"Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози", - Єнін

Росіяни прорахувалися, сподіваючись захопити Київ за кілька днів, однак нинішня війна з РФ може бути далеко не останньою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив "РБК-Україна" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться – це наївно. І цього, мабуть, не станеться навіть тоді, коли закінчиться війна. Маючи таких сусідів під боком - краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися сунути свій ніс агресори і їхні спільники. Коли закінчиться війна, ми все одно повинні й будемо готуватися до нових вторгнень. Сусідів не обирають", - зазначив він.

Єнін зазначив, що небезпека існує й там, де "відносно безпечно". У тому числі - в столиці.

"Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози. Насамперед це ракетно-бомбові удари з боку РФ попри те, що Київ - одне з найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони", - сказав чиновник.

Він також уточнив, що для столиці є і "більш невидимі загрози".

"Починаючи від наслідків тимчасової окупації, які залишив після себе ворог, включно з ДРГ. Також на певному етапі ми бачили спад злочинності, але з урахуванням загального зниження рівня життя ми ще зіштовхнемося зі зростанням рівня злочинності, посттравматичним синдромом та іншими проблемами", - попередив заступник міністра.

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