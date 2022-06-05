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ВМС (1179) Миколаївська область (1827) ракети (2815)

Військові моряки збили дві російські ракети над Миколаївщиною, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

У небі Миколаївської області військові моряки знищили ще дві ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на ВМС ЗС України у фейсбуці.

"Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Незважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів.

"Лише вчора особовий склад ВМС ЗСУ знищив 4 крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України", - додали у ВМС.

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Автор: Наталя Джума
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Красавцы, спасли чьи то жизни
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05.06.2022 08:13 Відповісти
Красавцы. Но публикацией такой новости все кацапы сделают соответствующие отметки. Одесситы и кореец слишком быстро публикуют приятные новости, но ведь их можно умолчать и наоборот не отогнать врага, а заманить в ловушку. То есть сейчас прямо сказали, что есть связь по курсу ракеты, есть разведчики и есть опытные ПЗРКшники, чтобы быстро зарядить ПЗРК и выстрелить. Теперь туда ми-28н не сунется, а мог бы залететь и получить подарков. Не надо писать, с чего сбили. Напиши, что ворованный панцирь отработал или тор, например. Или что сбили с миг-29. Или просто без указания места напиши, что уничтожены 2 крылатые ракеты. Где и чем умолчать.
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05.06.2022 08:19 Відповісти
Ну ти стратєх. А чому ж здриснув до Польщі? Командував би тут.
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05.06.2022 09:13 Відповісти
Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. НезважаючиДжерело: https://censor.net/ua/n3346000

Це круто! Моряки взялись до справи!
Ну, тепер кацам ******@!
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05.06.2022 19:58 Відповісти
 
 