Повертатися до звільнених населених пунктів Харківщини наразі небезпечно, - Нацполіція. ФОТО
Поліція Харківщини попереджає громадян про небезпеку повернення до населених пунктів, звільнених від окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківщини.
Як зазначається, за останні дні Збройними Силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців виникає бажання повернутися додому, однак наразі це вкрай небезпечно.
"Поліція закликає громадян поки що не повертатися до своїх домівок через продовження бойових дій і близьке розташування до лінії фронту. Також серйозну загрозу для життя і здоров’я людей становлять нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські окупанти", - йдеться у повідомленні.
"Шановні громадяни, не повертайтеся поки до звільнених населених пунктів задля вашої безпеки. Звільнимо, розмінуємо та повернемось. Слава Україні, Героям Слава!!!", - звертаються правоохоронці до мешканців звільнених населених пунктів регіону.
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Орки вторглись в Украину и убивают наших защитников в плену, самых патриотичных из которых они определяют по наколкам.
А что если по законам военного времени, пользуясь методами рашистов, делать с ними то же самое. Ведь они захваченных наших гражданских меняют на своих военных., которые после обмена опять будут убивать наших граждан на нашей территории, тут не до Женевской конвенции, которуюк тому же Мордор не признает.
А так, если орков "отфильтровать", как делают цапы, и порешить на месте преступлений упырей с мордами сталина, ленина и с подобным же дерьмом, включительно с серпом и молотом, т. е. наиболее "упоротых", то остальной обменный фонд, в отличие от подготовленнных зомбовизором убийц, может после плена не захочет или предпочтет жить, чем опять заходить к нам и убивать нас.
Схема несовершенная, среди бурятов недочеловеков может надо определять по другому, но как-то так что-то нужно делать, нельзя чтобы слуги кремлевского сифилитика имели роскошь менять наших похищенных гражданских на своих палачей ...