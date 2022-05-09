Повертатися до звільнених населених пунктів Харківщини наразі небезпечно, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Харківщини попереджає громадян про небезпеку повернення до населених пунктів, звільнених від окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківщини.

Як зазначається, за останні дні Збройними Силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців виникає бажання повернутися додому, однак наразі це вкрай небезпечно.

"Поліція закликає громадян поки що не повертатися до своїх домівок через продовження бойових дій і близьке розташування до лінії фронту. Також серйозну загрозу для життя і здоров’я людей становлять нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські окупанти", - йдеться у повідомленні.

"Шановні громадяни, не повертайтеся поки до звільнених населених пунктів задля вашої безпеки. Звільнимо, розмінуємо та повернемось. Слава Україні, Героям Слава!!!", - звертаються правоохоронці до мешканців звільнених населених пунктів регіону.

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