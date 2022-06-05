Более 2500 ракет выпустила Россия по Украине, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты выпустили по территории Украины уже более 2500 ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.
"Утром сегодняшнего дня (4 июня. – Ред.) количество различных российских ракет, примененных против Украины, уже – 2503.
Наши Герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое", - сказал Зеленский.
Российские захватчики уничтожают своими обстрелами социальные учреждения, жилые дома, церкви и религиозные постройки, культуру и искусство Украины.
Все факты уничтожения Россией памятников культуры являются достаточным основанием для исключения ее из ООН и ЮНЕСКО.
Президент подчеркнул, что Россия сама себя унижает уничтожением городов и людей Украины, особенно убийством невинных и безоружных детей. Зеленский добавил, что война остановится, как только один человек в Москве отдаст такой приказ.
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навіть зараз на ТГ каналі Новини України (1 млн підписників) просувається тільки зекоманда - наприклад, хороші новини про західну допомогу оголошують тільки Подоляк і Єрмак, начебто це якась їх заслуга чи що.