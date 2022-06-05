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Россияне ударили артиллерией по Криворожскому району, - Лукашук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Утром 5 июня российские оккупационные войска нанесли удары по громадам Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ

Отмечается, что ночью в области несколько раз раздавался сигнал воздушной тревоги, но обошлось без ракетных атак.

"По Криворожскому району оккупанты ударили артиллерией. Попали по селу Большая Костромка и Малая Костромка. Там есть попадания в жилые дома, пострадавших нет. Ударили и по приграничным территориям Широковской громады. Попали в поля. В других громадах Днепропетровщины в течение ночи все было тихо", – говорится в сообщении.

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Николай Лукашук подчеркнул, что российских оккупационных войск в Днепропетровской области нет.

Автор: Анастасія Потіха
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пора вже ЗАмочити нелюдів в сортирі. ой пора. щоб лайно легенями сьорбали.
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05.06.2022 08:32 Ответить
андоны драные !!!
чтоб у вас в каждой дяревне так утро начиналось....
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05.06.2022 10:22 Ответить
 
 