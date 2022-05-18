Правоохранители разоблачили уже 88 российских ДРГ, - Енин
На территории Украины с начала полномасштабного вторжения россии разоблачены 88 диверсионно-разведывательных групп.
Об этом в телеэфире заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Всего за период войны на территории государства разоблачены 88 диверсионно-разведывательных групп. Задержано около 800 человек, причастных к диверсионной деятельности. Почти всех мы передали в СБУ", - сказал Енин.
Он отметил, что за последние две недели правоохранители разоблачили одну диверсионно-разведывательную группу, задержаны 43 человека, причастных к диверсионной деятельности.
В этой связи Енин призвал граждан оставаться бдительными и "не тешить себя иллюзией покоя в тех местах, где кажется спокойно".
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