"Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози", - Єнін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни прорахувалися, сподіваючись захопити Київ за кілька днів, однак нинішня війна з РФ може бути далеко не останньою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив "РБК-Україна" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться – це наївно. І цього, мабуть, не станеться навіть тоді, коли закінчиться війна. Маючи таких сусідів під боком - краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися сунути свій ніс агресори і їхні спільники. Коли закінчиться війна, ми все одно повинні й будемо готуватися до нових вторгнень. Сусідів не обирають", - зазначив він.
Єнін зазначив, що небезпека існує й там, де "відносно безпечно". У тому числі - в столиці.
"Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози. Насамперед це ракетно-бомбові удари з боку РФ попри те, що Київ - одне з найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони", - сказав чиновник.
Він також уточнив, що для столиці є і "більш невидимі загрози".
"Починаючи від наслідків тимчасової окупації, які залишив після себе ворог, включно з ДРГ. Також на певному етапі ми бачили спад злочинності, але з урахуванням загального зниження рівня життя ми ще зіштовхнемося зі зростанням рівня злочинності, посттравматичним синдромом та іншими проблемами", - попередив заступник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
Дві третини дописувачів впевнені, що не на часі. Тому що кордон не укріплений, бракує літніх берців і взагалі росіяни можуть іще не раз запустити ракети.
Решта цікавиться, що буде з об'єктами на Київщині та у Маріуполі. Хтось впевнений, що почався дерибан, і гроші все одно будуть розкрадені.
Я можу тільки уявити, що буде, коли те саме почнеться на рівні країни. Не у Києві, де у нас загалом нема претензій до рішень міської ради, де велика фракція ЄС і налагоджений контроль за фінансами. (О боги, та знаю я, що ви мені зараз скажете, але я пишу з точки зору киянки, якій є з чим порівнювати)
Мені здається, нас тут усіх просто поплавить.
Це буде робота, у якій на перший план вийдуть таланти і уміння місцевої та центральної влади. Це буде велика відбудова під керівництвом "квартального" уряду. І під прицілом небачених, шалених іпсо з боку росії.
Пам'ятаєте анти-ковідну та анти-вакцинну істерику? Це квіточки, кульбабки порівняно з тим, що тут розпочнеться.
Нам потрібно бути готовими і вже зараз шукати шляхи протистояння цунамі. На мою думку, треба починати на місцях зі звернень до своїх місцевих депутатів. Об'єднуватися у постраждалих громадах і вимагати більш-менш об'єктивної оцінки збитків.
Тому що якщо почнуть голосувати за бюджети відновлення без підготовки і обговорення, країну просто рознесе. https://t.me/nuts_roses/1001
Если до войны на дорогах все были в напряжении, чуть что сразу быкуют, то теперь будет просто смертельно опасно.
А то чуть шо, кожна гніда на своїй сраковозці думає що саме йому треба бистріше всіх проїхать. Не треба. Ніхто з вас/нас не є ані унікальним, ані незамінним, ми всі є абсолютно однакові гвинтики в машині. Станьте в свою полосу і тягніться як всі.