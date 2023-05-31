Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву (обновлено)

В Киеве утром были слышны взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

В 5.01 раздавалась воздушная тревога.

Было не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице (густой дым в районе Дарницкого вокзала) и Позняках.

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, он госпитализирован.

"Об утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одно пострадавшее лицо госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", - добавил он.