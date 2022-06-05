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війна (56544) Київська область (3133) ППО (1833) ракети (2815)

Сили ППО збили російську ракету над Київщиною, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У неділю зранку над Обухівським районом Київської області було збито російську ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета.

Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Київська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Також читайте: Військові моряки збили дві російські ракети над Миколаївщиною, - ВМС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Геращенко працює. на ворога. як і раніше. а сбу ловить там якихось нещасних мародерів.
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05.06.2022 09:05
+5
04.06.2022
11:32

російські окупанти анонсували нові удари по українській залізничній інфраструктурі, які мають на меті зашкодити постачанням західної зброї в Україну. Вони посилаються на інформацію, яку поширив раніше Антон Геращенко. © твитер
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05.06.2022 09:04
+4
Чому досі не увязнений виродок, який підписав будапештський фуфєл. Саме за цим фуфлом, Україна подарувала рашистам тисячі ракет, які сьогодні знищують наші міста
показати весь коментар
05.06.2022 09:25
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04.06.2022
11:32

російські окупанти анонсували нові удари по українській залізничній інфраструктурі, які мають на меті зашкодити постачанням західної зброї в Україну. Вони посилаються на інформацію, яку поширив раніше Антон Геращенко. © твитер
показати весь коментар
05.06.2022 09:04 Відповісти
Геращенко працює. на ворога. як і раніше. а сбу ловить там якихось нещасних мародерів.
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05.06.2022 09:05 Відповісти
В ніхто йому не забороняє
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05.06.2022 09:22 Відповісти
Это говно, геращенко, может распространять только зловоние говна. А разного рода дятлы, с радостью потребляют то, что он производит, т.е. - говно.
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05.06.2022 09:17 Відповісти
Пуляють по всій Україні.
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05.06.2022 09:19 Відповісти
Осьо ще гімно приперлися на нашу голову

Российская пропагандистка Овсянникова,
которая выбежала в эфир с антивоенным плакатом, вчера объявилась в "родной" Одессе

В Украине Овсянникова, судя по всему, представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась работать после антивоенного перфоманса.

Однако тут ей совсем не рады. Одесситы как-то не приветствуют человека, который много лет рассказывал по ТВ антиукраинскую пропаганду, а теперь вдруг вспомнил, что у него тут много родственников.

🇺🇦Реальная Война
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05.06.2022 09:22 Відповісти
https://t.me/voynareal/24225?single
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05.06.2022 09:24 Відповісти
Чому досі не увязнений виродок, який підписав будапештський фуфєл. Саме за цим фуфлом, Україна подарувала рашистам тисячі ракет, які сьогодні знищують наші міста
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05.06.2022 09:25 Відповісти
Ну заарештують і далі що? Воно і само себе знищить розуміючи теперішню ціну того рішення
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05.06.2022 09:43 Відповісти
зєля сказав каци вистріляли 2500 ракет.

скільки їх ще? по прогнозам ікспердів яких я давно перестав слухати тих ракет всього 2500 було!

щось з математикою сталося
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05.06.2022 10:23 Відповісти
 
 