С начала войны в Украине полиция задержала 750 диверсантов

В Украине с начала полномасштабного вторжения России разоблачены 88 диверсионно-разведывательных групп, задержаны 750 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала войны было разоблачено 88 диверсионно-разведывательных групп, задержано 750 человек, причастных к диверсионной деятельности. Из которых 676 передано в органы СБУ", - сказал Сергеев.

Кроме того, по его данным, следователи Национальной полиции возбудили 484 уголовных дела за коллаборационную деятельность. Уже объявлен подозрение 72 лицам.

Читайте: Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности Украины, чтобы обвинить ВСУ, - сводка Генштаба