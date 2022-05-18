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Новости Агрессия России против Украины Война
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Правоохранители разоблачили уже 88 российских ДРГ, - Енин

єнін

На территории Украины с начала полномасштабного вторжения россии разоблачены 88 диверсионно-разведывательных групп.

Об этом в телеэфире заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего за период войны на территории государства разоблачены 88 диверсионно-разведывательных групп. Задержано около 800 человек, причастных к диверсионной деятельности. Почти всех мы передали в СБУ", - сказал Енин.

Он отметил, что за последние две недели правоохранители разоблачили одну диверсионно-разведывательную группу, задержаны 43 человека, причастных к диверсионной деятельности.

В этой связи Енин призвал граждан оставаться бдительными и "не тешить себя иллюзией покоя в тех местах, где кажется спокойно".

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88?шота фошізмом попахіваєт..
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18.05.2022 22:49 Ответить
1400 где-то бегают
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18.05.2022 23:28 Ответить
А далі, що?
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18.05.2022 23:03 Ответить
ЖДАНОВ: КТО РАЗМИНИРОВАЛ ВЫХОД ИЗ КРЫМА. Олег Жданов https://www.youtube.com/watch?v=kZob9B95z-I
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18.05.2022 23:05 Ответить
Мінери. А ось хто наказав розмінувати, це вже інша справа.
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18.05.2022 23:09 Ответить
А ДРГ Гуні Московського в Україні - коли заарештуєте ? Їхня легенда - буцімто церковні діячі . Бандити прикриваються рясами , а сходняки проводять в деяких культових спорудах місцевих громад . Дуже агресивні , підлі і небезпечні злочинці . Можуть бути озброєні . Постійно дивляться , що би вкрасти , як би нашкодити .
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18.05.2022 23:13 Ответить
Я сподіваюсь що "самий справедливий і гуманний" український суддя вже виніс рішення про домашній арешт членів диверсійних бандгруп....
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18.05.2022 23:23 Ответить
Головна ДРГ це ЗЕлупа і Дерьмак, а ще можна московських попів брати - там не промахнешся!
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29.07.2022 22:25 Ответить
 
 