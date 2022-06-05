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война (46875) Зеленский (16558) ракеты (2738)

Более 2500 ракет выпустила Россия по Украине, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,зброя,росія,російська

Президент Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты выпустили по территории Украины уже более 2500 ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

"Утром сегодняшнего дня (4 июня. – Ред.) количество различных российских ракет, примененных против Украины, уже – 2503.

Наши Герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое", - сказал Зеленский.

Российские захватчики уничтожают своими обстрелами социальные учреждения, жилые дома, церкви и религиозные постройки, культуру и искусство Украины.

Все факты уничтожения Россией памятников культуры являются достаточным основанием для исключения ее из ООН и ЮНЕСКО.

Президент подчеркнул, что Россия сама себя унижает уничтожением городов и людей Украины, особенно убийством невинных и безоружных детей. Зеленский добавил, что война остановится, как только один человек в Москве отдаст такой приказ.

Читайте: Российские войска нанесли ракетный удар с самолета по Краматорску, повреждены предприятия, - мэр Гончаренко
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Топ комментарии
+19
Ты кто *****, ****** статист??? или што то делать будем? гондон!
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05.06.2022 06:42
+10
підрахуй
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05.06.2022 06:51
+8
Деякі " стурбовані" за бугром навіть не згадують про відсутність в Украіни паритету по ракетах, про заборону розміщення в Європі ракет понад 500км, а нас вбивають з Каспійського моря і сараотова 2500км. І що найгірше, переживають щоб ми немали зброі понад 70км і поважали *********. І жодна ооновська **** не скаже москалям: чому стріляєте майже міжконтинентальними ракетами, покайтесь за тисячі вбитих дітей і мирняка, компенсуйте зруйновану цивіл.інфраструктуру, а не вимагайте поваги і сахранєнія іпла
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05.06.2022 07:49
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Ты кто *****, ****** статист??? или што то делать будем? гондон!
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05.06.2022 06:42 Ответить
оно тупое и конченное даже не понимает как оно убого выглядит со своей ежедневной зачиткой суфлера..
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05.06.2022 08:30 Ответить
кажуть, його вже Єрмак геть усунув від реальних справ.
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05.06.2022 09:07 Ответить
підрахуй
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05.06.2022 06:51 Ответить
на заходi зелене презеденство сприйняли як перемогу демократii...в чому в мене виник великий сумнiв.швидше це результат бенiних манiпуляцiй з виборними технологiями. питання-що тодi за така система якою беня здатен так манiпулювати.
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05.06.2022 07:21 Ответить
ну так у бені і медведчука в руках був цілий ТВ канал Г+Г, плюс ботофабрики, плюс гімно-сайти, плюс корисні ідіоти. також і ФСБ активно допомагало - ділилося політтехнологіями, давало гроші зекоманді і з свого боку активно дискредитувало Порошенка.

навіть зараз на ТГ каналі Новини України (1 млн підписників) просувається тільки зекоманда - наприклад, хороші новини про західну допомогу оголошують тільки Подоляк і Єрмак, начебто це якась їх заслуга чи що.
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05.06.2022 09:10 Ответить
50% цих ракет, чучма подарував кацапам у 94-му році в рамках будапештського фуфла. ****, чому руда тварюка досі не гратами по статті держзрада?!!!
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05.06.2022 07:22 Ответить
кучми та папєрєднікі кравчуки СВІДОМО здавали раії Українську зброю за "знижку за газ для населення"... тобто для пінчуків, фірташів та іншим злодіям...
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05.06.2022 08:58 Ответить
Деякі " стурбовані" за бугром навіть не згадують про відсутність в Украіни паритету по ракетах, про заборону розміщення в Європі ракет понад 500км, а нас вбивають з Каспійського моря і сараотова 2500км. І що найгірше, переживають щоб ми немали зброі понад 70км і поважали *********. І жодна ооновська **** не скаже москалям: чому стріляєте майже міжконтинентальними ракетами, покайтесь за тисячі вбитих дітей і мирняка, компенсуйте зруйновану цивіл.інфраструктуру, а не вимагайте поваги і сахранєнія іпла
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05.06.2022 07:49 Ответить
Главное не давать Украине оружия и не стрелять в ответ по Рашке чтобы небыла эскалации, да Байден сцыкливый ***?
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05.06.2022 08:20 Ответить
Байден виноват??? А тебе Байден вообще что-то должен??? Ты в какой стране живёшь, в Америке и у тебя Байден президент?
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05.06.2022 09:00 Ответить
Такое, статистика.Ты в ООН,радбез,лей эту инфу.Люся,безугла или как там безгугла,Ермак пусть сидят на иноСМИ и рассказывают,толку больше будет.
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05.06.2022 08:58 Ответить
Так это и есть заявление для запада, чтобы шевелились быстрее, че б*я не нравиться тебе?
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05.06.2022 09:11 Ответить
от іменно. не вилазити повинні із західних ЗМІ, а вони навіть фоток туди послати не можуть, американські журналісти ходять просять у них (Швець розказував).
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05.06.2022 09:12 Ответить
А где же твои ракеты по **********? Ах да, нету ракет, ты ж ракетнную программу похерил на дороги для *****, чтобы ********* полегче добираться было в центр страны и к Киеву.
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05.06.2022 09:56 Ответить
а якого хера Україні не можна стріляти по території параши
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05.06.2022 10:25 Ответить
Дай вгадаю і за ці 100 днів ти кучму не спитав ні про що жодного разу
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05.06.2022 10:28 Ответить
2500 випущено, а лишилося ще, як мінімум стільки ж, з 4ма хаймарсами всіх їх подужаємо)
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05.06.2022 16:06 Ответить
 
 