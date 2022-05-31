"Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы", - Енин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне просчитались, надеясь захватить Киев за несколько дней, однако нынешняя война с РФ может быть далеко не последней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил "РБК-Украина" первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.
"Видимо, гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – это наивно. И этого, пожалуй, не произойдет даже тогда, когда закончится война. Имея таких соседей под боком – лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись совать свой нос агрессоры и их подельники. Когда закончится война, мы все равно должны и будем готовиться к новым вторжениям. Соседей не выбирают", - отметил он.
Енин отметил, что опасность существует и там, где "относительно безопасно". В том числе – в столице.
"Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы. В первую очередь, это ракетно-бомбовые удары со стороны РФ, несмотря на то, что Киев - один из наиболее защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны", - сказал чиновник.
Он также уточнил, что для столицы есть и "более невидимые угрозы".
"Начиная от последствий временной оккупации, которые оставил после себя враг, включая ДРГ. Также на определенном этапе мы видели спад преступности, но с учетом общего снижения уровня жизни мы еще столкнемся с ростом уровня преступности, посттравматическим синдромом и другими проблемами", - предупредил зам.министра.
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Дві третини дописувачів впевнені, що не на часі. Тому що кордон не укріплений, бракує літніх берців і взагалі росіяни можуть іще не раз запустити ракети.
Решта цікавиться, що буде з об'єктами на Київщині та у Маріуполі. Хтось впевнений, що почався дерибан, і гроші все одно будуть розкрадені.
Я можу тільки уявити, що буде, коли те саме почнеться на рівні країни. Не у Києві, де у нас загалом нема претензій до рішень міської ради, де велика фракція ЄС і налагоджений контроль за фінансами. (О боги, та знаю я, що ви мені зараз скажете, але я пишу з точки зору киянки, якій є з чим порівнювати)
Мені здається, нас тут усіх просто поплавить.
Це буде робота, у якій на перший план вийдуть таланти і уміння місцевої та центральної влади. Це буде велика відбудова під керівництвом "квартального" уряду. І під прицілом небачених, шалених іпсо з боку росії.
Пам'ятаєте анти-ковідну та анти-вакцинну істерику? Це квіточки, кульбабки порівняно з тим, що тут розпочнеться.
Нам потрібно бути готовими і вже зараз шукати шляхи протистояння цунамі. На мою думку, треба починати на місцях зі звернень до своїх місцевих депутатів. Об'єднуватися у постраждалих громадах і вимагати більш-менш об'єктивної оцінки збитків.
Тому що якщо почнуть голосувати за бюджети відновлення без підготовки і обговорення, країну просто рознесе. https://t.me/nuts_roses/1001
Если до войны на дорогах все были в напряжении, чуть что сразу быкуют, то теперь будет просто смертельно опасно.
А то чуть шо, кожна гніда на своїй сраковозці думає що саме йому треба бистріше всіх проїхать. Не треба. Ніхто з вас/нас не є ані унікальним, ані незамінним, ми всі є абсолютно однакові гвинтики в машині. Станьте в свою полосу і тягніться як всі.