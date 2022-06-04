Окупанти хочуть відправити жителів Херсона розбирати руїни Маріуполя
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Загарбники обіцяють, що херсонців будуть відправляти "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя".
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За повідомленням, у Херсоні колаборанти відкрили контору "Єдиної Росії". Там паспортні дані містян збирають "за пару банок простроченої тушонки".
"Секретар путінської партії турчак, який приїхав "допомогти", заявив, що херсонців будуть відправляти "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя", - повідомили у Страткомі.
Таким чином, для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збирання трупів окупанти хочуть залучати інших поневолених українців – мешканців окупованого Херсона.
Топ коментарі
+11 Green sheet
показати весь коментар04.06.2022 11:47
+8 Алексей Королевский 40f6fcd3
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+7 Masha Nikolaeva
показати весь коментар04.06.2022 12:22
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Вася Обломов - Еду в Магадан (live на А1)
Фильм никак не соприкасается с темой происходящего в Херсоне.
Если бы расиянцам со школьной скамьи рассказывали о том, что война - это про смерть, а не про победу, то на 140 миллионов моральных уродов на земле было бы меньше.
В окупованому курортному смт Лазурне біля місцевого пансіонату "Парус" троє цивільних підірвалися на міні, яка була встановлена російськими військовими. Від потужного вибуху люди загинули на місці.
За інформацією обласної прокуратури, росіяни замінували узбережжя Чорного моря, тому перебування там несе загрозу життю. За цим фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, здійснюється досудове розслідування.
https://t.me/operativnoZSU/27243
21 век...а башке мавзолейного Шариковского краснопузого быдла...праздник дебелизма...
Ето цена того, что вьІ не оказали помощи ЗСУ, которьІе три дня сражалась за Антоновстий мост.
Ето цена тому, что вьІ не разрушили тот долбанньІй мост и не бьІло бьІ орков в Херсоне.
Ето цена тому, что и в Мелитополе и в Бердянске идет спротивление, взрьІвают и убивают предателей и орков, а вьІ пару дней водили хороводьІ с флагами пока вас не разогнала росгвардия.
А орков убивать надо, неужели в четьІрехсотьІсячном городе нет не идиного охотничьего ружья??? ВьІ надели не ту шапку и ждете, чья возьмет верх, а по ходу сос... в русни, вместе со СтремоусовьІм и Сальдо.
Рабов до раю не пускают.
А очереди к этим гумм конторам действит большие.
Да и по Херсону бомжей полно ходит.