Силы ПВО сбили российскую ракету над Киевщиной, - ОВА

В воскресенье утром над Обуховским районом Киевской области была сбита российская ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Киевская областная военная администрация.

"Сегодня с утра над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета.

Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Киевская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

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