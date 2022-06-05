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Росіяни вдарили артилерією по Криворізькому району, - Лукашук

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дніпропетровщина

Уранці 5 червня російські окупаційні війська вкотре завдали удари по громадам Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ

Зазначається, що протягом ночі в області кілька разів лунав сигнал повітряної тривоги, але минулося без ракетних атак.

"По Криворізькому району окупанти вдарили артилерією. Поцілили по селем Велика Костромка та Мала Костромка. Там є влучання в житлові будинки, постраждалих немає. Вдарили і по прикордонним територіям Широківської громади. Влучили у поля. В інших громадах Дніпропетровщини протягом ночі все було тихо", - йдеться у повідомленні.

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Микола Лукашук підкреслив, що російських окупаційних військ в Дніпропетровській області немає.
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пора вже ЗАмочити нелюдів в сортирі. ой пора. щоб лайно легенями сьорбали.
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05.06.2022 08:32 Відповісти
андоны драные !!!
чтоб у вас в каждой дяревне так утро начиналось....
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05.06.2022 10:22 Відповісти
 
 