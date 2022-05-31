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война (46661) Киев (24531) Енин (327)

"Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы", - Енин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Россияне просчитались, надеясь захватить Киев за несколько дней, однако нынешняя война с РФ может быть далеко не последней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил "РБК-Украина" первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

"Видимо, гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – это наивно. И этого, пожалуй, не произойдет даже тогда, когда закончится война. Имея таких соседей под боком – лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись совать свой нос агрессоры и их подельники. Когда закончится война, мы все равно должны и будем готовиться к новым вторжениям. Соседей не выбирают", - отметил он.

Енин отметил, что опасность существует и там, где "относительно безопасно". В том числе – в столице.

"Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы. В первую очередь, это ракетно-бомбовые удары со стороны РФ, несмотря на то, что Киев - один из наиболее защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны", - сказал чиновник.

Он также уточнил, что для столицы есть и "более невидимые угрозы".

"Начиная от последствий временной оккупации, которые оставил после себя враг, включая ДРГ. Также на определенном этапе мы видели спад преступности, но с учетом общего снижения уровня жизни мы еще столкнемся с ростом уровня преступности, посттравматическим синдромом и другими проблемами", - предупредил зам.министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили уже 88 российских ДРГ, - Енин
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Топ комментарии
+6
Ну да. И депутаты от "стада негодяев" поэтому внесли законопроект позволяющий им "работать" дистанционно. Среди авторов законопроекта и Стефанчук, И Корниенко и прочие "патриоты". Ну что ж лето пришло. Будут "работать" со смартфонов на курортах А война это для "лохов"
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31.05.2022 10:23
+4
Захиститись самотужки від такої величезної за розміром та різноманітними ресурсами країни неможливо. Наше спасіння виключно у військовому союзі з іншими країнами або знищення такого сусіда як росія фізично. Розвал його на куски. Інших шляхів немає. Навіть якщо ми збудуємо навкруги України і Мажіно, і Манергейма одночасно.
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31.05.2022 10:15
+3
Не те що Сєверодонецьк, там тишина тільки сниться. Але Київ може допомогти, перевівши частину охорони бункера на потреби ЗСУ. Україна все ж таки не тільки Київ.
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31.05.2022 10:08
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Не те що Сєверодонецьк, там тишина тільки сниться. Але Київ може допомогти, перевівши частину охорони бункера на потреби ЗСУ. Україна все ж таки не тільки Київ.
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31.05.2022 10:08 Ответить
Ты уже немецкие унитазы все вымыла? Легко трындеть из Баварии ??
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31.05.2022 10:30 Ответить
Не поверишь - даже и на бутлыку тебя легко насадить из Баварии!
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31.05.2022 11:54 Ответить
Захиститись самотужки від такої величезної за розміром та різноманітними ресурсами країни неможливо. Наше спасіння виключно у військовому союзі з іншими країнами або знищення такого сусіда як росія фізично. Розвал його на куски. Інших шляхів немає. Навіть якщо ми збудуємо навкруги України і Мажіно, і Манергейма одночасно.
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31.05.2022 10:15 Ответить
Якщо раптом хтось мав сумніви, як проходитиме відбудова країни, загляньте у коментарі до будь-якого допису про виділення 600 млн гривень з київського міського бюджету на ремонт розбомблених будівель.

Дві третини дописувачів впевнені, що не на часі. Тому що кордон не укріплений, бракує літніх берців і взагалі росіяни можуть іще не раз запустити ракети.

Решта цікавиться, що буде з об'єктами на Київщині та у Маріуполі. Хтось впевнений, що почався дерибан, і гроші все одно будуть розкрадені.

Я можу тільки уявити, що буде, коли те саме почнеться на рівні країни. Не у Києві, де у нас загалом нема претензій до рішень міської ради, де велика фракція ЄС і налагоджений контроль за фінансами. (О боги, та знаю я, що ви мені зараз скажете, але я пишу з точки зору киянки, якій є з чим порівнювати)

Мені здається, нас тут усіх просто поплавить.

Це буде робота, у якій на перший план вийдуть таланти і уміння місцевої та центральної влади. Це буде велика відбудова під керівництвом "квартального" уряду. І під прицілом небачених, шалених іпсо з боку росії.
Пам'ятаєте анти-ковідну та анти-вакцинну істерику? Це квіточки, кульбабки порівняно з тим, що тут розпочнеться.

Нам потрібно бути готовими і вже зараз шукати шляхи протистояння цунамі. На мою думку, треба починати на місцях зі звернень до своїх місцевих депутатів. Об'єднуватися у постраждалих громадах і вимагати більш-менш об'єктивної оцінки збитків.
Тому що якщо почнуть голосувати за бюджети відновлення без підготовки і обговорення, країну просто рознесе. https://t.me/nuts_roses/1001
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31.05.2022 10:22 Ответить
Ну да. И депутаты от "стада негодяев" поэтому внесли законопроект позволяющий им "работать" дистанционно. Среди авторов законопроекта и Стефанчук, И Корниенко и прочие "патриоты". Ну что ж лето пришло. Будут "работать" со смартфонов на курортах А война это для "лохов"
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31.05.2022 10:23 Ответить
Он правильно говорит про психиатрию и тд. Огромное количество оружия на руках будет. Психика у людей сломана.

Если до войны на дорогах все были в напряжении, чуть что сразу быкуют, то теперь будет просто смертельно опасно.
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31.05.2022 10:34 Ответить
Ну так рецепт дуже простий - не бикуйте, і буде вам щастя і довге життя!

А то чуть шо, кожна гніда на своїй сраковозці думає що саме йому треба бистріше всіх проїхать. Не треба. Ніхто з вас/нас не є ані унікальним, ані незамінним, ми всі є абсолютно однакові гвинтики в машині. Станьте в свою полосу і тягніться як всі.
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31.05.2022 11:33 Ответить
Ну вот пристрелят тебя - и некому будет больше быковать на дорогах
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31.05.2022 11:57 Ответить
Берегите себя, сильно не напрягайтесь.
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31.05.2022 10:44 Ответить
 
 