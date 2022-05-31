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війна (56290) Київ (13828) Єнін (336)

"Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози", - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Росіяни прорахувалися, сподіваючись захопити Київ за кілька днів, однак нинішня війна з РФ може бути далеко не останньою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив "РБК-Україна" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться – це наївно. І цього, мабуть, не станеться навіть тоді, коли закінчиться війна. Маючи таких сусідів під боком - краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися сунути свій ніс агресори і їхні спільники. Коли закінчиться війна, ми все одно повинні й будемо готуватися до нових вторгнень. Сусідів не обирають", - зазначив він.

Єнін зазначив, що небезпека існує й там, де "відносно безпечно". У тому числі - в столиці.

"Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози. Насамперед це ракетно-бомбові удари з боку РФ попри те, що Київ - одне з найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони", - сказав чиновник.

Він також уточнив, що для столиці є і "більш невидимі загрози".

"Починаючи від наслідків тимчасової окупації, які залишив після себе ворог, включно з ДРГ. Також на певному етапі ми бачили спад злочинності, але з урахуванням загального зниження рівня життя ми ще зіштовхнемося зі зростанням рівня злочинності, посттравматичним синдромом та іншими проблемами", - попередив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці викрили вже 88 російських ДРГ, - Єнін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ну да. И депутаты от "стада негодяев" поэтому внесли законопроект позволяющий им "работать" дистанционно. Среди авторов законопроекта и Стефанчук, И Корниенко и прочие "патриоты". Ну что ж лето пришло. Будут "работать" со смартфонов на курортах А война это для "лохов"
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31.05.2022 10:23
+4
Захиститись самотужки від такої величезної за розміром та різноманітними ресурсами країни неможливо. Наше спасіння виключно у військовому союзі з іншими країнами або знищення такого сусіда як росія фізично. Розвал його на куски. Інших шляхів немає. Навіть якщо ми збудуємо навкруги України і Мажіно, і Манергейма одночасно.
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31.05.2022 10:15
+3
Не те що Сєверодонецьк, там тишина тільки сниться. Але Київ може допомогти, перевівши частину охорони бункера на потреби ЗСУ. Україна все ж таки не тільки Київ.
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31.05.2022 10:08
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Не те що Сєверодонецьк, там тишина тільки сниться. Але Київ може допомогти, перевівши частину охорони бункера на потреби ЗСУ. Україна все ж таки не тільки Київ.
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31.05.2022 10:08 Відповісти
Ты уже немецкие унитазы все вымыла? Легко трындеть из Баварии ??
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31.05.2022 10:30 Відповісти
Не поверишь - даже и на бутлыку тебя легко насадить из Баварии!
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31.05.2022 11:54 Відповісти
Захиститись самотужки від такої величезної за розміром та різноманітними ресурсами країни неможливо. Наше спасіння виключно у військовому союзі з іншими країнами або знищення такого сусіда як росія фізично. Розвал його на куски. Інших шляхів немає. Навіть якщо ми збудуємо навкруги України і Мажіно, і Манергейма одночасно.
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31.05.2022 10:15 Відповісти
Якщо раптом хтось мав сумніви, як проходитиме відбудова країни, загляньте у коментарі до будь-якого допису про виділення 600 млн гривень з київського міського бюджету на ремонт розбомблених будівель.

Дві третини дописувачів впевнені, що не на часі. Тому що кордон не укріплений, бракує літніх берців і взагалі росіяни можуть іще не раз запустити ракети.

Решта цікавиться, що буде з об'єктами на Київщині та у Маріуполі. Хтось впевнений, що почався дерибан, і гроші все одно будуть розкрадені.

Я можу тільки уявити, що буде, коли те саме почнеться на рівні країни. Не у Києві, де у нас загалом нема претензій до рішень міської ради, де велика фракція ЄС і налагоджений контроль за фінансами. (О боги, та знаю я, що ви мені зараз скажете, але я пишу з точки зору киянки, якій є з чим порівнювати)

Мені здається, нас тут усіх просто поплавить.

Це буде робота, у якій на перший план вийдуть таланти і уміння місцевої та центральної влади. Це буде велика відбудова під керівництвом "квартального" уряду. І під прицілом небачених, шалених іпсо з боку росії.
Пам'ятаєте анти-ковідну та анти-вакцинну істерику? Це квіточки, кульбабки порівняно з тим, що тут розпочнеться.

Нам потрібно бути готовими і вже зараз шукати шляхи протистояння цунамі. На мою думку, треба починати на місцях зі звернень до своїх місцевих депутатів. Об'єднуватися у постраждалих громадах і вимагати більш-менш об'єктивної оцінки збитків.
Тому що якщо почнуть голосувати за бюджети відновлення без підготовки і обговорення, країну просто рознесе. https://t.me/nuts_roses/1001
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31.05.2022 10:22 Відповісти
Ну да. И депутаты от "стада негодяев" поэтому внесли законопроект позволяющий им "работать" дистанционно. Среди авторов законопроекта и Стефанчук, И Корниенко и прочие "патриоты". Ну что ж лето пришло. Будут "работать" со смартфонов на курортах А война это для "лохов"
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31.05.2022 10:23 Відповісти
Он правильно говорит про психиатрию и тд. Огромное количество оружия на руках будет. Психика у людей сломана.

Если до войны на дорогах все были в напряжении, чуть что сразу быкуют, то теперь будет просто смертельно опасно.
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31.05.2022 10:34 Відповісти
Ну так рецепт дуже простий - не бикуйте, і буде вам щастя і довге життя!

А то чуть шо, кожна гніда на своїй сраковозці думає що саме йому треба бистріше всіх проїхать. Не треба. Ніхто з вас/нас не є ані унікальним, ані незамінним, ми всі є абсолютно однакові гвинтики в машині. Станьте в свою полосу і тягніться як всі.
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31.05.2022 11:33 Відповісти
Ну вот пристрелят тебя - и некому будет больше быковать на дорогах
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31.05.2022 11:57 Відповісти
Берегите себя, сильно не напрягайтесь.
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31.05.2022 10:44 Відповісти
 
 