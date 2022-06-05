Силы ПВО сбили российскую ракету над Киевщиной, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В воскресенье утром над Обуховским районом Киевской области была сбита российская ракета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Киевская областная военная администрация.
"Сегодня с утра над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета.
Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Киевская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
Топ комментарии
+7 Claudia Smith
показать весь комментарий05.06.2022 09:05
+5 Стрелок
показать весь комментарий05.06.2022 09:04
+4 Super Gut
показать весь комментарий05.06.2022 09:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
11:32
російські окупанти анонсували нові удари по українській залізничній інфраструктурі, які мають на меті зашкодити постачанням західної зброї в Україну. Вони посилаються на інформацію, яку поширив раніше Антон Геращенко. © твитер
Российская пропагандистка Овсянникова,
которая выбежала в эфир с антивоенным плакатом, вчера объявилась в "родной" Одессе
В Украине Овсянникова, судя по всему, представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась работать после антивоенного перфоманса.
Однако тут ей совсем не рады. Одесситы как-то не приветствуют человека, который много лет рассказывал по ТВ антиукраинскую пропаганду, а теперь вдруг вспомнил, что у него тут много родственников.
🇺🇦Реальная Война
скільки їх ще? по прогнозам ікспердів яких я давно перестав слухати тих ракет всього 2500 було!
щось з математикою сталося