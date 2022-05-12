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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку війни в Україні поліція затримала 750 диверсантів

нацполіція

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Про це начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку війни було викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності. З яких 676 передано до органів СБУ", - сказав Сергєєв.

Крім того, за його даними, слідчі Національної поліції відкрили 484 кримінальні справи за колабораційну діяльність. Вже оголошено підозру 72 особам.

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Автор: 

Нацполіція (15292) диверсія (358)


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Топ коментарі
+4
Даю наводку. Забули ще в ОП і в Раді пошукати.
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12.05.2022 08:34 Відповісти
+4
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12.05.2022 08:44 Відповісти
+3
на нашому блок-посту затримано одну групу (Броварський район)
двоє
молоді чоловіки, під прикриттям ще двох жінок і дитини
навіть пароль знали
але Танкіста щось перемкнуло і він вирішив перевірити, незрозуміло чому
відкрив багажник і почав перекладувати речі
знайдено новеньку форму ЗСУ, два цинка патронів пятірочка, два АК і ще щось там
ці опору не чинили, просто здалися
Танкіста нагородили на урочистому зібранні цінними подарунками - термос 1л та почесною грамотою
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12.05.2022 08:24 Відповісти
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на нашому блок-посту затримано одну групу (Броварський район)
двоє
молоді чоловіки, під прикриттям ще двох жінок і дитини
навіть пароль знали
але Танкіста щось перемкнуло і він вирішив перевірити, незрозуміло чому
відкрив багажник і почав перекладувати речі
знайдено новеньку форму ЗСУ, два цинка патронів пятірочка, два АК і ще щось там
ці опору не чинили, просто здалися
Танкіста нагородили на урочистому зібранні цінними подарунками - термос 1л та почесною грамотою
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12.05.2022 08:24 Відповісти
А що з диверсантами ?
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12.05.2022 08:45 Відповісти
Відпустили під підписку.
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12.05.2022 08:55 Відповісти
Даю наводку. Забули ще в ОП і в Раді пошукати.
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12.05.2022 08:34 Відповісти
З за бугра видно
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12.05.2022 09:06 Відповісти
Коли танкісти вже знайдуть хто міни на Чонгарі зняв?
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12.05.2022 08:35 Відповісти
не бачу 750 стовпів, де годують ворон 750 диверсантів...і навіть одного з коллаборантом не бачу
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12.05.2022 08:40 Відповісти
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12.05.2022 08:44 Відповісти
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12.05.2022 08:48 Відповісти
Не тіштеся. Міг бути хто завгодно, від орка до нашого місцевого ірпінського мародера. Просто за перший раз не змогли все винести, то й поприкривали від інших "колег " товар поки не повернуться .
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12.05.2022 08:59 Відповісти
Зустрічала "достовірну" інфу в соцмережах, ніби біля Зеліної ОПе щодня розтяжки знімають - дрг ворожі мінують найвеличнішого.
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12.05.2022 08:45 Відповісти
Тих падлюк кидати у в, язниці чи краще в концтабори. Хай працюютьу важких умовах заради Украіни, як колись українці на' Колимі. Обмінювати на цивільних українців із захопленних тери' иторій
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12.05.2022 09:05 Відповісти
пускай разминируют поля . к бревну привязать и пусть тягают по полям
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12.05.2022 09:10 Відповісти
скільки серед тих диверсантів попів т.зв. упц московського ***********?
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12.05.2022 09:16 Відповісти
Усі.
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12.05.2022 10:43 Відповісти
," затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності. З яких 676 передано до органів СБУ". А інших куди поділи? Між іншим на диверсантів (якщо вони не у віійськовій формі з шевронами) Женевська конвенція не поширюється.
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12.05.2022 11:51 Відповісти
 
 