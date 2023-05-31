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взрыв (6108) Киев (24550) Воздушные атаки на Киев (353)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

В Киеве утром были слышны взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

В 5.01 раздавалась воздушная тревога.

Было не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице (густой дым в районе Дарницкого вокзала) и Позняках.

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, он госпитализирован.

"Об утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одно пострадавшее лицо госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+68
Потому что лично вас с вашим орлиным глазом (или глазами) в составе боевой дежурной смены не было. Вы видимо отлучались по нужде малой а может и большой и ********* на рабочее места. Или ********. А без вас ну ни как обнаруживать, а тем более сбивать 100% целей не получается. Ходят слухи, что при вашем личном участии сбивается даже 102% обнаруженных целей из 100 возможных.
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05.06.2022 06:51
+62
А ви звернули увагу на такий цікавий момент: того рудого виродка, який підписав на туалетному папері будапештський меморандум, за яким Україна подарувала кацапам тисячі ракет, до сих пір не відправлено за грати по статті держзрада?!!
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05.06.2022 07:06
+52
Три роки Клоун займався великим крадівництвом за рахунок ВПК і ЗСУ.
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05.06.2022 07:48
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Самое страшное, что стадо зелебобов и после войны проголосует за них...
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05.06.2022 13:15 Ответить
В пределах досягаемости- жД узлы с эшелонами топлива и техники, НПЗ, нефтебазы , аэродромы, скопления живой силы - это заслуживает внимания , это нужно ,, мочить,,никто не будет ,, возмущаться,, Гражданских свинособак не обязательно трогать.
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05.06.2022 09:24 Ответить
ТЕПЕРЬ РОССИЙСКИЙ ЧМ ФЛОТ ПОШЁЛ НАХЙ !!!
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05.06.2022 10:00 Ответить
а по буржуйских будинках у Княжичах прилітає щось ??? . чому в Конче Заспу не було жодного прильоту ?
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05.06.2022 10:45 Ответить
Так оказывается во всем виноваты буржуи в Княжичах! А ***** белый и пушистый?
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05.06.2022 16:08 Ответить
Та просили ДВРЗ перенести до Княжичів...рейки бастувати почали..
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05.06.2022 23:05 Ответить
На кого ж ця **** безугла Київ залишила?
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05.06.2022 11:08 Ответить
Чи можна в великих містах, які постійно обстрілюють, поставити розрахунки на високих точках, де огляд великий з ПЗРК, що можуть збивати дозвукові КР? Розрахунки оснастити теловізорами, для виявлення теплової сигнатури вночі. Чи запустити на аеростаті ОЛС, такі, як в літаках, від Радіонікс, щоб він вияляв теплові сигнатури КР на відстані в десятки кілометрів, або більше. Аеростат стаціонарний, і живлення до нього можна підвести по кабелю. Розрахувати розмір аеростату у відповідності до висоти запуску, ваги кабюлю і ОЛС не важко в принципі. Або застосувати якесь інше, краще технічне рішення. ОЛС звісно дорога річ, але закупити для побудови ешелонованого захисту кожного обласного центру думаю можа. Чи як краще зробити? Бо навіть якщо вибити їх з України, то проблема звичайних дозвукових КР з нами залишиться ще на довго. А на випадок, якщо його хтось обстріляє зі стрілецької зброї, то з інертним газом, він не займеться, Навіть, якщо запалювальною кулею вистрілити. І на випадок обстрілу, оснастити частину, в якій знаходиться сама ОЛС парашутною системою, наприклад, щоб вона від'єднувалася автоматично, при досягненні певноï висоти, якщо система активована, і ОЛС приземлилася з мінімальними пошкодженнями, або без них.
Тоді можна швидко знову запустити новий аеростат. І оголосити план перехоплення для визначення стрільця, який буде знаходитися поряд. А дрони біля цього об'єкта можна перехоплювати спецзасобами. Звісно запустити дрон, а не аеростат краще для таких цілей, але дорожче. Дрони можуть дуже довго патрулювати простір. Таких потрібно 2 на кожне місто. Поки один обслуговують інший працює.
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05.06.2022 12:54 Ответить
У відповідь Київ має вдарити ракетами по Москві!!! Або хоча б по Ростову... АБО ПРИНАЙМНІ ПО БАЗАХ ВІЙСКОВИХ РАШИЗЗДОВ У КРИМУ!!!
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05.06.2022 13:39 Ответить
У відповідь. Але ж Байден заборонив відповідати. Він як знав, що буде привід відповісти. Чи справді знав? Але я не конспіролог, тому стверджувати, що у нього договорняк із хутіним я не буду. Просто хочу, щоб більшисть українців зрозуміли, що доволі сподіватись на Байдена бо він або боягуз, абозапроданець та брехун
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05.06.2022 16:01 Ответить
Господи, опять Порошенко виноват. А почему не Богдан Хмельницкий? Уже 3 года как другая власть. Ещё остались не охваченные виной и.о. Турчинов и Ющенко. Хватит уже сегодняшний идиотизм на других перекладывать. Бачили очi, шо купували... Что эти 3 года Порошенко должен
был готовить Армию? Он еле отмывался и отбивался от обсырания Зе-команды с их судами и
повестками. Завжди винна невiстка! Это Порошенко жрал шашлыки, когда враг стоял уже на границе или он лично открыл дорогу врагу? А тепер iште, аж повилазьте. У нас теперь другой Гетьман, умница, весь мир только о нём и говорит, на марках печатают вместе с собачкой, уж очень все прониклись, главное намекнуть, чтобы не вздумали на туалетной бумаге печатать.
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05.06.2022 13:54 Ответить
так армия под командованием президента Порошегнко ВООБЩЕ за Украину не воевала - она при нём воевала за абсолютно незаконные и противоречащие Конституции Украины(ст.№17) Минские соглашения!!!!!
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05.06.2022 16:22 Ответить
@Патрон

Пес, тобі належить гризти кістку і сидіти у будці, поки не дадуть команди.
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06.06.2022 04:42 Ответить
Долбойожику, ти порівняй між собою три карти: 1)лінія фронту на день інавгурації Порошенка; 2)лінія фронту на день інавгурації Зеленського; 3)лінія фронту на сьогодні. Якщо не конче тупий, може щось дійде.
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06.06.2022 07:47 Ответить
а почему в ответ не летят боезапасы по русским городам и деревням? или у командования ВСУ туда семьи эвакуированы?))))))
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05.06.2022 16:17 Ответить
Очевидно, ситуація з ПРО і ПВО в Києві така ж хєрова, як і на початку війни. В цьму напрямку, здається, мало що змінилося.
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05.06.2022 16:51 Ответить
Тільки-тільки Байден розповів що США будуть та не будуть робити для України. І тут знову прилетіло у Київ. Совпадєніє?
https://www.youtube.com/watch?v=pEc_IgI89m4&t=980s
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05.06.2022 17:13 Ответить
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