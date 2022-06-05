Сили ППО збили російську ракету над Київщиною, - ОВА

У неділю зранку над Обухівським районом Київської області було збито російську ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета.

Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Київська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

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