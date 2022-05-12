Від початку війни в Україні поліція затримала 750 диверсантів
В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності.
Про це начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З початку війни було викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності. З яких 676 передано до органів СБУ", - сказав Сергєєв.
Крім того, за його даними, слідчі Національної поліції відкрили 484 кримінальні справи за колабораційну діяльність. Вже оголошено підозру 72 особам.
Топ коментарі
+4 alex kk #513066
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+4 Ksenia VB
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+3 Alter Nator
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двоє
молоді чоловіки, під прикриттям ще двох жінок і дитини
навіть пароль знали
але Танкіста щось перемкнуло і він вирішив перевірити, незрозуміло чому
відкрив багажник і почав перекладувати речі
знайдено новеньку форму ЗСУ, два цинка патронів пятірочка, два АК і ще щось там
ці опору не чинили, просто здалися
Танкіста нагородили на урочистому зібранні цінними подарунками - термос 1л та почесною грамотою