Окупанти хочуть відправити жителів Херсона розбирати руїни Маріуполя

Загарбники обіцяють, що херсонців будуть відправляти "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За повідомленням, у Херсоні колаборанти відкрили контору "Єдиної Росії". Там паспортні дані містян збирають "за пару банок простроченої тушонки".

"Секретар путінської партії турчак, який приїхав "допомогти", заявив, що херсонців будуть відправляти "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя", - повідомили у Страткомі.

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Таким чином, для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збирання трупів окупанти хочуть залучати інших поневолених українців – мешканців окупованого Херсона.