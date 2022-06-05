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Силы ПВО сбили российскую ракету над Киевщиной, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В воскресенье утром над Обуховским районом Киевской области была сбита российская ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Киевская областная военная администрация.

"Сегодня с утра над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета.

Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Киевская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили российскую ракету в районе Обухова, - полиция Киевской области. ФОТО
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Топ комментарии
+7
Геращенко працює. на ворога. як і раніше. а сбу ловить там якихось нещасних мародерів.
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05.06.2022 09:05
+5
04.06.2022
11:32

російські окупанти анонсували нові удари по українській залізничній інфраструктурі, які мають на меті зашкодити постачанням західної зброї в Україну. Вони посилаються на інформацію, яку поширив раніше Антон Геращенко. © твитер
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05.06.2022 09:04
+4
Чому досі не увязнений виродок, який підписав будапештський фуфєл. Саме за цим фуфлом, Україна подарувала рашистам тисячі ракет, які сьогодні знищують наші міста
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05.06.2022 09:25
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04.06.2022
11:32

російські окупанти анонсували нові удари по українській залізничній інфраструктурі, які мають на меті зашкодити постачанням західної зброї в Україну. Вони посилаються на інформацію, яку поширив раніше Антон Геращенко. © твитер
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05.06.2022 09:04 Ответить
Геращенко працює. на ворога. як і раніше. а сбу ловить там якихось нещасних мародерів.
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05.06.2022 09:05 Ответить
В ніхто йому не забороняє
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05.06.2022 09:22 Ответить
Это говно, геращенко, может распространять только зловоние говна. А разного рода дятлы, с радостью потребляют то, что он производит, т.е. - говно.
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05.06.2022 09:17 Ответить
Пуляють по всій Україні.
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05.06.2022 09:19 Ответить
Осьо ще гімно приперлися на нашу голову

Российская пропагандистка Овсянникова,
которая выбежала в эфир с антивоенным плакатом, вчера объявилась в "родной" Одессе

В Украине Овсянникова, судя по всему, представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась работать после антивоенного перфоманса.

Однако тут ей совсем не рады. Одесситы как-то не приветствуют человека, который много лет рассказывал по ТВ антиукраинскую пропаганду, а теперь вдруг вспомнил, что у него тут много родственников.

🇺🇦Реальная Война
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05.06.2022 09:22 Ответить
https://t.me/voynareal/24225?single
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05.06.2022 09:24 Ответить
Чому досі не увязнений виродок, який підписав будапештський фуфєл. Саме за цим фуфлом, Україна подарувала рашистам тисячі ракет, які сьогодні знищують наші міста
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05.06.2022 09:25 Ответить
Ну заарештують і далі що? Воно і само себе знищить розуміючи теперішню ціну того рішення
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05.06.2022 09:43 Ответить
зєля сказав каци вистріляли 2500 ракет.

скільки їх ще? по прогнозам ікспердів яких я давно перестав слухати тих ракет всього 2500 було!

щось з математикою сталося
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05.06.2022 10:23 Ответить
 
 