 век...а башке мавзолейного Шариковского краснопузого быдла...праздник дебелизма...
Ето цена того, что вьІ не оказали помощи ЗСУ, которьІе три дня сражалась за Антоновстий мост.
Ето цена тому, что вьІ не разрушили тот долбанньІй мост и не бьІло бьІ орков в Херсоне.
Ето цена тому, что и в Мелитополе и в Бердянске идет спротивление, взрьІвают и убивают предателей и орков, а вьІ пару дней водили хороводьІ с флагами пока вас не разогнала росгвардия.
А орков убивать надо, неужели в четьІрехсотьІсячном городе нет не идиного охотничьего ружья??? ВьІ надели не ту шапку и ждете, чья возьмет верх, а по ходу сос... в русни, вместе со СтремоусовьІм и Сальдо.
Рабов до раю не пускают.
А очереди к этим гумм конторам действит большие.
Да и по Херсону бомжей полно ходит.