Сили ППО збили російську ракету над Київщиною, - ОВА
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У неділю зранку над Обухівським районом Київської області було збито російську ракету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета.
Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Київська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
Топ коментарі
+7 Claudia Smith
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+4 Super Gut
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11:32
російські окупанти анонсували нові удари по українській залізничній інфраструктурі, які мають на меті зашкодити постачанням західної зброї в Україну. Вони посилаються на інформацію, яку поширив раніше Антон Геращенко. © твитер
Российская пропагандистка Овсянникова,
которая выбежала в эфир с антивоенным плакатом, вчера объявилась в "родной" Одессе
В Украине Овсянникова, судя по всему, представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась работать после антивоенного перфоманса.
Однако тут ей совсем не рады. Одесситы как-то не приветствуют человека, который много лет рассказывал по ТВ антиукраинскую пропаганду, а теперь вдруг вспомнил, что у него тут много родственников.
🇺🇦Реальная Война
скільки їх ще? по прогнозам ікспердів яких я давно перестав слухати тих ракет всього 2500 було!
щось з математикою сталося