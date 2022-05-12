РУС
С начала войны в Украине полиция задержала 750 диверсантов

нацполіція

В Украине с начала полномасштабного вторжения России разоблачены 88 диверсионно-разведывательных групп, задержаны 750 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала войны было разоблачено 88 диверсионно-разведывательных групп, задержано 750 человек, причастных к диверсионной деятельности. Из которых 676 передано в органы СБУ", - сказал Сергеев.

Кроме того, по его данным, следователи Национальной полиции возбудили 484 уголовных дела за коллаборационную деятельность. Уже объявлен подозрение 72 лицам.

Читайте: Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности Украины, чтобы обвинить ВСУ, - сводка Генштаба

Нацполиция (16768) диверсия (317)
Топ комментарии
+4
Даю наводку. Забули ще в ОП і в Раді пошукати.
12.05.2022 08:34 Ответить
+4
12.05.2022 08:44 Ответить
+3
на нашому блок-посту затримано одну групу (Броварський район)
двоє
молоді чоловіки, під прикриттям ще двох жінок і дитини
навіть пароль знали
але Танкіста щось перемкнуло і він вирішив перевірити, незрозуміло чому
відкрив багажник і почав перекладувати речі
знайдено новеньку форму ЗСУ, два цинка патронів пятірочка, два АК і ще щось там
ці опору не чинили, просто здалися
Танкіста нагородили на урочистому зібранні цінними подарунками - термос 1л та почесною грамотою
12.05.2022 08:24 Ответить
А що з диверсантами ?
12.05.2022 08:45 Ответить
Відпустили під підписку.
12.05.2022 08:55 Ответить
З за бугра видно
12.05.2022 09:06 Ответить
Коли танкісти вже знайдуть хто міни на Чонгарі зняв?
12.05.2022 08:35 Ответить
не бачу 750 стовпів, де годують ворон 750 диверсантів...і навіть одного з коллаборантом не бачу
12.05.2022 08:40 Ответить
12.05.2022 08:44 Ответить
12.05.2022 08:48 Ответить
Не тіштеся. Міг бути хто завгодно, від орка до нашого місцевого ірпінського мародера. Просто за перший раз не змогли все винести, то й поприкривали від інших "колег " товар поки не повернуться .
12.05.2022 08:59 Ответить
Зустрічала "достовірну" інфу в соцмережах, ніби біля Зеліної ОПе щодня розтяжки знімають - дрг ворожі мінують найвеличнішого.
12.05.2022 08:45 Ответить
Тих падлюк кидати у в, язниці чи краще в концтабори. Хай працюютьу важких умовах заради Украіни, як колись українці на' Колимі. Обмінювати на цивільних українців із захопленних тери' иторій
12.05.2022 09:05 Ответить
пускай разминируют поля . к бревну привязать и пусть тягают по полям
12.05.2022 09:10 Ответить
скільки серед тих диверсантів попів т.зв. упц московського ***********?
12.05.2022 09:16 Ответить
Усі.
12.05.2022 10:43 Ответить
," затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності. З яких 676 передано до органів СБУ". А інших куди поділи? Між іншим на диверсантів (якщо вони не у віійськовій формі з шевронами) Женевська конвенція не поширюється.
12.05.2022 11:51 Ответить
 
 