Російські окупанти завдали ракетного удару по Києву (оновлено)

На цей момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

О 5.01 лунала повітряна тривога.

Було щонайменше 5 прильотів, зокрема на Дарниці (густий дим у районі Дарницького вокзалу) та Позняках.

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Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.

"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На цей момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - додав він.