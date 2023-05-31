Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву (обновлено)
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В Киеве утром были слышны взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.
В 5.01 раздавалась воздушная тревога.
Было не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице (густой дым в районе Дарницкого вокзала) и Позняках.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, он госпитализирован.
"Об утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одно пострадавшее лицо госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", - добавил он.
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+68 Старый зольдат
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Тоді можна швидко знову запустити новий аеростат. І оголосити план перехоплення для визначення стрільця, який буде знаходитися поряд. А дрони біля цього об'єкта можна перехоплювати спецзасобами. Звісно запустити дрон, а не аеростат краще для таких цілей, але дорожче. Дрони можуть дуже довго патрулювати простір. Таких потрібно 2 на кожне місто. Поки один обслуговують інший працює.
был готовить Армию? Он еле отмывался и отбивался от обсырания Зе-команды с их судами и
повестками. Завжди винна невiстка! Это Порошенко жрал шашлыки, когда враг стоял уже на границе или он лично открыл дорогу врагу? А тепер iште, аж повилазьте. У нас теперь другой Гетьман, умница, весь мир только о нём и говорит, на марках печатают вместе с собачкой, уж очень все прониклись, главное намекнуть, чтобы не вздумали на туалетной бумаге печатать.
Пес, тобі належить гризти кістку і сидіти у будці, поки не дадуть команди.
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