Военные моряки сбили две российские ракеты над Николаевщиной, - ВМС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В небе Николаевской области военные моряки уничтожили две вражеские ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВС Украины в фейсбуке.
"Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов.
"Только вчера личный состав ВМС ВСУ уничтожил 4 крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины", - добавили в ВМС.
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Це круто! Моряки взялись до справи!
Ну, тепер кацам ******@!