С начала войны в Украине полиция задержала 750 диверсантов
В Украине с начала полномасштабного вторжения России разоблачены 88 диверсионно-разведывательных групп, задержаны 750 человек, причастных к диверсионной деятельности.
Об этом начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С начала войны было разоблачено 88 диверсионно-разведывательных групп, задержано 750 человек, причастных к диверсионной деятельности. Из которых 676 передано в органы СБУ", - сказал Сергеев.
Кроме того, по его данным, следователи Национальной полиции возбудили 484 уголовных дела за коллаборационную деятельность. Уже объявлен подозрение 72 лицам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
двоє
молоді чоловіки, під прикриттям ще двох жінок і дитини
навіть пароль знали
але Танкіста щось перемкнуло і він вирішив перевірити, незрозуміло чому
відкрив багажник і почав перекладувати речі
знайдено новеньку форму ЗСУ, два цинка патронів пятірочка, два АК і ще щось там
ці опору не чинили, просто здалися
Танкіста нагородили на урочистому зібранні цінними подарунками - термос 1л та почесною грамотою