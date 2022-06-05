РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8206 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 456 4
ВМС (1317) Николаевская область (1871) ракеты (2738)

Военные моряки сбили две российские ракеты над Николаевщиной, - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс

В небе Николаевской области военные моряки уничтожили две вражеские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВС Украины в фейсбуке.

"Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов.

"Только вчера личный состав ВМС ВСУ уничтожил 4 крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины", - добавили в ВМС.

Также читайте: Более 2500 ракет выпустила Россия по Украине, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красавцы, спасли чьи то жизни
показать весь комментарий
05.06.2022 08:13 Ответить
Красавцы. Но публикацией такой новости все кацапы сделают соответствующие отметки. Одесситы и кореец слишком быстро публикуют приятные новости, но ведь их можно умолчать и наоборот не отогнать врага, а заманить в ловушку. То есть сейчас прямо сказали, что есть связь по курсу ракеты, есть разведчики и есть опытные ПЗРКшники, чтобы быстро зарядить ПЗРК и выстрелить. Теперь туда ми-28н не сунется, а мог бы залететь и получить подарков. Не надо писать, с чего сбили. Напиши, что ворованный панцирь отработал или тор, например. Или что сбили с миг-29. Или просто без указания места напиши, что уничтожены 2 крылатые ракеты. Где и чем умолчать.
показать весь комментарий
05.06.2022 08:19 Ответить
Ну ти стратєх. А чому ж здриснув до Польщі? Командував би тут.
показать весь комментарий
05.06.2022 09:13 Ответить
Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. НезважаючиДжерело: https://censor.net/ua/n3346000

Це круто! Моряки взялись до справи!
Ну, тепер кацам ******@!
показать весь комментарий
05.06.2022 19:58 Ответить
 
 