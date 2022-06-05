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Понад 2500 ракет випустила Росія по Україні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,зброя,росія,російська

Президент Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти випустили по території України вже понад 2500 ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"На ранок сьогоднішнього дня (4 червня. – Ред.) кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже – 2503.

Наші Герої тримають позиції й роблять усе, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої", - сказав Зеленський.

Російські загарбники знищують своїми обстрілами соціальні установи, житлові будинки, церкви й релігійні споруди, культуру й мистецтво України.

Усі факти знищення Росією пам’яток культури є достатньою підставою для виключення її з ООН та ЮНЕСКО.

Президент підкреслив, що Росія сама себе принижує знищенням міст і людей України, особливо вбивством невинних і беззбройних дітей. Зеленський додав, що війна зупиниться, як тільки одна людина в Москві віддасть такий наказ.

Також читайте: Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У", – Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Ты кто *****, ****** статист??? или што то делать будем? гондон!
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05.06.2022 06:42
+10
підрахуй
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05.06.2022 06:51
+8
Деякі " стурбовані" за бугром навіть не згадують про відсутність в Украіни паритету по ракетах, про заборону розміщення в Європі ракет понад 500км, а нас вбивають з Каспійського моря і сараотова 2500км. І що найгірше, переживають щоб ми немали зброі понад 70км і поважали *********. І жодна ооновська **** не скаже москалям: чому стріляєте майже міжконтинентальними ракетами, покайтесь за тисячі вбитих дітей і мирняка, компенсуйте зруйновану цивіл.інфраструктуру, а не вимагайте поваги і сахранєнія іпла
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05.06.2022 07:49
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Ты кто *****, ****** статист??? или што то делать будем? гондон!
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05.06.2022 06:42 Відповісти
оно тупое и конченное даже не понимает как оно убого выглядит со своей ежедневной зачиткой суфлера..
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05.06.2022 08:30 Відповісти
кажуть, його вже Єрмак геть усунув від реальних справ.
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05.06.2022 09:07 Відповісти
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05.06.2022 06:51 Відповісти
на заходi зелене презеденство сприйняли як перемогу демократii...в чому в мене виник великий сумнiв.швидше це результат бенiних манiпуляцiй з виборними технологiями. питання-що тодi за така система якою беня здатен так манiпулювати.
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05.06.2022 07:21 Відповісти
ну так у бені і медведчука в руках був цілий ТВ канал Г+Г, плюс ботофабрики, плюс гімно-сайти, плюс корисні ідіоти. також і ФСБ активно допомагало - ділилося політтехнологіями, давало гроші зекоманді і з свого боку активно дискредитувало Порошенка.

навіть зараз на ТГ каналі Новини України (1 млн підписників) просувається тільки зекоманда - наприклад, хороші новини про західну допомогу оголошують тільки Подоляк і Єрмак, начебто це якась їх заслуга чи що.
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05.06.2022 09:10 Відповісти
50% цих ракет, чучма подарував кацапам у 94-му році в рамках будапештського фуфла. ****, чому руда тварюка досі не гратами по статті держзрада?!!!
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05.06.2022 07:22 Відповісти
кучми та папєрєднікі кравчуки СВІДОМО здавали раії Українську зброю за "знижку за газ для населення"... тобто для пінчуків, фірташів та іншим злодіям...
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05.06.2022 08:58 Відповісти
Деякі " стурбовані" за бугром навіть не згадують про відсутність в Украіни паритету по ракетах, про заборону розміщення в Європі ракет понад 500км, а нас вбивають з Каспійського моря і сараотова 2500км. І що найгірше, переживають щоб ми немали зброі понад 70км і поважали *********. І жодна ооновська **** не скаже москалям: чому стріляєте майже міжконтинентальними ракетами, покайтесь за тисячі вбитих дітей і мирняка, компенсуйте зруйновану цивіл.інфраструктуру, а не вимагайте поваги і сахранєнія іпла
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05.06.2022 07:49 Відповісти
Главное не давать Украине оружия и не стрелять в ответ по Рашке чтобы небыла эскалации, да Байден сцыкливый ***?
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05.06.2022 08:20 Відповісти
Байден виноват??? А тебе Байден вообще что-то должен??? Ты в какой стране живёшь, в Америке и у тебя Байден президент?
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05.06.2022 09:00 Відповісти
Такое, статистика.Ты в ООН,радбез,лей эту инфу.Люся,безугла или как там безгугла,Ермак пусть сидят на иноСМИ и рассказывают,толку больше будет.
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05.06.2022 08:58 Відповісти
Так это и есть заявление для запада, чтобы шевелились быстрее, че б*я не нравиться тебе?
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05.06.2022 09:11 Відповісти
от іменно. не вилазити повинні із західних ЗМІ, а вони навіть фоток туди послати не можуть, американські журналісти ходять просять у них (Швець розказував).
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05.06.2022 09:12 Відповісти
А где же твои ракеты по **********? Ах да, нету ракет, ты ж ракетнную программу похерил на дороги для *****, чтобы ********* полегче добираться было в центр страны и к Киеву.
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05.06.2022 09:56 Відповісти
а якого хера Україні не можна стріляти по території параши
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05.06.2022 10:25 Відповісти
Дай вгадаю і за ці 100 днів ти кучму не спитав ні про що жодного разу
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05.06.2022 10:28 Відповісти
2500 випущено, а лишилося ще, як мінімум стільки ж, з 4ма хаймарсами всіх їх подужаємо)
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05.06.2022 16:06 Відповісти
 
 