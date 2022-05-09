Возвращаться в освобожденные населенные пункты Харьковщины пока опасно, - Нацполиция. ФОТО
Полиция Харьковщины предупреждает граждан об опасности возвращения в населенные пункты, освобожденные от оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Харьковской области.
Как отмечается, за последние дни Вооруженными Силами Украины был освобожден ряд населенных пунктов Харьковской области. У многих жителей возникает желание вернуться домой, однако это крайне опасно.
"Полиция призывает граждан пока не возвращаться в свои дома из-за продолжения боевых действий и близкого расположения к линии фронта. Также серьезную угрозу для жизни и здоровья людей представляют неразорванные снаряды и заминированные места, которые оставили после себя российские оккупанты", - говорится в сообщении.
"Уважаемые граждане, не возвращайтесь пока в освобожденные населенные пункты ради вашей безопасности. Освободим, разминируем и вернемся. Слава Украине, Героям Слава!!!", - обращаются правоохранители к жителям освобожденных населенных пунктов региона.
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Орки вторглись в Украину и убивают наших защитников в плену, самых патриотичных из которых они определяют по наколкам.
А что если по законам военного времени, пользуясь методами рашистов, делать с ними то же самое. Ведь они захваченных наших гражданских меняют на своих военных., которые после обмена опять будут убивать наших граждан на нашей территории, тут не до Женевской конвенции, которуюк тому же Мордор не признает.
А так, если орков "отфильтровать", как делают цапы, и порешить на месте преступлений упырей с мордами сталина, ленина и с подобным же дерьмом, включительно с серпом и молотом, т. е. наиболее "упоротых", то остальной обменный фонд, в отличие от подготовленнных зомбовизором убийц, может после плена не захочет или предпочтет жить, чем опять заходить к нам и убивать нас.
Схема несовершенная, среди бурятов недочеловеков может надо определять по другому, но как-то так что-то нужно делать, нельзя чтобы слуги кремлевского сифилитика имели роскошь менять наших похищенных гражданских на своих палачей ...