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Правоохоронці викрили вже 88 російських ДРГ, - Єнін

єнін

На території України від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це в телеефірі заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Всього за період війни на території держави викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп. Затримано близько 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності. Майже всіх ми передали до СБУ", - сказав Єнін.

Він зазначив, що за останні два тижні правоохоронці викрили одну диверсійно-розвідувальну групу, затримані 43 особи, причетні до диверсійної діяльності.

У цьому зв'язку Єнін закликав громадян залишатися пильними і "не тішити себе ілюзією спокою у тих місцях, де ніби здається спокійно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни в Україні поліція затримала 750 диверсантів

Автор: 

Єнін (348) диверсія (345)


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88?шота фошізмом попахіваєт..
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18.05.2022 22:49 Відповісти
1400 где-то бегают
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18.05.2022 23:28 Відповісти
А далі, що?
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18.05.2022 23:03 Відповісти
ЖДАНОВ: КТО РАЗМИНИРОВАЛ ВЫХОД ИЗ КРЫМА. Олег Жданов https://www.youtube.com/watch?v=kZob9B95z-I
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18.05.2022 23:05 Відповісти
Мінери. А ось хто наказав розмінувати, це вже інша справа.
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18.05.2022 23:09 Відповісти
А ДРГ Гуні Московського в Україні - коли заарештуєте ? Їхня легенда - буцімто церковні діячі . Бандити прикриваються рясами , а сходняки проводять в деяких культових спорудах місцевих громад . Дуже агресивні , підлі і небезпечні злочинці . Можуть бути озброєні . Постійно дивляться , що би вкрасти , як би нашкодити .
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18.05.2022 23:13 Відповісти
Я сподіваюсь що "самий справедливий і гуманний" український суддя вже виніс рішення про домашній арешт членів диверсійних бандгруп....
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18.05.2022 23:23 Відповісти
Головна ДРГ це ЗЕлупа і Дерьмак, а ще можна московських попів брати - там не промахнешся!
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29.07.2022 22:25 Відповісти
 
 