Возвращаться в освобожденные населенные пункты Харьковщины пока опасно, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Харьковщины предупреждает граждан об опасности возвращения в населенные пункты, освобожденные от оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Харьковской области.

Как отмечается, за последние дни Вооруженными Силами Украины был освобожден ряд населенных пунктов Харьковской области. У многих жителей возникает желание вернуться домой, однако это крайне опасно.

"Полиция призывает граждан пока не возвращаться в свои дома из-за продолжения боевых действий и близкого расположения к линии фронта. Также серьезную угрозу для жизни и здоровья людей представляют неразорванные снаряды и заминированные места, которые оставили после себя российские оккупанты", - говорится в сообщении.

"Уважаемые граждане, не возвращайтесь пока в освобожденные населенные пункты ради вашей безопасности. Освободим, разминируем и вернемся. Слава Украине, Героям Слава!!!", - обращаются правоохранители к жителям освобожденных населенных пунктов региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки - 1 артудар по Харькову, из-за обстрелов в области есть погибшие и раненые. ВСУ постепенно ведут контрнаступательные действия, - Синегубов





