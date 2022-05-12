Від початку війни в Україні поліція затримала 750 диверсантів

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Про це начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку війни було викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності. З яких 676 передано до органів СБУ", - сказав Сергєєв.

Крім того, за його даними, слідчі Національної поліції відкрили 484 кримінальні справи за колабораційну діяльність. Вже оголошено підозру 72 особам.

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