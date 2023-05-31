Російські окупанти завдали ракетного удару по Києву (оновлено)
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На цей момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.
О 5.01 лунала повітряна тривога.
Було щонайменше 5 прильотів, зокрема на Дарниці (густий дим у районі Дарницького вокзалу) та Позняках.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.
"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На цей момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - додав він.
Топ коментарі
+68 Старый зольдат
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+62 Super Gut
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Тоді можна швидко знову запустити новий аеростат. І оголосити план перехоплення для визначення стрільця, який буде знаходитися поряд. А дрони біля цього об'єкта можна перехоплювати спецзасобами. Звісно запустити дрон, а не аеростат краще для таких цілей, але дорожче. Дрони можуть дуже довго патрулювати простір. Таких потрібно 2 на кожне місто. Поки один обслуговують інший працює.
был готовить Армию? Он еле отмывался и отбивался от обсырания Зе-команды с их судами и
повестками. Завжди винна невiстка! Это Порошенко жрал шашлыки, когда враг стоял уже на границе или он лично открыл дорогу врагу? А тепер iште, аж повилазьте. У нас теперь другой Гетьман, умница, весь мир только о нём и говорит, на марках печатают вместе с собачкой, уж очень все прониклись, главное намекнуть, чтобы не вздумали на туалетной бумаге печатать.
Пес, тобі належить гризти кістку і сидіти у будці, поки не дадуть команди.
https://www.youtube.com/watch?v=pEc_IgI89m4&t=980s