Россияне ударили артиллерией по Криворожскому району, - Лукашук

Утром 5 июня российские оккупационные войска нанесли удары по громадам Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ

Отмечается, что ночью в области несколько раз раздавался сигнал воздушной тревоги, но обошлось без ракетных атак.

"По Криворожскому району оккупанты ударили артиллерией. Попали по селу Большая Костромка и Малая Костромка. Там есть попадания в жилые дома, пострадавших нет. Ударили и по приграничным территориям Широковской громады. Попали в поля. В других громадах Днепропетровщины в течение ночи все было тихо", – говорится в сообщении.

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Николай Лукашук подчеркнул, что российских оккупационных войск в Днепропетровской области нет.